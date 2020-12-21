В Кургане окна в больнице установили поверх кирпичной стены

Однако в администрации города уверяют, что последовательность действий была иной. Дескать, сначала проемы остеклили, а уж потом заложили, т.к. в помещениях было необходимо установить оборудование. А чтобы не портить фасады, окна пришлось оставить. Хотя что одно, что другое объяснение логичным не назовешь.