Правосудие «по-дагестански»: бывший полицейский убил жену и остался на свободе

Тагир Велагаев - пенсионер МВД, видимо, еще и заслуженный джигит. Еще в 2019 году он вломился в квартиру к бывшей жене: сначала угрожал травматом, затем стал избивать. Несколько раз ударил рукояткой пистолета по голове, а когда женщина потеряла сознание, он ее задушил.

Потом забрал ее телефон, запер квартиру и отправился по своим делам.

В полицию обратились соседи - из-за вони в подъезде. С момента убийства до приезда сотрудников прошло 12 дней. Велагаева быстро нашли и доставили в участок - и тут начались чудеса.