C близнецами жить становится в два раза веселее

Принято считать, что близнецы связаны удивительной, чуть ли не мистической силой. И в этом нет ничего странного, ведь с рождения они делят на двоих всё — воспоминания, дни рождения, проделки и наряды. И вроде бы логично, что когда близнецы вырастают, между ними остаётся эта особая связь. И всё же такие моменты и поразительные совпадения — это необычно, а порой и очень забавно. Убедитесь сами!

Каждый уже выбрал свою сторону