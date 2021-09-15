«Не способен приносить пользу обществу»: суд отказал Ефремову в смягчении приговора

Бывший артист совместно с адвокатами написал жалобный текст и даже пустил скупую актерскую слезу, когда зачитывал его, но представители прокуратуры остались непреклонны.
Второй кассационный суд в Москве отказал в смягчении приговора актеру Михаилу Ефремову, который будучи пьяным за рулем внедорожника, 8 июля 2020 года устроил смертельное ДТП в центре столицы.
Во время слушаний защита актера уверяла, что осужденный подорвал здоровье, а Ефремов, выступая по видеосвязи, пытался разжалобить суд жизненными обстоятельствами, из-за которых начал злоупотреблять алкоголем и устроил аварию, а также тем, что его семья сейчас находится без средств к существованию.
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Но разжалобить суд не удалось. Ефремов будет досиживать весь срок, оставшийся от первоначально назначенного наказания в виде 7,5 лет заключения.
Вот еще один фрагмент из обращения Ефремова к суду:
«В 2019 году я долго болел: у меня умерла мама, у меня умерла и театральная мама, Галина Волчек. Я всего этого не выдержал и стал пить. 8 июня произошла трагедия по моей вине и эта трагедия раздавила меня. В этот момент появился «черт из табакерки» в виде адвоката Пашаева и началось адвокатское шоу. Я не смог остановить своего защитника в оскорблении потерпевших. Дальше был суд, я получил, что получил. Наверное, это послано мне за роскошную жизнь, когда думаешь, что все дозволено. Образ погибшего Захарова меня не покидает ни на минуту. Я молюсь за его упокоение».
У нас в колонии очень хорошие врачи, но с моим здоровьем такой срок будет отсидеть сложно. Это трагедия – только моя вина, но я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания».
Прокурор, рассматривающий жалобы во Втором кассационном суде общей юрисдикции, на жалобы о состоянии здоровья посмотрел с неожиданной для Ефремова стороны. Гособвинитель заявил, что с плохим здоровьем актер не сможет принести пользу обществу, следовательно, делать на свободе ему нечего.
При этом адвокат Ефремова Петр Хархорин рассказал журналистам, что в белгородской ИК-4 у актера все замечательно. Среди заключенных он пользуется уважением - те называют его "дядей Мишей". Жена приезжает раз в три месяца и друзья не забывают навещать - за год его посетили такие известные персонажи как Сергей Гармаш, Гарик Сукачёв и Никита Высоцкий.
Актер не гнушается работы (вшивает молнии в защитные костюмы) и участвует в культурной жизни колонии. Недавно он помог организовать чемпионат по бильярду. За образцовое поведение Ефремов успел получить три поощрения. Очевидно, у артиста есть и план "Б", он зарабатывает бонусы для УДО. Но чтобы претендовать на досрочное освобождение он должен отсидеть минимум 2,5 года.
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Сначала по синьке трагедию устроил, потом клоуна включил. Срок серьезный ему дали, но сочувствия нет никакого.
Интересно, что бы Станиславский сказал на это...
А также нюхать и курить шмаль. Какой ранимый
Вот тут не понял.
УК РФ ст.79
3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным:
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
Откуда 2,5 года взялись?
Только за одну эту брехню отказать.
Сколько я его помню, он на стаккне сидел, как и отец.
Только отец еще талантливый актер и режиссер был, а этот только алкашей и может играть, выезжая на фамилии