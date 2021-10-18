Неожиданно: вымогательнице, возжелавшей заработать на порно с Тарзаном, дали реальный срок

По всей видимости, мало кто ожидал столь сурового приговора по этому скандальному делу. Обидчица Тарзана Антонина Саввидис отправлена в колонию общего режима на пять лет. Таков сегодняшний приговор Таганского районного суда столицы.

Напомним: жительница Краснодарского края шантажировала Сергея Глушко, супруга Натальи Королевой, с помощью видео с подробностями его сексуальных подвигов. Грозилась слить ролик в Сеть, если требуемая сумма не будет выплачена. За «кино не для всех» Саввидис просила всего-ничего, 2 млн рублей.