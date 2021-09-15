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«Не способен приносить пользу обществу»: суд отказал Ефремову в смягчении приговора

«Не способен приносить пользу обществу»: суд отказал Ефремову в смягчении приговора (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 14:11
Сообщество : Криминал
Метки: Михаил Ефремов   Москва   видео   жалоба   кассационный суд   приговор   
2002
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Бывший артист совместно с адвокатами написал жалобный текст и даже пустил скупую актерскую слезу, когда зачитывал его, но представители прокуратуры остались непреклонны.

Второй кассационный суд в Москве отказал в смягчении приговора актеру Михаилу Ефремову, который будучи пьяным за рулем внедорожника, 8 июля 2020 года устроил смертельное ДТП в центре столицы.


Во время слушаний защита актера уверяла, что осужденный подорвал здоровье, а Ефремов, выступая по видеосвязи, пытался разжалобить суд жизненными обстоятельствами, из-за которых начал злоупотреблять алкоголем и устроил аварию, а также тем, что его семья сейчас находится без средств к существованию.

Но разжалобить суд не удалось. Ефремов будет досиживать весь срок, оставшийся от первоначально назначенного наказания в виде 7,5 лет заключения.

Вот еще один фрагмент из обращения Ефремова к суду:


«В 2019 году я долго болел: у меня умерла мама, у меня умерла и театральная мама, Галина Волчек. Я всего этого не выдержал и стал пить. 8 июня произошла трагедия по моей вине и эта трагедия раздавила меня. В этот момент появился «черт из табакерки» в виде адвоката Пашаева и началось адвокатское шоу. Я не смог остановить своего защитника в оскорблении потерпевших. Дальше был суд, я получил, что получил. Наверное, это послано мне за роскошную жизнь, когда думаешь, что все дозволено. Образ погибшего Захарова меня не покидает ни на минуту. Я молюсь за его упокоение».


У нас в колонии очень хорошие врачи, но с моим здоровьем такой срок будет отсидеть сложно. Это трагедия – только моя вина, но я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания».


Прокурор, рассматривающий жалобы во Втором кассационном суде общей юрисдикции, на жалобы о состоянии здоровья посмотрел с неожиданной для Ефремова стороны. Гособвинитель заявил, что с плохим здоровьем актер не сможет принести пользу обществу, следовательно, делать на свободе ему нечего.

При этом адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал журналистам, что в белгородской ИК-4 у актера все замечательно. Среди заключенных он пользуется уважением - те называют его "дядей Мишей". Жена приезжает раз в три месяца и друзья не забывают навещать - за год его посетили такие известные персонажи как Сергей Гармаш, Гарик Сукачёв и Никита Высоцкий.


Актер не гнушается работы (вшивает молнии в защитные костюмы) и участвует в культурной жизни колонии. Недавно он помог организовать чемпионат по бильярду. За образцовое поведение Ефремов успел получить три поощрения. Очевидно, у артиста есть и план "Б", он зарабатывает бонусы для УДО. Но чтобы претендовать на досрочное освобождение он должен отсидеть минимум 2,5 года.

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Метки: Михаил Ефремов   Москва   видео   жалоба   кассационный суд   приговор   
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27  комментариев
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33k
Опаньки Час назад
Не устраивал бы со своим адвокатом цирк в суде, отказываясь от обвинения, может и срок был бы другой. "Зазвездился"
Сначала по синьке трагедию устроил, потом клоуна включил. Срок серьезный ему дали, но сочувствия нет никакого.
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212
Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
Будет сидеть! Я сказал.
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7k
Ivan 9 минут назад
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1k
Владимир Порохин 14 минут назад
Что ж ты фраер сдал назад ...

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767
олег 17 минут назад
теперь надо хотя бы 1\3 отсидеть ,чтобы на удо подавать.
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10k
Василий Сургайло Полчаса назад
...что его семья сейчас находится без средств к существованию...

Интересно, что бы Станиславский сказал на это...
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12k
Михалыч Полчаса назад
Вот дядя Миша, а это - алкоголик и придурок. Пропивший совесть и ум.
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5k
Pravednik84 36 минут назад
Гособвинитель знатный тролль)))
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50
Mike 37 минут назад
"Я всего этого не выдержал и стал пить."
А также нюхать и курить шмаль. Какой ранимый
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22k
Сибиряк 38 минут назад
Пусть сидит!
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2k
Frank Borman 54 минуты назад
Видно, Миша забыл занести кому надо денежки, вот и результат. Делиться надо, плохо быть таким жадным.
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17k
sanchesS80 59 минут назад
Но чтобы претендовать на досрочное освобождение он должен отсидеть минимум 2,5 года.

Вот тут не понял.
УК РФ ст.79
3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным:
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;

Откуда 2,5 года взялись?
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29k
Растрелли В.В. Час назад
По мне так неплохо бы его запереть, а ключ - потерять.
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22k
Андрей Час назад
О, я уж про него и забыл...
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3k
Leo Час назад
Хорошая попытка дядя Миша, но нет
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24k
Батончик с маком Час назад
Прям как генерал - ".....всё приму: ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле... и желательно в Крыму."
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17k
KOSTELLO Час назад
"Я этого не выдержал и стал пить".

Только за одну эту брехню отказать.
Сколько я его помню, он на стаккне сидел, как и отец.
Только отец еще талантливый актер и режиссер был, а этот только алкашей и может играть, выезжая на фамилии
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39k
dima423 Час назад
а где же все друзья и собутыльники? че неужели никто не может помочь семье, да и ему прислать палку колбасы?
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8
Сергей Час назад
Помню, как он корчил из себя правдолюба, при этом будучи сам алкашом и по сути дегенератом. Слишком долго, упорно и целенаправленно сей лихоимец гадил под себя и на окружающих, при этом считая себя неприкасаемым. Пусть сидит до конца!
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6k
Игорь Час назад
....Я настаиваю на смягчении наказания.... - ни хрена "дядя Миша" выводов не сделал.
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1k
флоМастер Час назад
за каждую апелляцию надо бы ему еще по 2 сверху накидывать, пусть думает сидит
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