15 весёлых снимков, которые излучают море харизмы

Харизматичные личности обычно душевны и просты. Ученые утверждают, что чем больше тепла излучает любое живое существо, тем больше доверия оно получает от окружающих. И даже один взгляд на харизматичного человека или животное, может моментально зарядить вас позитивом и поднять настроение.

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