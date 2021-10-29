Реальные сроки и колония строгого режима: в Кемеровском суде огласили приговоры по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

При пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово в 2018 году погибло 60 человек, 37 из них - дети. Основная причина трагедии - халатность и массовое неисполнение прямых обязанностей при организации работы ТЦ. Фигурантам дела о пожаре от ответственности уйти не удалось, им назначено реальное наказание.
Заводский районный суд в Кемерово вынес приговор обвиняемым в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", случившегося в марте 2018 года. На скамье подсудимых - восемь человек: руководство и сотрудники ТЦ, пожарные и сотрудники компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию.
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова признана виновной в случившейся трагедии. Она приговорена к 14 годам колонии общего режима.
Технический директор ОАО "ККК" (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Георгий Соболев признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в нарушении требований пожарной безопасности. Соболева назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии общего режима.
Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок будет отбывать в колонии 13,5 лет.
Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Виновными также признаны лица, отвечающие за обслуживание противопожарной системы в "Зимней вишне": глава компании осужден на 6,5 года колонии, инженер противопожарной системы приговорен к 6,5 годам лишения свободы.
Руководитель тушения пожара получил шесть лет колонии, а пожарный Сергей Генин за халатность при исполнении своих прямых обязанностей приговорен к пяти годам лишения свободы.
Последние слова осужденных перед вынесением приговора
Напомним, что при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" погибло 60 человек. В результате задымления в районе активити -парка на четвертом этаже ТЦ возникла давка. Из-за неисправной системы оповещения люди не смогли вовремя выйти из здания, а в кинотеатрах, в которых в это время шел фильм, оказались запертыми двери. Нескоординированность действий сотрудников и халатность собственников ТЦ привели к трагедии.
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При этом основному фигуранту по делу о "Хромой лошади" впаяли всего 9 лет.
Если честно то у меня вопросов к судебной системе все больше и больше.
Так же фирма, что ставила пожарное оборудование. Вам приходит заказ на проведение каких-то работ, причём не комплексных, а единичных. Вы их выполнили. Какой с вас спрос? Может конечно они бумаги какие-то левые подписывали, но какой им в этом смысл.
Что значит не мог предположить? Он с Марса свалился?
Заставит ли это других серьезнее относиться к своей работе?