Крещенские купания - народная традиция, когда россияне в купальных костюмах окунаются в ледяную прорубь. Однако, как выяснилось, в РПЦ этот обычай считают маргинальным.
Накануне руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) посоветовал россиянам сконцентрироваться на вере и забыть о суевериях.
«Купание — это, в общем, обычай маргинальный. Купайся — не купайся, если ты веришь в Бога, значит, будь христианином — молись ему, ходи в храм, насколько возможно в условиях эпидемии, <…>, читай Евангелие, будь христианином в главных направлениях», — сказал Макарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По мнению священнослужителям, верующему христианину незачем лезть в ледяную прорубь.
«Обычай перерастает в суеверие по нисходящей линии — от догмата к канону, к закону, к обычаю и уже к суеверию. Когда вера заменяется суевериями — это беда для человека, который этим поражен, и беда для социума», - передаёт слова Макария Znak.com.
Несмотря на пандемию, многочисленные запреты и рекомендации, героини данного поста прошли этот ежегодный обряд - омовение в проруби. Как считаете, похожи ли они на верующих, либо все ради очередного хайпа в интернете?
Источник:
- Роспотребнадзор напомнил, кому не стоит лезть ночью в прорубь
- Самые горячие девушки крещенских купаний 2019
- Самые сногсшибательные девушки крещенских купаний 2020
- Не дождались Крещения: девушки, которые уже нырнули
- Самые харизматичные моржи зимы 2018
Понравилось23
Я думаю и в церковь то не стоит ходить для истенно верующего.
А слово Иисуса по значимости важнее будет, чем какого-то служителя.
Прям уже и купание в проруби язычество!))
Ах как они боятся потерять доход от прихожан!
Псы бородатые!
Из кожи вон лезут, лишь бы баблосы не потерять.
ЗЫ; я православный, но бородачей - ф топку
-----------------------------------------------------
Настоящие благочестивые прихожанки, какие сомнения-то?
Евреи: Спасибо. Не надо...
Русские: Даааа!
Обычно там в этот день было столпотворение, сродни этому:
Или не Церковь лезет? :)
...посмотрим, как быстро попы опровергнут свои же слова и скажут, что их "вырвали из контекста")))
Одни убытки с этими прорубями...
С вашей точки зрения так?