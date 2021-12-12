Суд в Иркутске вынес приговор военнослужащему, который написал на спинах сослуживцев "Ингушетия" и устроил фотосессию

Как не восхититься гуманностью российского законодательства! "Пошутивший" над солдатами Рамзан Албаков признан виновным, но наказание для военнослужащего будет условным.
Рамзан Албаков, видимо, очень любит свою родину. Даже во время службы в российской армии он решил напомнить своим подписчикам в соцсетях о месте, где родился и вырос. Под угрозой физической расправы Албаков написал пеной для бритья на спинах сослуживцев слово "Ингушетия" и сфотографировался на этом фоне, после чего опубликовал снимок.
Кому-то это фото очень не понравилось, и Албакову пришлось отвечать за свои художества. В результате уроженец Ингушетии был признан виновным в неуставных отношениях (пункт «б» части 2 статьи 335 УК) и возбуждении ненависти в интернете (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Приговор был вынесен 9 декабря. Суд назначил Албакову наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
В каком звании осужденный был в момент совершения преступления, не сообщается. Таже известно, в картотеке суда его фамилия не фигурирует.
Источник:
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