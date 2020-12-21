В Кургане окна в больнице установили поверх кирпичной стены

Жители Кургана обратили внимание на областную клиническую больницу. На первом и втором этажах появились новенькие окна, правда, не в проемах, а поверх кирпичной кладки. Вот что случается, когда осваивать бюджет надо, а ремонт уже сделан.
"Абсолютный абсурд" - так характеризуют местные жители вид областной клиники в Кургане. На корпусе красуются современные стеклопакеты, тогда как оконные проемы в них заложены кирпичом.
Медики клиники поясняют: "Пока делали ремонт, окна заложили кирпичом, причем разным. А потом окна пришли. Решили поставить, так как деньги вроде бюджетные, целевые. Надо было отчитаться за них и за работу".
×
Однако в администрации города уверяют, что последовательность действий была иной. Дескать, сначала проемы остеклили, а уж потом заложили, т.к. в помещениях было необходимо установить оборудование. А чтобы не портить фасады, окна пришлось оставить. Хотя что одно, что другое объяснение логичным не назовешь.
Источник:
Ссылки по теме:
- Илон Маск отдыхает: когда высокие технологии заменяет криворукость
- Дизайнер пьян и фокус не удался
- 17 убойных ремонтов в квартирах, до которых могли додуматься только идиоты
- 17 строительных маразмов, от которых волосы встают дыбом
- 25 ужасных работ некомпетентных строителей, из-за которых может случиться нервный срыв
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
Автор выдумщик и фейкомет))
======================
Я, конечно, не Великий Оконных Дел мастер, но сдается мне, что кто-то писдит, и это не администрация:
поставить окно при условии уже заложенного проема никак не получится - с заложенной кирпичом стороны мастеру тоже нужно пространство для маневра.
Не видно следов наружного монтажа.