РПЦ бьет набат: «полоисповедание» убьет христианство

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Сейчас уже трудно сказать, кто стоит перед тобой. Еще труднее озвучить свои мысли так, чтобы никого не обидеть, ведь в противном случае начнется публичное линчевание. И сразу ты узнаешь много интересного о себе, и общество отринет от тебя, ведь ты посмел назвать женщину женщиной, хотя по факту она считает себя мужчиной.Все запуталось настолько, что уже мало кто сможет разобраться в этом клубке гендерных видов, форм и окрасов. Еще труднее понять современному европейцу, как с такими особями (или как их назвать?) общаться. Шиза дошла до того, что на законодательном уровне переименовывают вещи и процессы, чтобы не дай бог какой-нибудь новоиспечённый гендер не заявил, что его оскорбили до глубины души. В том же США хотели запретить использовать слова «он», «она», «отец», «мать» и так далее. Это как, простите?В России к этой гендерной моде относятся с традиционным скепсисом и осторожностью. Особенно беспокоится по этому поводу РПЦ. Её представитель митрополит Волоколамский Иларион заявил, что скоро можно будет и Библию отменить, потому что она первая попадет в немилость, если к Европе гендерные течения достигнут точки невозврата и превратятся в чистый абсурд.«Мы слышим, что людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что "Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их". То есть мы исходим из того, что пол - это то, что дано при рождении, что невозможно поменять»Странно, почему поборцы гендерной революции до сих пор не сожгли Библию на кострах, раз она так явно противоречит их убеждениям. Где-то мы это уже видели, не находите? Даже страшно представить, к чему это может привести, если вовремя не остановить. Никто не говорит, что разные гендеры – это плохо, но, когда эти темы использует масса, для которых важна не столько свобода полоисповедания, а заявка о себе как о личности, тогда всех ждут большие проблемы.