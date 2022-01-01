10 душевных снимков о том, как выглядело счастье по-советски

Однако это не совсем так. Жизнь в советскую эпоху, по крайней мере во второй ее половине, была не так уж и плоха. Согласно некоторым источникам, в проведенных в то время на улицах опросах около 80% населения признались, что счастливы. Тогда у людей были другие ценности, и на мир смотрели иначе, веря в светлое будущее. Не зная, что такое интернет и телевидение с сотней каналов, советские граждане гораздо больше времени проводили с семьей за самыми простыми занятиями, чаще встречались с друзьями и родственниками, гуляли и т. п.

В этом материале мы собрали атмосферные фотографии о том, как выглядело счастье по-советски.

В советское время был популярен такой вид путешествий, как походы, и туристы, отправляясь в них, чувствовали себя счастливыми