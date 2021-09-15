«Не способен приносить пользу обществу»: суд отказал Ефремову в смягчении приговора

Вот еще один фрагмент из обращения Ефремова к суду:





«В 2019 году я долго болел: у меня умерла мама, у меня умерла и театральная мама, Галина Волчек. Я всего этого не выдержал и стал пить. 8 июня произошла трагедия по моей вине и эта трагедия раздавила меня. В этот момент появился «черт из табакерки» в виде адвоката Пашаева и началось адвокатское шоу. Я не смог остановить своего защитника в оскорблении потерпевших. Дальше был суд, я получил, что получил. Наверное, это послано мне за роскошную жизнь, когда думаешь, что все дозволено. Образ погибшего Захарова меня не покидает ни на минуту. Я молюсь за его упокоение».





У нас в колонии очень хорошие врачи, но с моим здоровьем такой срок будет отсидеть сложно. Это трагедия – только моя вина, но я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания».





Прокурор, рассматривающий жалобы во Втором кассационном суде общей юрисдикции, на жалобы о состоянии здоровья посмотрел с неожиданной для Ефремова стороны. Гособвинитель заявил, что с плохим здоровьем актер не сможет принести пользу обществу, следовательно, делать на свободе ему нечего.