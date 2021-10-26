Вора в законе закон защитил: приговор вымогателям оставили в силе

Его роль была в изготовлении фиктивной справки, из которой следовало, что против Воскреса вскоре возбудят уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. Но хитромудрый полицейский, мол, дело замнет. Не бесплатно, разумеется, а всего-ничего, за скромные 300 тысяч долларов.



Вася Воскрес поручил организовать переговоры своему доверенному лицу Станиславу Воротникову. Поскольку сам живет за границей. Порученец, в свою очередь, обратился в ФСБ, где и рассказал о вымогательстве. Адвоката Вершинина взяли под белы рученьки в момент передачи денег.



Как уже говорили выше, он приговорен в 2,5 годам заключения, а его «партнер» бизнесмен Алексей Добрынин — к 3,5 года колонии за покушение на мошенничество. Организовавший эту операцию Шаповалов подсуетился, заключил соглашение со следствием. Получил три года лишения свободы.