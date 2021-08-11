Два брата сбежали из зала суда после оглашения приговора в Ленобласти

Два брата-акробата 40 и 35 лет отроду выпрыгнули из окна здания суда Выборгского района и скрылись в неизвестном направлении. На побег их подтолкнуло оглашение приговора: старший брат, Николай Мигутин, получил 2 года, младший, Михаил, - год колонии.

Но отправиться они должны были не абы куда, а в колонию строгого режима. Такое наказание им назначили за причинение легкого вреда здоровью и угрозы убийством. Очевидно, с приговором братья были не согласны и, воспользовавшись разгильдяйством заминкой сотрудников суда после оглашения приговора, смогли покинуть здание.