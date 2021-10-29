FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7811 постов • 1251 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Реальные сроки и колония строгого режима: в Кемеровском суде огласили приговоры по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Реальные сроки и колония строгого режима: в Кемеровском суде огласили приговоры по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" (6 фото)

Автор:
29 октября 2021 09:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: гибель людей   зимняя вишня   кемерово   наказание   пожар   приговор   суд   
1343
6

При пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово в 2018 году погибло 60 человек, 37 из них - дети. Основная причина трагедии - халатность и массовое неисполнение прямых обязанностей при организации работы ТЦ. Фигурантам дела о пожаре от ответственности уйти не удалось, им назначено реальное наказание.


Заводский районный суд в Кемерово вынес приговор обвиняемым в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", случившегося в марте 2018 года. На скамье подсудимых - восемь человек: руководство и сотрудники ТЦ, пожарные и сотрудники компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию.


Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова признана виновной в случившейся трагедии. Она приговорена к 14 годам колонии общего режима.


Технический директор ОАО "ККК" (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Георгий Соболев признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в нарушении требований пожарной безопасности. Соболева назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии общего режима.


Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок будет отбывать в колонии 13,5 лет.


Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.


Виновными также признаны лица, отвечающие за обслуживание противопожарной системы в "Зимней вишне": глава компании осужден на 6,5 года колонии, инженер противопожарной системы приговорен к 6,5 годам лишения свободы.


Руководитель тушения пожара получил шесть лет колонии, а пожарный Сергей Генин за халатность при исполнении своих прямых обязанностей приговорен к пяти годам лишения свободы.



Напомним, что при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" погибло 60 человек. В результате задымления в районе активити -парка на четвертом этаже ТЦ возникла давка. Из-за неисправной системы оповещения люди не смогли вовремя выйти из здания, а в кинотеатрах, в которых в это время шел фильм, оказались запертыми двери. Нескоординированность действий сотрудников и халатность собственников ТЦ привели к трагедии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: гибель людей   зимняя вишня   кемерово   наказание   пожар   приговор   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Юрий Злой 57 минут назад
знаете чего не хватает на скамейке подсудимых ? инспекторов, которые по идее должны проверять подобные заведения как раз таки на противопожарные, санитарные итд нормы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
9k
ScorpionDS 2 минуты назад
Пожарных жалко, много им дали, на тот момент они исполняли инструкции и могли не слушать людей, так как свидетели несут всякую чушь, а там все решали минуты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
Иван Иванов 12 минут назад
Ни один миллиардер, как обычно не пострадал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Николай 13 минут назад
Интересно у нас в России получается. В данном деле основным фигурантам на сроки не поскупились 14, 13... 9 лет.
При этом основному фигуранту по делу о "Хромой лошади" впаяли всего 9 лет.
Если честно то у меня вопросов к судебной системе все больше и больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net 14 минут назад
Маразм. Сядут половина не виновных. Представляете вы пожарник и придумали план спасения. Рискуя жизнями, заходите в здание, а там все двери закрыты. На тебе 6,5 года, скотина. Второй пожарный за что? Не, я понимаю, если им пришёл сигнал пожарной тревоги, а они забили и через пару часов приехали, либо приехали и все двери заблокировали, чтобы люди выйти не могли. А так блин жизнями рискуешь, а какой-то офисный червяк бумажки почитал, фоточки посмотрел и решил, что ты плохо спасал. С таким подходом в пожарники нормальные люди не пойдут работать больше. Будет сброд работать, кого больше никуда не берут.
Так же фирма, что ставила пожарное оборудование. Вам приходит заказ на проведение каких-то работ, причём не комплексных, а единичных. Вы их выполнили. Какой с вас спрос? Может конечно они бумаги какие-то левые подписывали, но какой им в этом смысл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 39 минут назад
Нет реального владельца и тех, кто за взятки подписывал все разрешительные документы. Но система своих не сдаёт. А пожарных зря посадили. Генин пошел не тем путём который указали? Он как раз тем путём пошел, согласно плану эвакуации, только не мог предположить, что эваковыход будет закрыт на амбарный замок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 41 минуту назад
А где инспектора, которые, по-видимому, получали взятки за подпись о годности неисправной сигнализации, о наличии запасных выходов и т.д.?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby 42 минуты назад
И ни единого слова о пожарных инспекторах, которые обязаны были проводить проверки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
SpoiltNail 44 минуты назад
Показательно
Заставит ли это других серьезнее относиться к своей работе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
pynh 45 минут назад
Неоднозначненько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ваши ожидания - ваши проблемы. Как Аршавин бросал своих жён с детьми (10 фото) Ваши ожидания - ваши проблемы. Как Аршавин бросал своих жён с детьми (10 фото) Неожиданно: вымогательнице, возжелавшей заработать на порно с Тарзаном, дали реальный срок Неожиданно: вымогательнице, возжелавшей заработать на порно с Тарзаном, дали реальный срок Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года за убийство Джорджа Флойда Два брата сбежали из зала суда после оглашения приговора в Ленобласти Два брата сбежали из зала суда после оглашения приговора в Ленобласти Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10173



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Узбек пытался подкатить к чужой подруге: за это его похитили, избили и изнасиловали
0
117
Узбек пытался подкатить к чужой подруге: за это его похитили, избили и изнасиловали
Обычная многодетная семья в США
8
181
Обычная многодетная семья в США
Набирающие популярность в сообществах
Страх и ненависть в Новороссийске: целая толпа народа пыталась расцепить дерущихся водил
0
35
Страх и ненависть в Новороссийске: целая толпа народа пыталась расцепить дерущихся водил
Что такое закон?
0
6
Что такое закон?
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#Россия#люди#Разное#картинки#познавательно#сша#интересное
#фото#кино#Ynews#дтп#аварии#фильм#смешные#актеры#автомир#СССР
#факты#животные#история#подборка#авто аварии#автомобили#коронавирус#новости#суд#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться