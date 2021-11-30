Правосудие «по-дагестански»: бывший полицейский убил жену и остался на свободе

Ему дали всего два года ограничений. Ну чтобы хоть что-то было.
Тагир Велагаев - пенсионер МВД, видимо, еще и заслуженный джигит. Еще в 2019 году он вломился в квартиру к бывшей жене: сначала угрожал травматом, затем стал избивать. Несколько раз ударил рукояткой пистолета по голове, а когда женщина потеряла сознание, он ее задушил.
Потом забрал ее телефон, запер квартиру и отправился по своим делам.
В полицию обратились соседи - из-за вони в подъезде. С момента убийства до приезда сотрудников прошло 12 дней. Велагаева быстро нашли и доставили в участок - и тут начались чудеса.
Он написал явку с повинной - после того, как его задержали) На него завели дело по статье «Убийство», а позже его переквалифицировали в «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Понятно, что это более мягкая статья. Ну а в марте 2020 вынесли приговор - 2 года ограничения свободы. Судья решил, что в момент убийства, Велагаев находился «в состоянии сильного душевного волнения», а также он «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления».
Причем главным свидетелем обвинения был сын Велагаева и убитой.
Для общей картины: ограничение свободы - это запрет уезжать из Дагестана, посещать массовые и ночные мероприятия. И еще надо ходить отмечаться в полицию. Всё.
Чуть позже Верховный суд Дагестана отправил дело на пересмотр - и приговор остался в силе. Видимо, на пересмотр больше подавать не будут - а смысл?
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Крайне вальнавальса, уашшпе