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Суд в Иркутске вынес приговор военнослужащему, который написал на спинах сослуживцев "Ингушетия" и устроил фотосессию

Суд в Иркутске вынес приговор военнослужащему, который написал на спинах сослуживцев "Ингушетия" и устроил фотосессию (2 фото)

Автор:
12 декабря 2021 05:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   армия   неуставные отношения   приговор   суд   фотосессия   
3142
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Как не восхититься гуманностью российского законодательства! "Пошутивший" над солдатами Рамзан Албаков признан виновным, но наказание для военнослужащего будет условным.

Рамзан Албаков, видимо, очень любит свою родину. Даже во время службы в российской армии он решил напомнить своим подписчикам в соцсетях о месте, где родился и вырос. Под угрозой физической расправы Албаков написал пеной для бритья на спинах сослуживцев слово "Ингушетия" и сфотографировался на этом фоне, после чего опубликовал снимок.


Кому-то это фото очень не понравилось, и Албакову пришлось отвечать за свои художества. В результате уроженец Ингушетии был признан виновным в неуставных отношениях (пункт «б» части 2 статьи 335 УК) и возбуждении ненависти в интернете (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Приговор был вынесен 9 декабря. Суд назначил Албакову наказание в виде двух лет лишения свободы условно.



В каком звании осужденный был в момент совершения преступления, не сообщается. Таже известно, в картотеке суда его фамилия не фигурирует.

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Метки: Ynews   армия   неуставные отношения   приговор   суд   фотосессия   
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729
Олег Шишкин 3 часа назад
Очевидно, что Путин поднял страну с колен, русских везде уважают, особенно в сердце страны в Москве - любая чурка может нахамить, избить, унизить, СМИ постараются не публиковать, полиция постарается не заметить. Русские боятся друг за друга заступаться, запуганные, зашуганные, непонятно, кто у кого в гостях. Горжусь страной!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−9
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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150
Кристофер Робин Час назад
Выходит его наказали не за факт неуставных отношений или угрозы физической расправой сослуживцам. А за то, что он это в интернет потом выложил.. Трындец у нас система.
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−44
User_1843265 Час назад
Как прав Сокуров об обитателях кауказских республик !
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Сигизмунд Лазаревич Час назад
если не совсем идиот, то пару лет будет вести себя прилично.
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493
Алексей 2 часа назад
Так полно фоток у дембельнувшихся с подобными художествами. Этот гражданин выложил сию инсталляцию в какое-то особое возбудимое место?
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217
Игорь Иванов 3 часа назад
Мдя... Кстати, чё там у хахлов?
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4k
Джордж. Вашингтон. 3 часа назад
Приговор: научить тупую макаку пользоваться пеной для бритья. На мой взгляд это критический барьер в эволюции бородатых.
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1k
Radugananebe 3 часа назад
А 2 года условно - это дисбат? Объясните, знающие люди.
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