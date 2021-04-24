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Останки 37 советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских почестей. В торжественной обстановке под залп орудий советские войны были захоронены в братской могиле.
Поиски проходят в рамках проекта "Сталинград-2021" в поселениях Россошинское и Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области, где во время Сталинградской битвы проходили самые ожесточенные бои. Поиски под Волгоградом продолжаться до 29 апреля, результатом станет погребение найденных останков на Россошинском мемориальном кладбище 23 августа.
Хорошо, что поиски еще продолжаются и солдаты находят свое последнее пристанище. Особенностью поисковых операций является установление личности воинов.
Хорошо, что поиски еще продолжаются и солдаты находят свое последнее пристанище. Особенностью поисковых операций является установление личности воинов.
Авторский пост
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Метки: война захоронения курган
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