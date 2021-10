Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку

Во время беседы с создателями документального фильма «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста» (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) миллионер отошёл в ванную. Он забыл снять с себя микрофон и проговорился сразу о нескольких убийствах, совершённых им.