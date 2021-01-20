Посетители Бухенвальда катаются на ватрушках с могильников

Администрация музея Бухенвальда, работающего на месте одного из крупнейших нацистских лагерей смерти, потребовало от посетителей прекратить катание на санках на территории музея после того, как любители зимних развлечений устроили катания на местах массовых захоронений узников. Порицая "неуважительное поведение" посетителей, администрация призвала воздерживаться от развлечений и активного отдыха на территории музейных комплексов Бухенвальда и соседнего с ним лагеря Дора-Миттельбау, расположенных в центральной Германии. За время Второй мировой войны в двух этих лагерях были казнены или погибли от голода и болезней более 76000 человек.