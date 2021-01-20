Посетители Бухенвальда катаются на ватрушках с могильников

Администрация музея Бухенвальда просит посетителей отказаться от зимних развлечений в окрестностях бывшего концентрационного лагеря. Этот призыв прозвучал после того, как зимой посетители музейного комплекса стали развлекаться катанием на санках и ватрушках с близлежащих холмов, которые на самом деле явяются местами массовых захоронений узников концлагеря.
Администрация музея Бухенвальда, работающего на месте одного из крупнейших нацистских лагерей смерти, потребовало от посетителей прекратить катание на санках на территории музея после того, как любители зимних развлечений устроили катания на местах массовых захоронений узников. Порицая "неуважительное поведение" посетителей, администрация призвала воздерживаться от развлечений и активного отдыха на территории музейных комплексов Бухенвальда и соседнего с ним лагеря Дора-Миттельбау, расположенных в центральной Германии. За время Второй мировой войны в двух этих лагерях были казнены или погибли от голода и болезней более 76000 человек.
"Занятия спортом являются нарушением правил поведения посетителей и нарушают покой погибших", - говорится в заявлении на сайте мемориала. дминистрация предупреждает, что охрана музея будет патрулировать территорию, и нарушителям придется объясняться с полицией.
Йенс-Кристиан Вагнер, директор музея, рассказал, что по выходным зимой на территоию Бухенвальда стали массово съезжаться гуляющие, которые не ставят себе целью посетить музейную экспозицию, а просто приезжают покататься с горок. 2Накатанные санками трассы идут прямо по захоронениям", - говорит Вагнер. Он утверждает, что понимает стремление местных жителей отдохнуть с детьми на природе, однако они не должны забывать, что на территории мемориала необходимо придерживаться установленных правил поведения.
Йенс-Кристиан Вагнер, директор музея, рассказал, что по выходным зимой на территоию Бухенвальда стали массово съезжаться гуляющие, которые не ставят себе целью посетить музейную экспозицию, а просто приезжают покататься с горок. 2Накатанные санками трассы идут прямо по захоронениям", - говорит Вагнер. Он утверждает, что понимает стремление местных жителей отдохнуть с детьми на природе, однако они не должны забывать, что на территории мемориала необходимо придерживаться установленных правил поведения.
"Время идет, и чувствительность к историческим событиям исчезает", - сокрушается Вагнер.
Год назад президент фонда Бухенвальда Фолькхард Книгге рассказывал, что все большей проблемой для музея становятся визиты неонацистов в преддверии 75-летия освобождения лагеря. "Мы все чаще обнаруживаем в книге отзывов записи о том, что нацизм и концентрационные лагеря были разумной мерой. полезной для немцев", - говорит он.
Год назад президент фонда Бухенвальда Фолькхард Книгге рассказывал, что все большей проблемой для музея становятся визиты неонацистов в преддверии 75-летия освобождения лагеря. "Мы все чаще обнаруживаем в книге отзывов записи о том, что нацизм и концентрационные лагеря были разумной мерой. полезной для немцев", - говорит он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так не вопрос. Там новый канцлер вроде скоро будет. Имеет все права построить конц.лагеря для немцев, катающихся по могилам в Бухенвальде и прочих, кому нацизм и фашизм кажутся достойными подражания, а твари типа Гитлера или Гиммлера являются идолами.
Музею в Бухенвальде надо начать просить оставлять контактные данные тех, кто такие вещи пишет. Чтобы помочь "сбыче их мечт" :)