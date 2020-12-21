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В Кургане окна в больнице установили поверх кирпичной стены

В Кургане окна в больнице установили поверх кирпичной стены (5 фото)

Автор:
21 декабря 2020 10:01
Сообщество : Жить в России
Метки: больница   бюджет   курган   окна   ремонт   рукожопы   
1908
5
Жители Кургана обратили внимание на областную клиническую больницу. На первом и втором этажах появились новенькие окна, правда, не в проемах, а поверх кирпичной кладки. Вот что случается, когда осваивать бюджет надо, а ремонт уже сделан.
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Метки: больница   бюджет   курган   окна   ремонт   рукожопы   
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16  комментариев
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
Если за этими фальш-окнами, к примеру, Рентген-кабинет, то там окон не должно быть в принципе. Или лучше бы смотрелось, если на фасаде была свежая глухая стена? И причем здесь бюджет, рукожопы и прочий хайп?
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0
Андрей 58 секунд назад
Окна монтировались снаружи. Штапик весь снаружи+на место подоконника установлен отлив Короче перевернутое изделие.
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25k
Федор 22 минуты назад
Автор как всегда, не разобравшись, преподносит новость как ужас ужас, а на самом деле дело обстоит так - оконные рамы не снимали их заложили кирпичом после установки оборудования. «Остекление окон 4 корпуса Курганской областной клинической больницы было произведено в 2015 году. В связи с необходимостью установки оборудования два окна на 1 и 2 этаже 4 корпуса с внутренней стороны были заложены кирпичом, но остекление с окон не убирали с целью не портить фасад здания»
Автор выдумщик и фейкомет))
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11k
робт Федор 4 минуты назад
а когда этот 3.14дор в чем то разбирался?
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948
max Полчаса назад
Им что то известно, о побочных эффектов новой вакцинации. Готовятся к зомби апокалипсису.
Им что то известно, о побочных эффектов новой вакцинации. Готовятся к зомби апокалипсису.
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22k
Dobry vojak Svejk 39 минут назад
Экие вы не догадливые. Это шторки такие ! ))))
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13k
Jearom 45 минут назад
зато не дует!
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23k
Григорий 47 минут назад
Идет человек. Видит, как работают двое: один копает яму, а другой идет и закапывает эту яму. Человек останавливается около первого рабочего и задает вопрос: “Почему Вы копаете яму, а второй сразу закапывает? Рабочий, смахивая пот от лица, отвечает: “Он не второй, а третий, а второй, что саженцы ставил, не вышел на работу”.
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507
Кукулькан Час назад
Так это же Курган..
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32k
parallax Час назад
Хотя бы стёкла поставили непрозрачные. Рукожопство зашкаливает.
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19k
pssst Час назад
Симпатично, кстати, получилось.
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583
фхранцуз Час назад
и че?
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Однако в администрации города уверяют, что последовательность действий была иной. Дескать, сначала проемы остеклили, а уж потом заложили"
======================
Я, конечно, не Великий Оконных Дел мастер, но сдается мне, что кто-то писдит, и это не администрация:
поставить окно при условии уже заложенного проема никак не получится - с заложенной кирпичом стороны мастеру тоже нужно пространство для маневра.
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507
Кукулькан Агент Безопасной Национальности Час назад
Вариант того что их просто приклеили снаружи не рассматриваете? А с учётом отрицательных температур региона, окна могли просто на замерзшую воду "посадить". Весной посмотрим, разбитые окна будут валяться у подножия гладкой стены.
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7k
Агент Безопасной Национальности Кукулькан 49 минут назад
Да хоть на бубль-гум.
Не видно следов наружного монтажа.
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Вообще не удивляюсь почему-то.
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