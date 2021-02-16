FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2453 поста • 1030 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Армянин притворялся азербайджанцем и требовал голые фото от родственниц, пропавших в Карабахе

Армянин притворялся азербайджанцем и требовал голые фото от родственниц, пропавших в Карабахе (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 13:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   война   женщины   злоумышленник   обман   шантаж   
1591
2
1
Служба национальной безопасности Армении арестовала мужчину, который немыслимым обманом требовал от женщин интимные фото и видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   война   женщины   злоумышленник   обман   шантаж   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Инквизитор РФ 47 минут назад
Ты смотри-ка. Не только помидорами могут торговать на рынке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
Семен 23 минуты назад
Его на порнхабе что ли забанили???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Племянник Путина 24 минуты назад
затейник )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX 43 минуты назад
Идиот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок 46 минут назад
А фотки где можно посмотреть?
Друг спрашивает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Краюхин Тихон Кружок 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Popson 52 минуты назад
Размещал на порносайтах, да ещё получал за это деньги ??? Бред...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis Час назад
Зарэжут иво б.л.я.т.т!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
Показать ещё
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото) Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото) Конфликт в Нагорном Карабахе: дезинформация, полуправда и 20 тысяч добровольцев-армян из России Конфликт в Нагорном Карабахе: дезинформация, полуправда и 20 тысяч добровольцев-армян из России Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО Азербайджанцы показали уничтожение еще двух армянских танков Азербайджанцы показали уничтожение еще двух армянских танков Перестаньте убивать свою молодежь! Пост примирения Армении и Азербайджана Перестаньте убивать свою молодежь! Пост примирения Армении и Азербайджана
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67989



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
3
143
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов
4
116
Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Alpha Jax: электрический кроссовер-купе в ретро-стиле из Калифорнии
1
1
Alpha Jax: электрический кроссовер-купе в ретро-стиле из Калифорнии
Страсть быть мамой: одиннадцать детей в 23 года
0
43
Страсть быть мамой: одиннадцать детей в 23 года
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото)
Студентка, которую из-за страшных ожогов бросил парень, показала новое лицо (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#подборка#автомир#навальный#кино#позитив#Разное#аварии
#фото#интересно#интересное#природа#дтп#автомобили#люди#сша#кот#криминал
#животные#прикол#Россия#картинки#приколы#знаменитости#новости#прикольные#медицина#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться