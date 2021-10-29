Реальные сроки и колония строгого режима: в Кемеровском суде огласили приговоры по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Технический директор ОАО "ККК" (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Георгий Соболев признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в нарушении требований пожарной безопасности. Соболева назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии общего режима.

Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок будет отбывать в колонии 13,5 лет.

Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Виновными также признаны лица, отвечающие за обслуживание противопожарной системы в "Зимней вишне": глава компании осужден на 6,5 года колонии, инженер противопожарной системы приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

Руководитель тушения пожара получил шесть лет колонии, а пожарный Сергей Генин за халатность при исполнении своих прямых обязанностей приговорен к пяти годам лишения свободы.