Суд в Иркутске вынес приговор военнослужащему, который написал на спинах сослуживцев "Ингушетия" и устроил фотосессию

Рамзан Албаков, видимо, очень любит свою родину. Даже во время службы в российской армии он решил напомнить своим подписчикам в соцсетях о месте, где родился и вырос. Под угрозой физической расправы Албаков написал пеной для бритья на спинах сослуживцев слово "Ингушетия" и сфотографировался на этом фоне, после чего опубликовал снимок.

Кому-то это фото очень не понравилось, и Албакову пришлось отвечать за свои художества. В результате уроженец Ингушетии был признан виновным в неуставных отношениях (пункт «б» части 2 статьи 335 УК) и возбуждении ненависти в интернете (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Приговор был вынесен 9 декабря. Суд назначил Албакову наказание в виде двух лет лишения свободы условно.