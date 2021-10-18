Неожиданно: вымогательнице, возжелавшей заработать на порно с Тарзаном, дали реальный срок

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Завершилась история со «взрослым» видео Сергея Глушко. Требовавшей с него деньги женщине придется отсидеть пять лет.
По всей видимости, мало кто ожидал столь сурового приговора по этому скандальному делу. Обидчица Тарзана Антонина Саввидис отправлена в колонию общего режима на пять лет. Таков сегодняшний приговор Таганского районного суда столицы.
Напомним: жительница Краснодарского края шантажировала Сергея Глушко, супруга Натальи Королевой, с помощью видео с подробностями его сексуальных подвигов. Грозилась слить ролик в Сеть, если требуемая сумма не будет выплачена. За «кино не для всех» Саввидис просила всего-ничего, 2 млн рублей.
Напомним: жительница Краснодарского края шантажировала Сергея Глушко, супруга Натальи Королевой, с помощью видео с подробностями его сексуальных подвигов. Грозилась слить ролик в Сеть, если требуемая сумма не будет выплачена. За «кино не для всех» Саввидис просила всего-ничего, 2 млн рублей.
Еще в ноябре прошлого года при передаче денег предприимчивую южанку арестовали. Но горячие кадры все же просочились на просторы виртуальной реальности. Правоохранители внимательно изучили кадры и сделали вывод: элементы порнографии определенно присутствуют.
И вот, вместо Оскара или хотя бы аплодисментов и скромного гонорара, — лишение свободы. Да еще и на вполне солидный срок.
И вот, вместо Оскара или хотя бы аплодисментов и скромного гонорара, — лишение свободы. Да еще и на вполне солидный срок.
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Если разобраться : поделом.
Тарзан вообще в сознании был?