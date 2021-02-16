Армянин притворялся азербайджанцем и требовал голые фото от родственниц, пропавших в Карабахе

Этот "нехороший человек" завёл себе аккаунт на "Фейсбуке" под ником Азиз Мурадов. Он искал женщин, которые просят о помощи в поиске их родственников, уехавших воевать в Нагорный Карабах и пропавших без вести.



Выдавая себя на азербайджанца, мужчина связывался с женщинами и девушками (одной из которых не было 16 лет). Он говорил, что их родственники живы и в плену. И если женщины не пришлют фото и видео интимного содержания, то к их мужчинам будет применено насилие или убийство.



В ходе следствия было найдено 10 пострадавших женщин, которые уже написали заявления на мошенника.



Мужчина задержан и дал признательные показания. В ходе обыска у него дома было обнаружено и изъято множество техники, содержание которой уже изучают следователи.