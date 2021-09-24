C близнецами жить становится в два раза веселее

Подборка фотографий, которые лишний раз доказывают, что близнецы — это интересный и удивительный подарок природы.
Принято считать, что близнецы связаны удивительной, чуть ли не мистической силой. И в этом нет ничего странного, ведь с рождения они делят на двоих всё — воспоминания, дни рождения, проделки и наряды. И вроде бы логично, что когда близнецы вырастают, между ними остаётся эта особая связь. И всё же такие моменты и поразительные совпадения — это необычно, а порой и очень забавно. Убедитесь сами!
Каждый уже выбрал свою сторону
Брат подарил мне наряд, вышел из комнаты и вернулся в таком же…
У дочек выпал один и тот же зуб с разницей в 5 минут
Представляю вам наш костюм на Хэллоуин!
Надпись «Возьми одного и получи второго в подарок» не очень верна
На самом деле должно быть написано: «Возьми одного и получи ещё на 80% меньше сна»!
Что случилось с нашим интерьером? С ним случились близнецы
В нашей семье сразу две пары близнецов. Поэтому стандартный торт выглядит так
Люди по утрам делятся на два типа
Проверять сообщения стало вдвойне веселей
И ещё один отличный костюм для Хэллоуина
Жена ждала этого дня с того момента, как нам сказали, что у нас будут девочки-близнецы.
Близнецы всё делают вместе, даже меняются
Мы с сестрой-близняшкой и мои сыновья-близнецы
Воссоздали тот самый мем с Человеком-пауком
Вернулись с братом в родную школу!
Моим дочкам 41 год, а они всё так же одинаково одеваются по случайности
Источник:
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