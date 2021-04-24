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Останки воинов, погибших во время Сталинградской битве, захоронили на Мамаевом кургане

Останки воинов, погибших во время Сталинградской битве, захоронили на Мамаевом кургане (1 фото)

Автор:
24 апреля 2021 22:09
Метки: война   захоронения   курган   
201
1
Останки 37 советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских почестей. В торжественной обстановке под залп орудий советские войны были захоронены в братской могиле.

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Метки: война   захоронения   курган   
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8  комментариев
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30k
Азат Баширов 8 часов назад
Мой Дед там похоронен
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Никита Азат Баширов 6 часов назад
Память вечная Деду,удивляюсь какая тварь за это минусит.
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590
Сергей 6 часов назад
на захоронении советских солдат были попы. А этим не важно, какого вероисповедания были солдаты или были атеистами, лишь бы лицом на камеру поторговать.
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590
Сергей 6 часов назад
не написано кто ищет и кто финансирует. Если государство, то просто отлично. Если частные лица ищут и финансируют, то у меня вопросы к государству: какого хрена ты бездействуешь?!!!!
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1k
Никита 8 часов назад
Благодарю вас неравнодушные люди,которые чтут память Героев.Великому русскому полководцу Александру Суворову приписывают такие слова: "Пока не будет предан земле последний солдат-война не окончена!"
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46k
Daniel Rumiantsev 8 часов назад
это хорошо.
просто хорошо и правильно
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1k
Albigoec 9 часов назад
Низкий поклон!
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