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В Томске осудили поместившего фото Геббельса на сайт «Бессмертного полка»

В Томске осудили поместившего фото Геббельса на сайт «Бессмертного полка» (1 фото)

Автор:
19 декабря 2021 20:51
Метки: Сахаров   приговор   фото Геббельса   
467
1
Томский областной суд приговорил 20-летнего местного жителя к двухлетнему условному сроку за пропаганду нацизма, он пытался разместить на сайте «Бессмертного полка» фото Йозефа Геббельса, сообщает прокуратура региона.

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Метки: Сахаров   приговор   фото Геббельса   
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66k
Viktor 3 часа назад
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724
Электросаркома 3 минуты назад
Я не оправдываю дурачка или же нацизм. Но у меня пару вопросов, какие наказания получили режиссеры, продюсеры, телеведущие, блогеры, депутаты, владельцы сайтов, газет, радио и телевидения, за ужас и помои льющиеся с каждого утюга, что преподают в школах, какой пример показывает в правительство, о чем поют пенсионеры эстрады,и т.д.?

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»

Но мы живем прошлым, какие цели ставятся для молодежи, какие возможности для молодежи с таким уровнем образования, и я говорю о мировой тенденции.
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7k
Летучий Мыш 4 минуты назад
Как на ровном месте испортить себе биографию...
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52
zz 13 минут назад
Слишком много условных сроков. А такому моральному уроду-только 2 года очень строгого режима в северных районах страны, иначе не поймет. На фото уроду 20 лет? Там все 40, ну и такого уже не исправишь.
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1k
Палыч Час назад
А почему "условно"?!
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12k
Bill 2 часа назад
если родители не воспитали - то только 3,14здить.
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75
__ Bill 56 минут назад
если тебе не помогло? С чего ты взял что такому идиоту как он поможет?
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465
Ямщик 2 часа назад
Зажарить гада на вечном огне. И ни у кого в голову не прийдет там курить и сосиски жарить, после этого.
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59k
Андрей 2 часа назад
20 лет персонажу. Значит, родился в то самое время, когда в стране вовсю гуляли последствия "святых 90-х", в школу пошёл перед очередным п.здецом в экономике. Родители что, всё это время на северах шабашили?! Чтобы дитятку накормить-обуть-одеть?! Думаю, нет: насколько я помню то время, от 90-х, когда мои дети подрастали, 2010-е отличаются в лучшую сторону. Значит - это семейное. Но почему тогда он один пошёл, а не "паровозом" вместе с роднёй?
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29k
MatveiVainrub 3 часа назад
Приговор достаточно справедлив . Если учесть , что фимида никогда не узнает из нацисских побуждений он это сделал или у него извращенное восприятие юмора такое . Кароче если ещё будет " шутки шутить " то ему будет не до шуток . Считай ремня дали пожурили и отпустили . Теперь под увилечительным стеклом будет . Если что не так двушка авансом и тд.
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