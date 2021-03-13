РПЦ бьет набат: «полоисповедание» убьет христианство

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Учительница показала, как детей кормят объедками в школе Красноярска (2 фото + 1 видео) Учительница показала, как детей кормят объедками в школе... Четыре индийца и одна молния Четыре индийца и одна молния Молодая китаянка внезапно оказалась мужчиной Молодая китаянка внезапно оказалась мужчиной В РПЦ оскорбились из-за анатомической выставки в Москве В РПЦ оскорбились из-за анатомической выставки в Москве Как изменились актеры фильма «ДМБ» Как изменились актеры фильма «ДМБ» "Ты самая красивая из всех кого я знал": хит из 2000-х "Ты самая красивая из всех кого я знал": хит из 2000-х Спецэффекты индийского кино: бессмысленные и беспощадные Спецэффекты индийского кино: бессмысленные и беспощадные Маршал Рокоссовский о Сталине Маршал Рокоссовский о Сталине Спасибо, что вымерли: 10 жутких доисторических тварей Спасибо, что вымерли: 10 жутких доисторических тварей Замечания в школьных дневниках, которые ошарашили родителей Замечания в школьных дневниках, которые ошарашили родителей Одна из самых жарких авиадуэлей Второй Мировой. "Эксперт" Баркхорн против аса Алелюхина Одна из самых жарких авиадуэлей Второй Мировой. "Эксперт" Баркхорн... Вспомним детство Вспомним детство Умом Россию не понять: колоритные кадры с просторов РФ, обнажающие русскую душу Умом Россию не понять: колоритные кадры с просторов РФ, обнажающие... Проезд под питерским «мостом глупости» решили углубить Проезд под питерским «мостом глупости» решили углубить Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа Гифки дня Гифки дня Утешение для Никулина и напрасное испытание для Пуговкина: как Гайдай снимал «12 стульев» Утешение для Никулина и напрасное испытание для Пуговкина: как... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Вооруженный угонщик не смог завладеть автомобилем Tesla из-за необычных дверных ручек Вооруженный угонщик не смог завладеть автомобилем Tesla из-за...
Главная > Фото 
РПЦ бьет набат: «полоисповедание» убьет христианство

РПЦ бьет набат: «полоисповедание» убьет христианство (1 фото)

Автор:
13 марта 2021 20:25
Метки: gender   Церковь   запад   
624
1
Запад за многие века претерпевал множество изменений. Но, наверное, никакие из них так не били по тем западным ценностям и устоям, которые сложились за несколько столетий, как гендерная истерия, которая сейчас случилась с миром.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: gender   Церковь   запад   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
132
Андрей 6 часов назад
Не в том же США, а в тех же США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Минчанин 3 минуты назад
Что-то вспоминается присказка про жабу и гадюку.
Мракобесы против идиотов? Так это же прекрасно!

Библию под запрет? Ну, запрещать, конечно, не надо. Но предупреждение на первой же странице: "эта книга является художественным вымыслом, содержит сцены насилия, жестокости и т.д." печатать необходимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sam Час назад
...поборцы гендерной революции...
ШТА????
Кто такие поборцы?
"Гендер" есть в нерусской грамматике, а в русском есть слово "пол"
И похоже, что аффтырь реально "дубового" пола.
Развелось тут....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Лучше геи в Брюсселе, чем прасы в Кремле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Лучше бы РПЦ обеспокоилась другими вещами. Которые не в Европах, а у себя под носом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 3 часа назад
встретились два одино... ой, т.е. два мракобесия и схлестнулись...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DVPET 4 часа назад
Очень надеюсь что два этих типа мракобесов, веруны и гендерные извращенцы, схлестнутся с сильной потерей позиций в результате для каждого из них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
doker 4 часа назад
Хоть что-то приятное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−188
Васек повесил трубача 5 часов назад
Ну так недаром, те кто гавкает против РПЦ на 99,9% представители лгтбшных отбросов. 0,01 гавкает за шекели и доллары.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Белый Васек повесил трубача 4 часа назад
Гундяев, ты что ли ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergei Ogarkov Васек повесил трубача 49 минут назад
Христос был внезапно евреем, какие шекели??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 5 часов назад
"Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их". То есть мы исходим из того, что пол - это то, что дано при рождении, что невозможно поменять»
Неудачное обоснование. Получается, что оба пола произошли от ОДНОГО образца и вполне одинаковы и взаимозаменяемы)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec Едондер пуп 3 часа назад
А ещё на картинах, Адама и Еву изображают с пупками. Откуда они у них?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 6 часов назад
Патриарх Кирилл, ты что ли ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Блогер сравнил фотовозможности камер iPhone 12 и Redmi Note 10 Pro (видео) Блогер сравнил фотовозможности камер iPhone 12 и Redmi Note 10 Pro (видео) "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера Служитель православной церкви назвал купание в&nbsp;Крещение маргинальным обычаем Служитель православной церкви назвал купание в Крещение маргинальным обычаем "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката Отец Сергий, которого отлучили от церкви, признался, что давал многомиллионные взятки Отец Сергий, которого отлучили от церкви, признался, что давал многомиллионные взятки "Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером "Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером
Ольга Барская

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1132



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех
2
59
Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех
Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
1
614
Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
﻿
Набирающие популярность
"Кетодиета". Или "кето диета"
1
1
"Кетодиета". Или "кето диета"
Седьмой день Масленицы. Что нужно делать в Прощеное воскресенье?
1
7
Седьмой день Масленицы. Что нужно делать в Прощеное воскресенье?
Блогер сравнил фотовозможности камер iPhone 12 и Redmi Note 10 Pro (видео)
Блогер сравнил фотовозможности камер iPhone 12 и Redmi Note 10 Pro (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#СССР#подборка#дтп#прикольные#космос#авто аварии#собака
#фото#история#факты#Россия#позитив#картинки#автомобили#коты#деньги#спасение
#прикол#интересное#кино#люди#аварии#автомир#истории#настроение#фильмы#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться