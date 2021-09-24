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C близнецами жить становится в два раза веселее

C близнецами жить становится в два раза веселее (16 фото)

Автор:
24 сентября 2021 08:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: близнецы   дети   интересно   люди   подборка   позитив   
480
16

Подборка фотографий, которые лишний раз доказывают, что близнецы — это интересный и удивительный подарок природы.

Принято считать, что близнецы связаны удивительной, чуть ли не мистической силой. И в этом нет ничего странного, ведь с рождения они делят на двоих всё — воспоминания, дни рождения, проделки и наряды. И вроде бы логично, что когда близнецы вырастают, между ними остаётся эта особая связь. И всё же такие моменты и поразительные совпадения — это необычно, а порой и очень забавно. Убедитесь сами!

Каждый уже выбрал свою сторону

×

Брат подарил мне наряд, вышел из комнаты и вернулся в таком же…

У дочек выпал один и тот же зуб с разницей в 5 минут

Представляю вам наш костюм на Хэллоуин!

Надпись «Возьми одного и получи второго в подарок» не очень верна

На самом деле должно быть написано: «Возьми одного и получи ещё на 80% меньше сна»!

Что случилось с нашим интерьером? С ним случились близнецы

В нашей семье сразу две пары близнецов. Поэтому стандартный торт выглядит так

Люди по утрам делятся на два типа

Проверять сообщения стало вдвойне веселей


И ещё один отличный костюм для Хэллоуина

Жена ждала этого дня с того момента, как нам сказали, что у нас будут девочки-близнецы.

Близнецы всё делают вместе, даже меняются

Мы с сестрой-близняшкой и мои сыновья-близнецы

Воссоздали тот самый мем с Человеком-пауком

Вернулись с братом в родную школу!

Моим дочкам 41 год, а они всё так же одинаково одеваются по случайности

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Метки: близнецы   дети   интересно   люди   подборка   позитив   
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Виктор Полчаса назад
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Павел Тарасов 5 минут назад
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