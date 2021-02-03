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Как Московский метрополитен спас москвичей?

Как Московский метрополитен спас москвичей? (4 фото)

Автор:
03 февраля 2021 09:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: война   интересно   люди   метро   метрополитен   москвичи   факты   
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Московское метро в начале 40-х годов было прочно связано в сознании жителей этого города с безопасностью и возможностью выжить.

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Метки: война   интересно   люди   метро   метрополитен   москвичи   факты   
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Доктор Джонс 2 часа назад
Как Московский метрополитен спас москвичей?
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