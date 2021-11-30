15 весёлых снимков, которые излучают море харизмы

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Харизматичные личности обычно душевны и просты. Ученые утверждают, что чем больше тепла излучает любое живое существо, тем больше доверия оно получает от окружающих. И даже один взгляд на харизматичного человека или животное, может моментально зарядить вас позитивом и поднять настроение.
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Рон пришел в ветеринарную клинику бездомным. Теперь он начал обходить пациентов, чтобы всех обнять
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