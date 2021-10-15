Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку

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В США суд Лос-Анджелеса вынес обвинительный приговор 78-летнему миллионеру Роберту Дарсту. Он приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство 21-летней давности. Во время съёмок документального фильма мужчина случайно признался в совершении нескольких преступлений.
Во время беседы с создателями документального фильма «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста» (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) миллионер отошёл в ванную. Он забыл снять с себя микрофон и проговорился сразу о нескольких убийствах, совершённых им.
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Про экспертизу и сбор доказательств можно не заморачиваться, Харви, нашего, Вайнштейна, тоже чисто за базары закрыли, правда, там про него много говорили, а не он сам.