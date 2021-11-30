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15 весёлых снимков, которые излучают море харизмы

15 весёлых снимков, которые излучают море харизмы (16 фото)

Автор:
30 ноября 2021 22:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: весёлые   люди   море   позитив   снимки   харизма   
2088
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Харизматичные личности обычно душевны и просты. Ученые утверждают, что чем больше тепла излучает любое живое существо, тем больше доверия оно получает от окружающих. И даже один взгляд на харизматичного человека или животное, может моментально зарядить вас позитивом и поднять настроение.
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Метки: весёлые   люди   море   позитив   снимки   харизма   
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