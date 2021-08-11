Два брата сбежали из зала суда после оглашения приговора в Ленобласти

Оказывается, так можно было. Не понравилось наказание - прыгай в окно и беги.
Два брата-акробата 40 и 35 лет отроду выпрыгнули из окна здания суда Выборгского района и скрылись в неизвестном направлении. На побег их подтолкнуло оглашение приговора: старший брат, Николай Мигутин, получил 2 года, младший, Михаил, - год колонии.
Но отправиться они должны были не абы куда, а в колонию строгого режима. Такое наказание им назначили за причинение легкого вреда здоровью и угрозы убийством. Очевидно, с приговором братья были не согласны и, воспользовавшись
разгильдяйством заминкой сотрудников суда после оглашения приговора, смогли покинуть здание.
На кадрах видно, что мужчины беспрепятственно передвигаются по зданию суда, спокойно забирают вещи и выпрыгивают в окно
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Ловких братьев по горячим следам задержать не удалось. И теперь свободолюбивым жителям Ленобласти светит приличный довесок к основному сроку - до 5 лет лишения свободы. Что касается охраны, то в суде не дали комментариев по этому поводу. Прокуратора начала проверку и, очевидно, всех причастных накажут за халатность.
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Причина такой «мягкости» властей заключается в том, что немцы считают стремление к свободе одним из основных человеческих инстинктов, бороться с которым бесполезно и бессмысленно. Свободолюбие такая же непобедимая тяга, как и инстинкт размножения и самосохранения, что можно доказать на примере животного, пойманного и посаженного в клетку: пока оно не сломлено психологически и не приучено к неволе, животное будет совершать попытки при любой удобной возможности.
Однако за помощь при побеге полагается наказание тюремное заключение сроком до пяти лет.