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Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку

Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 12:49
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Роберт Дарст   видео   криминал   пожизненный срок   приговор   убийство   
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В США суд Лос-Анджелеса вынес обвинительный приговор 78-летнему миллионеру Роберту Дарсту. Он приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство 21-летней давности. Во время съёмок документального фильма мужчина случайно признался в совершении нескольких преступлений.
Во время беседы с создателями документального фильма «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста» (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) миллионер отошёл в ванную. Он забыл снять с себя микрофон и проговорился сразу о нескольких убийствах, совершённых им.

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Метки: 360подмосковье   Роберт Дарст   видео   криминал   пожизненный срок   приговор   убийство   
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8  комментариев
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Слепой Пью 58 минут назад
И чё только на горшке не ляпнешь!
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ЕвгенийДончак 17 минут назад
А как же схема "извинился на камеру - можешь быть свободен?"
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Denissg Полчаса назад
Никто не требует невозможного. Отсидите, сколько сможете.
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Sam 36 минут назад
Американская Фемида радует, верной дорогой идут, "признание - царица доказательств".
Про экспертизу и сбор доказательств можно не заморачиваться, Харви, нашего, Вайнштейна, тоже чисто за базары закрыли, правда, там про него много говорили, а не он сам.
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1k
DHC Час назад
Какой интересный пост. Какой жизненный сюжет. Какое разоблачение! По этой истории фильм надо снимать. (нет)
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Mr.Adamson

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