Как Московский метрополитен спас москвичей?

Московское метро в начале 40-х годов было прочно связано в сознании жителей этого города с безопасностью и возможностью выжить.
Словосочетание «воздушная тревога» была кошмаром для целого поколения. От этих слов нельзя было избавиться пробуждением, потому что этот кошмар был не сном, а реальностью. Избежать смерти от сбрасываемых бомб жителям столицы было предложено в метро. Подземка уже во время первого авианалета на Москву 22 июля дала убежище полумиллиону жителей. Были спешно проведены работы, преобразовавшие метро в бомбоубежища, на улицах разместили специальные указатели. В самом начале укрывшиеся в подземке на время налетов жаловались на жуткую духоту и невозможность нормально дышать, вскоре и эта проблема была ликвидирована. Было подведено также резервное освещение и электропитание.
Стоит отметить способную удивить нас сегодня деталь: постепенно москвичи стали пренебрегать объявлениями о воздушной тревоге и не спускались в метро. Власти были обеспокоены такой беспечностью и продолжали убеждать москвичей в необходимости отправляться в подземку при сигнале опасности, а ночью и вовсе не покидать ее. Тем более что метро не работало как раз с 22:00 до 8:00, и в нем было оборудовано множество деревянных настилов, нар для всех желающих. Но большинство людей уже не стремились при каждой воздушной тревоге спешить в убежище.
Причина проста: они просто устали бояться. Невозможно постоянно жить в страхе, особенно когда налет вражеских самолетов с бомбами бывает по нескольку раз в день. Была в таком отказе и «бытовая» сторона вопроса. Среди женщин, стоявших в очереди за продуктами, было принято негласное правило: тот, кто убегает во время авианалета, по возвращении теряет свое место. Его просто не пускали обратно, потому что считалось, что он струсил и, не оставшись стоять с другими людьми, не проявил чувства товарищества и солидарности.
Причина проста: они просто устали бояться. Невозможно постоянно жить в страхе, особенно когда налет вражеских самолетов с бомбами бывает по нескольку раз в день. Была в таком отказе и «бытовая» сторона вопроса. Среди женщин, стоявших в очереди за продуктами, было принято негласное правило: тот, кто убегает во время авианалета, по возвращении теряет свое место. Его просто не пускали обратно, потому что считалось, что он струсил и, не оставшись стоять с другими людьми, не проявил чувства товарищества и солидарности.
Вызывает восхищение и то, что советские власти позаботились о досуге граждан, пребывающих в бомбоубежищах. В метро открывались не только медпункты, детские комнаты с доброжелательными воспитателями, занимающими малышей, но и библиотеки и даже кинозалы. Обычной практикой были политические лекции и периодические концерты. Словом, заботились не только о теле, но и о боевом духе москвичей, и это давало свои плоды.
Жизнь продолжалась, пусть даже в таких необычных условиях. Жители столицы читали газеты и журналы, играли с детьми, обсуждали политическую ситуацию. Уверенности в победе в войне гражданам прибавило также и то, что со временем тоннели метро сделали безопасными для газовой атаки противника, которую тогда ждали и справедливо опасались. Но, к счастью, ничего подобного не случилось.
Жизнь продолжалась, пусть даже в таких необычных условиях. Жители столицы читали газеты и журналы, играли с детьми, обсуждали политическую ситуацию. Уверенности в победе в войне гражданам прибавило также и то, что со временем тоннели метро сделали безопасными для газовой атаки противника, которую тогда ждали и справедливо опасались. Но, к счастью, ничего подобного не случилось.
Несмотря на то что метро стало центром насыщенной «подземной» жизни, продолжалось строительство новых станций, причем очень активно. Сегодня, спеша на работу, вряд ли кто-то задумывается о том, что здесь много лет назад люди пережидали самые страшные моменты своей жизни. Мечтали подняться наверх и больше никогда не слышать предупреждений о налете. Жаждали найти свой дом невредимым, а еще больше — живыми тех, кто отказывался спуститься под землю. И, конечно же, все те, кого приютила подземка, имели одно самое заветное желание: чтобы война закончилась и им больше не пришлось никогда коротать здесь дневные или ночные часы.
А вы бы рискнули остаться на земле во время налета или поспешили бы к ближайшей станции метро?
А вы бы рискнули остаться на земле во время налета или поспешили бы к ближайшей станции метро?
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