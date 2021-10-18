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Неожиданно: вымогательнице, возжелавшей заработать на порно с Тарзаном, дали реальный срок

Неожиданно: вымогательнице, возжелавшей заработать на порно с Тарзаном, дали реальный срок (2 фото)

Автор:
18 октября 2021 18:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вымогательство   видео   королева   порно   приговор   суд   тарзан   шантаж   
2885
2
Завершилась история со «взрослым» видео Сергея Глушко. Требовавшей с него деньги женщине придется отсидеть пять лет.

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Метки: Вымогательство   видео   королева   порно   приговор   суд   тарзан   шантаж   
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20  комментариев
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169
Сергей Ромашов 2 часа назад
А где видео? Друг спращивает.
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29k
Fat Lynx Полчаса назад
По ходу 2 ляма занесли куда надо...
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10k
Авакум 52 минуты назад
Она бы ещё плотника табуреткой шантажировала.
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412
vijilante 54 минуты назад
Мне этот чувак и его дела по-барабану,но тому что взяли за "кадык" и осудили это жадное чучело - ставлю "лайк".
Если разобраться : поделом.
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3k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Напугали ежа голой жопой
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2k
NIS Час назад
Но что-то пошло не так , что-то пошло не так ...
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310
Сигизмунд Лазаревич Час назад
так он вроде стриптизёр? Как его таким видео шантажировать можно? Вот если бы было видео где он в одежде читает книгу посложнее Незнайки.. Это да. Этим можно было бы шантажировать.
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12k
RhinoFC Час назад
Что-то она как-то не очень, по-моему.
Тарзан вообще в сознании был?
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54
@photoaQyn Час назад
самый интересный вопрос Это то, Чем может видео навредить человеку который начинал стриптизёром? скорее ему это реклама, но тётка не подумала)))
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121
SHAGREEN Час назад
Похер.
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6k
SR Час назад
Шантажировать стриптизера сексуальным видео? Это не предмет шантажа - это реклама.
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