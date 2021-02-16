Армянин притворялся азербайджанцем и требовал голые фото от родственниц, пропавших в Карабахе

Служба национальной безопасности Армении арестовала мужчину, который немыслимым обманом требовал от женщин интимные фото и видео.
Этот "нехороший человек" завёл себе аккаунт на "Фейсбуке" под ником Азиз Мурадов. Он искал женщин, которые просят о помощи в поиске их родственников, уехавших воевать в Нагорный Карабах и пропавших без вести.
Выдавая себя на азербайджанца, мужчина связывался с женщинами и девушками (одной из которых не было 16 лет). Он говорил, что их родственники живы и в плену. И если женщины не пришлют фото и видео интимного содержания, то к их мужчинам будет применено насилие или убийство.
В ходе следствия было найдено 10 пострадавших женщин, которые уже написали заявления на мошенника.
Мужчина задержан и дал признательные показания. В ходе обыска у него дома было обнаружено и изъято множество техники, содержание которой уже изучают следователи.
Выдавая себя на азербайджанца, мужчина связывался с женщинами и девушками (одной из которых не было 16 лет). Он говорил, что их родственники живы и в плену. И если женщины не пришлют фото и видео интимного содержания, то к их мужчинам будет применено насилие или убийство.
В ходе следствия было найдено 10 пострадавших женщин, которые уже написали заявления на мошенника.
Мужчина задержан и дал признательные показания. В ходе обыска у него дома было обнаружено и изъято множество техники, содержание которой уже изучают следователи.
К сожалению, видео на армянском языке
Оказалось, что полученные путём шантажа фото и видео злоумышленник выкладывал на порно сайты, чтобы получать доход.
Служба национальной безопасности страны сообщает, что описанные преступные действия, направленные против граждан, оказавшихся в уязвимой ситуации, являются особо тяжким преступлением. Дельцу грозит до 12 лет лишения свободы.
Служба национальной безопасности страны сообщает, что описанные преступные действия, направленные против граждан, оказавшихся в уязвимой ситуации, являются особо тяжким преступлением. Дельцу грозит до 12 лет лишения свободы.
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