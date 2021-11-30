FISHKINET
Сообщество Криминал 999 постов • 282 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Правосудие «по-дагестански»: бывший полицейский убил жену и остался на свободе

Правосудие «по-дагестански»: бывший полицейский убил жену и остался на свободе (3 фото)

Автор:
30 ноября 2021 18:32
Сообщество : Криминал
Метки: дагестан   приговор   свобода   суд   убийство   
893
3

Ему дали всего два года ограничений. Ну чтобы хоть что-то было.

Тагир Велагаев - пенсионер МВД, видимо, еще и заслуженный джигит. Еще в 2019 году он вломился в квартиру к бывшей жене: сначала угрожал травматом, затем стал избивать. Несколько раз ударил рукояткой пистолета по голове, а когда женщина потеряла сознание, он ее задушил.

Потом забрал ее телефон, запер квартиру и отправился по своим делам.

В полицию обратились соседи - из-за вони в подъезде. С момента убийства до приезда сотрудников прошло 12 дней. Велагаева быстро нашли и доставили в участок - и тут начались чудеса.

×
×

Он написал явку с повинной - после того, как его задержали) На него завели дело по статье «Убийство», а позже его переквалифицировали в «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Понятно, что это более мягкая статья. Ну а в марте 2020 вынесли приговор - 2 года ограничения свободы. Судья решил, что в момент убийства, Велагаев находился «в состоянии сильного душевного волнения», а также он «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления».

Причем главным свидетелем обвинения был сын Велагаева и убитой.

Для общей картины: ограничение свободы - это запрет уезжать из Дагестана, посещать массовые и ночные мероприятия. И еще надо ходить отмечаться в полицию. Всё.

Чуть позже Верховный суд Дагестана отправил дело на пересмотр - и приговор остался в силе. Видимо, на пересмотр больше подавать не будут - а смысл?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: дагестан   приговор   свобода   суд   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Слепой Пью 2 часа назад
Рафик не увинауват!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Mr. Intereskin Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов 4 минуты назад
сильно в аффекте был....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
Ямщик 16 минут назад
Вспомнилось из "Белого солнца пустыни " : «... это его жёны... » Короче, вернулись в средневековье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
KOSTELLO Час назад
«в состоянии сильного душевного волнения»

Крайне вальнавальса, уашшпе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Echo Час назад
Дикий народ, дикие нравы. У всех забрать паспорта и пусть сидят в своих кишлаках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Golos Час назад
У россиян без национальности свои законы. Женщина по их понятиям не человек, а кто за насекомое должен отвечать? Если живут по своим законам, жить должны в полной изоляции от цивилизованного мира. А извинения по интернету- цирк. Не каждая каторга исправит урода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
ACU900 Час назад
И что, даже публичное извинение ему не пришлось приносить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку Неожиданно: вымогательнице, возжелавшей заработать на порно с Тарзаном, дали реальный срок Неожиданно: вымогательнице, возжелавшей заработать на порно с Тарзаном, дали реальный срок Рошаль готов сесть в СИЗО вместо врача-неонатолога Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорожденного Рошаль готов сесть в СИЗО вместо врача-неонатолога Сушкевич, обвиняемой в убийстве новорожденного В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Дагестане школьник зарезал одноклассника В индийском здании суда переодетые киллеры-смертники ликвидировали босса мафии В индийском здании суда переодетые киллеры-смертники ликвидировали босса мафии
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24454



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 крутых фото, сделанные в самый нужный момент
0
24
18 крутых фото, сделанные в самый нужный момент
50 фотографий, которые вызывают много недоумения и вопросов
3
70
50 фотографий, которые вызывают много недоумения и вопросов
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Искусственный интеллект спрогнозирует массовые беспорядки и доложит "куда следует"
0
18
Искусственный интеллект спрогнозирует массовые беспорядки и доложит "куда следует"
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошие имена
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Россия#история#люди#дтп#подборка#еда#автомир#Ynews
#фото#ватермарк#кино#картинки#аварии#СССР#Рецепт#падение#спорт#фильм
#интересно#животные#факты#интересное#автомобили#как приготовить#вкусно#приколы#авто аварии#кот

На что жалуетесь?

Вернуться