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Посетители Бухенвальда катаются на ватрушках с могильников

Посетители Бухенвальда катаются на ватрушках с могильников (4 фото)

Автор:
20 января 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Бухенвальд   веселье на костях   захоронения   история   концлагерь   музей   предупреждение   цинизм   
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Администрация музея Бухенвальда просит посетителей отказаться от зимних развлечений в окрестностях бывшего концентрационного лагеря. Этот призыв прозвучал после того, как зимой посетители музейного комплекса стали развлекаться катанием на санках и ватрушках с близлежащих холмов, которые на самом деле явяются местами массовых захоронений узников концлагеря.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бухенвальд   веселье на костях   захоронения   история   концлагерь   музей   предупреждение   цинизм   
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6  комментариев
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12k
Денис 46 минут назад
>>концентрационные лагеря были разумной мерой. полезной для немцев
Так не вопрос. Там новый канцлер вроде скоро будет. Имеет все права построить конц.лагеря для немцев, катающихся по могилам в Бухенвальде и прочих, кому нацизм и фашизм кажутся достойными подражания, а твари типа Гитлера или Гиммлера являются идолами.
Музею в Бухенвальде надо начать просить оставлять контактные данные тех, кто такие вещи пишет. Чтобы помочь "сбыче их мечт" :)
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2k
Max Lu 11 минут назад
это не спорт, а "наконец-то за последние 5 лет выпал снег и можно хоть джетей выгулять в этой долбанной пандемии". если запрещено, то поставьте знаки и забор.а вообще разовый случай. щас снег уже тает и когда опять лежать будет неизвестно
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3k
livaneth Полчаса назад
Тот случай, когда начать надо с себя. В смысле, покарать СВОИХ обезьян. Можно линчеванием.
Тот случай, когда начать надо с себя. В смысле, покарать СВОИХ обезьян. Можно линчеванием.
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145k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Животные.
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3k
rutt 45 минут назад
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