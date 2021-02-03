Как Московский метрополитен спас москвичей?

Стоит отметить способную удивить нас сегодня деталь: постепенно москвичи стали пренебрегать объявлениями о воздушной тревоге и не спускались в метро. Власти были обеспокоены такой беспечностью и продолжали убеждать москвичей в необходимости отправляться в подземку при сигнале опасности, а ночью и вовсе не покидать ее. Тем более что метро не работало как раз с 22:00 до 8:00, и в нем было оборудовано множество деревянных настилов, нар для всех желающих. Но большинство людей уже не стремились при каждой воздушной тревоге спешить в убежище.



Причина проста: они просто устали бояться. Невозможно постоянно жить в страхе, особенно когда налет вражеских самолетов с бомбами бывает по нескольку раз в день. Была в таком отказе и «бытовая» сторона вопроса. Среди женщин, стоявших в очереди за продуктами, было принято негласное правило: тот, кто убегает во время авианалета, по возвращении теряет свое место. Его просто не пускали обратно, потому что считалось, что он струсил и, не оставшись стоять с другими людьми, не проявил чувства товарищества и солидарности.