10 душевных снимков о том, как выглядело счастье по-советски

Многие представители нынешней молодежи считают, что в СССР люди не умели веселиться по-настоящему. И вообще жизнь во времена «железного занавеса» и царящего повсеместно дефицита была скучна. Такое мнение у подрастающего поколения складывается из-за существующего сегодня великого разнообразия развлечений и возможностей для досуга.
Однако это не совсем так. Жизнь в советскую эпоху, по крайней мере во второй ее половине, была не так уж и плоха. Согласно некоторым источникам, в проведенных в то время на улицах опросах около 80% населения признались, что счастливы. Тогда у людей были другие ценности, и на мир смотрели иначе, веря в светлое будущее. Не зная, что такое интернет и телевидение с сотней каналов, советские граждане гораздо больше времени проводили с семьей за самыми простыми занятиями, чаще встречались с друзьями и родственниками, гуляли и т. п.
В этом материале мы собрали атмосферные фотографии о том, как выглядело счастье по-советски.
В советское время был популярен такой вид путешествий, как походы, и туристы, отправляясь в них, чувствовали себя счастливыми
Кафе на улице в деревенском стиле
Люди посещали разные экскурсии и дегустации, например, вин
Выезжали с друзьями на природу, на рыбалку, и на костре готовили уху
Студенты отдыхали большими компаниями и пели песни под гитару
Много времени проводили в кругу семьи за играми, чтением и совместным просмотром телевизора
Влюбленные проводили время вместе, разговаривая друг с другом, а не сидя каждый в своем телефоне
Для многих тогда настоящим счастьем были дети
А кто-то получал большое удовольствие от похода за грибами
Дети радостно ходили на экскурсии всем классом или группой из детского сада
Если вы застали то время, напишите ниже в комментариях, какие теплые моменты помните вы.
Источник:
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Понравилось39
Песенка 70-х годов. Поётся бодро.
Я иду по извилистой тропке
И смотрю в чей-то красочный зад.
Я приехал сюда по путевке
И хочу возвратиться назад
Так поцелуй же ты меня перепетуля.
Я тебя так безумно люблю!
Для тебя чем угодно рискуя,
Я по тропкам саянским брожу.
Надоели лесные картинки,
Надели закаты в горах,
Разогните мне тощую спинку,
Уберите проклятый рюкзак!
Так поцелуй же ты меня перепетуля.
Я тебя так безумно люблю!
Для тебя чем угодно рискуя,
Я по тропкам саянским брожу.
Меня мама спасла от рахита,
Чтобы здесь среди сумерек дня
Я загнулся от энцефалита,
Когда клещ поцелует меня.
Так поцелуй же ты меня перепетуля.
Я тебя так безумно люблю!
Для тебя чем угодно рискуя,
Я по тропкам саянским брожу.
Эх, молодость, молодость!..