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10 душевных снимков о том, как выглядело счастье по-советски

10 душевных снимков о том, как выглядело счастье по-советски (11 фото)

Автор:
01 января 2022 09:43
Сообщество : СССР
Метки: СССР   красота   люди   милота   позитив   счастье   фото   
1484
11

Многие представители нынешней молодежи считают, что в СССР люди не умели веселиться по-настоящему. И вообще жизнь во времена «железного занавеса» и царящего повсеместно дефицита была скучна. Такое мнение у подрастающего поколения складывается из-за существующего сегодня великого разнообразия развлечений и возможностей для досуга.


Однако это не совсем так. Жизнь в советскую эпоху, по крайней мере во второй ее половине, была не так уж и плоха. Согласно некоторым источникам, в проведенных в то время на улицах опросах около 80% населения признались, что счастливы. Тогда у людей были другие ценности, и на мир смотрели иначе, веря в светлое будущее. Не зная, что такое интернет и телевидение с сотней каналов, советские граждане гораздо больше времени проводили с семьей за самыми простыми занятиями, чаще встречались с друзьями и родственниками, гуляли и т. п.

В этом материале мы собрали атмосферные фотографии о том, как выглядело счастье по-советски.


В советское время был популярен такой вид путешествий, как походы, и туристы, отправляясь в них, чувствовали себя счастливыми

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Кафе на улице в деревенском стиле

Люди посещали разные экскурсии и дегустации, например, вин

Выезжали с друзьями на природу, на рыбалку, и на костре готовили уху

Студенты отдыхали большими компаниями и пели песни под гитару

Много времени проводили в кругу семьи за играми, чтением и совместным просмотром телевизора

Влюбленные проводили время вместе, разговаривая друг с другом, а не сидя каждый в своем телефоне

Для многих тогда настоящим счастьем были дети

А кто-то получал большое удовольствие от похода за грибами

Дети радостно ходили на экскурсии всем классом или группой из детского сада

Если вы застали то время, напишите ниже в комментариях, какие теплые моменты помните вы.

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Метки: СССР   красота   люди   милота   позитив   счастье   фото   
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8k
Mauritanien Час назад
Ничего не изменилось
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3k
Dmitrii Ivanov 4 минуты назад
Смотрю, значительная часть счастья в СССР была постановочной.
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1k
metrolog 22 минуты назад
Чё за глупый пост, это абсолютно всё доступно и делается сей час и даже лучше.
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2k
Enotko Ytko Полчаса назад
удались из фишек жертва ЕГЭ
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110
Критерий Коши 41 минуту назад
Походы и сейчас очень популярны. С современной лёгкой влагоотводящей одеждой, удобным рюкзаком и ботами можно пройти достаточно далеко. Я бы сказал, что сейчас этот вид досуга более доступен, чем тогда. Но вот бывает проблема найти хорошую компанию
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2k
stb22 58 минут назад
В советское время был популярен такой вид путешествий, как походы, и туристы, отправляясь в них, чувствовали себя счастливыми"

Песенка 70-х годов. Поётся бодро.

Я иду по извилистой тропке
И смотрю в чей-то красочный зад.
Я приехал сюда по путевке
И хочу возвратиться назад

Так поцелуй же ты меня перепетуля.
Я тебя так безумно люблю!
Для тебя чем угодно рискуя,
Я по тропкам саянским брожу.

Надоели лесные картинки,
Надели закаты в горах,
Разогните мне тощую спинку,
Уберите проклятый рюкзак!

Так поцелуй же ты меня перепетуля.
Я тебя так безумно люблю!
Для тебя чем угодно рискуя,
Я по тропкам саянским брожу.

Меня мама спасла от рахита,
Чтобы здесь среди сумерек дня
Я загнулся от энцефалита,
Когда клещ поцелует меня.

Так поцелуй же ты меня перепетуля.
Я тебя так безумно люблю!
Для тебя чем угодно рискуя,
Я по тропкам саянским брожу.

Эх, молодость, молодость!..
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243
андрей stb22 5 минут назад
я тебя больше водки люблю...мы так пели
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25k
Лис Час назад
А я хочу вернуться в те времена...
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