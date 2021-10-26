Вора в законе закон защитил: приговор вымогателям оставили в силе

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Мосгорсуд оставил в силе прежний приговор адвокату Вершинину, осужденному за вымогательство денег у вора в законе. Другие фигуранты дела тоже «остались при своих».
Еще в июне этого года Никулинский суд столицы вынес приговор о виновности адвоката Александра Вершинина в посреднической деятельности по передаче взятки. Адвокат тогда получил срок два с половиной года. Пытался обжаловать судебное решение, но сегодня Мосгорсуд оставил приговор в отношении бывшего «защитника обиженных и угнетенных» в силе.
Кратко о сути дела, о котором напомнила Лента.ру. Главным организатором аферы по вымогательству денег у вора в законе Васи Воскреса стал уже экс-сотрудник главного управления уголовного розыска МВД подполковник Владислав Шаповалов.
Кратко о сути дела, о котором напомнила Лента.ру. Главным организатором аферы по вымогательству денег у вора в законе Васи Воскреса стал уже экс-сотрудник главного управления уголовного розыска МВД подполковник Владислав Шаповалов.
Его роль была в изготовлении фиктивной справки, из которой следовало, что против Воскреса вскоре возбудят уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. Но хитромудрый полицейский, мол, дело замнет. Не бесплатно, разумеется, а всего-ничего, за скромные 300 тысяч долларов.
Вася Воскрес поручил организовать переговоры своему доверенному лицу Станиславу Воротникову. Поскольку сам живет за границей. Порученец, в свою очередь, обратился в ФСБ, где и рассказал о вымогательстве. Адвоката Вершинина взяли под белы рученьки в момент передачи денег.
Как уже говорили выше, он приговорен в 2,5 годам заключения, а его «партнер» бизнесмен Алексей Добрынин — к 3,5 года колонии за покушение на мошенничество. Организовавший эту операцию Шаповалов подсуетился, заключил соглашение со следствием. Получил три года лишения свободы.
Вася Воскрес поручил организовать переговоры своему доверенному лицу Станиславу Воротникову. Поскольку сам живет за границей. Порученец, в свою очередь, обратился в ФСБ, где и рассказал о вымогательстве. Адвоката Вершинина взяли под белы рученьки в момент передачи денег.
Как уже говорили выше, он приговорен в 2,5 годам заключения, а его «партнер» бизнесмен Алексей Добрынин — к 3,5 года колонии за покушение на мошенничество. Организовавший эту операцию Шаповалов подсуетился, заключил соглашение со следствием. Получил три года лишения свободы.
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Ах да, тут вор живет за границей, все по понятиям...