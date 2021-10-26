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Вора в законе закон защитил: приговор вымогателям оставили в силе

Вора в законе закон защитил: приговор вымогателям оставили в силе (2 фото)

Автор:
26 октября 2021 21:49
Сообщество : Криминал
Метки: Вася воскрес   Вымогательство   адвокат   афера   бизнесмен   взятка   полицейский   приговор   
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Мосгорсуд оставил в силе прежний приговор адвокату Вершинину, осужденному за вымогательство денег у вора в законе. Другие фигуранты дела тоже «остались при своих».
Еще в июне этого года Никулинский суд столицы вынес приговор о виновности адвоката Александра Вершинина в посреднической деятельности по передаче взятки. Адвокат тогда получил срок два с половиной года. Пытался обжаловать судебное решение, но сегодня Мосгорсуд оставил приговор в отношении бывшего «защитника обиженных и угнетенных» в силе.

Кратко о сути дела, о котором напомнила Лента.ру. Главным организатором аферы по вымогательству денег у вора в законе Васи Воскреса стал уже экс-сотрудник главного управления уголовного розыска МВД подполковник Владислав Шаповалов.
Его роль была в изготовлении фиктивной справки, из которой следовало, что против Воскреса вскоре возбудят уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. Но хитромудрый полицейский, мол, дело замнет. Не бесплатно, разумеется, а всего-ничего, за скромные 300 тысяч долларов.

Вася Воскрес поручил организовать переговоры своему доверенному лицу Станиславу Воротникову. Поскольку сам живет за границей. Порученец, в свою очередь, обратился в ФСБ, где и рассказал о вымогательстве. Адвоката Вершинина взяли под белы рученьки в момент передачи денег.

Как уже говорили выше, он приговорен в 2,5 годам заключения, а его «партнер» бизнесмен Алексей Добрынин — к 3,5 года колонии за покушение на мошенничество. Организовавший эту операцию Шаповалов подсуетился, заключил соглашение со следствием. Получил три года лишения свободы.

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Метки: Вася воскрес   Вымогательство   адвокат   афера   бизнесмен   взятка   полицейский   приговор   
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16  комментариев
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3k
Ivan 2 часа назад
Ничего не понимаю! Без потерпевшего дела быть не может, а чтобы в наше время вор в законе стал сотрудничать с мусорами? Это же западло, вполне конкретное! Мельчает нынче жулик... С таким подходом скоро и гомосеков короновать начнут. Хотя, воров и гомосеков я "уважаю" примерно одинакого.
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440
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
не вор, а девочка какая-то в розовом сарафане.
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315
Suq Muddiq Час назад
Самый красивый вор в законе. Ябвдул
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3k
Дмитрий Час назад
Это называется: сдать мента ментам не западло а правило... Ни какие "понятия" здесь не применимы. В "схеме" были задействованы только сотрудники полиции и адвокаты, так что Вася остался в шоколаде.
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140
Волк Тамбовский Час назад
Ух, б*я! Прямо по воровским понятиям!
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4k
Allmaster 2 часа назад
Эм... закон вроде как приняли, что воров не существует? Типа тебя спрашивают, вор ли ты? Отказаться западло - раскоронуют. Признаться - за решетку на десятку.
Ах да, тут вор живет за границей, все по понятиям...
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5k
x3matic 2 часа назад
Наглядный пример того,как е..ала жаба гадюку.
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−19
Serg Dexter 2 часа назад
Какие-то воры пошли, их даже уже вымагаю)т) какое-то всё не настоящее стало)))
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14k
vikklu 2 часа назад
Стрёмная статья по понятиям. Крысить у вора, эт как минимум, на петушатнике прописаться, ну а в худшем случае и порешат, если на обычную зону кто из них попадёт.
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