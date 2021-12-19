В Томске осудили поместившего фото Геббельса на сайт «Бессмертного полка»

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Томский областной суд приговорил 20-летнего местного жителя к двухлетнему условному сроку за пропаганду нацизма, он пытался разместить на сайте «Бессмертного полка» фото Йозефа Геббельса, сообщает прокуратура региона.
«Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Сергея Сахарова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, пунктом «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)».
Отмечается, что «суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 200 тыс. рублей, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях сроком на два года». Приговор пока не вступил в силу.
По данным следствия, 7 мая 2020 года и 2 мая 2021 года для реабилитации нацизма Сахаров с телефона оформил заявку для публичной демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографии начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.
Отмечается, что «суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 200 тыс. рублей, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях сроком на два года». Приговор пока не вступил в силу.
По данным следствия, 7 мая 2020 года и 2 мая 2021 года для реабилитации нацизма Сахаров с телефона оформил заявку для публичной демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографии начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.
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Метки: Сахаров приговор фото Геббельса
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