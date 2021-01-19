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Служитель православной церкви назвал купание в&nbsp;Крещение маргинальным обычаем

Служитель православной церкви назвал купание в Крещение маргинальным обычаем (3 фото)

Автор:
19 января 2021 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Церковь   интересное   крещение   купание в проруби   мнение   мороз   прорубь   рпц   
1265
3

Крещенские купания - народная традиция, когда россияне в купальных костюмах окунаются в ледяную прорубь. Однако, как выяснилось, в РПЦ этот обычай считают маргинальным.

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Метки: Церковь   интересное   крещение   купание в проруби   мнение   мороз   прорубь   рпц   
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3k
AlekseiTFS Час назад
Служитель православной церкви назвал купание в&nbsp;Крещение маргинальным обычаем
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561
Pingvo 5 минут назад
А еще Иисус сказал: «Я не в домах из дерева и камня. Расколи кусок дерева и Я буду там, подними камень и там найдешь Меня». Здесь содержится обещание Божественного присутствия в каждый момент жизни истинно верующего.
Я думаю и в церковь то не стоит ходить для истенно верующего.
А слово Иисуса по значимости важнее будет, чем какого-то служителя.
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5k
SR 9 минут назад
Грязь с души полосканием жопы в купели не смоешь...
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10k
Великий Кормчий 14 минут назад
Как быстро переметнулись бородатые!!!
Прям уже и купание в проруби язычество!))
Ах как они боятся потерять доход от прихожан!
Псы бородатые!
Из кожи вон лезут, лишь бы баблосы не потерять.
ЗЫ; я православный, но бородачей - ф топку
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 20 минут назад
О, кто-то адекватный в РПЦ?
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6k
Сергей Ко 37 минут назад
Служитель православной церкви назвал купание в&nbsp;Крещение маргинальным обычаем
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2k
Макар 38 минут назад
Как считаете, похожи ли они на верующих?
-----------------------------------------------------
Настоящие благочестивые прихожанки, какие сомнения-то?
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8k
harlamov 48 минут назад
Главный маргинал
Ссылка youtu.be
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10k
Денис Трубочкин 59 минут назад
Где в Библии написано, что надо лезть в ледяную воду???
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914
b0r Денис Трубочкин 19 минут назад
Иисус: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева...
Евреи: Спасибо. Не надо...
Русские: Даааа!
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
А тоже в начале декабря искупался на рыбалке, потом км 4 ехал на квадрике домой в итоге двухсторонняя пневмония.
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749
Владимир Час назад
В купании в проруби, лично я, вижу только элемент выпендрежа, аналогичный тому, когда футбольные фанаты до пояса раздеваются и скачут на трибуне во время матча. Смотрите, какие мы бравые и бесстрашные. Хотя, не буду спорить, элемент закалки организма, вероятно, присутствует. Уверен, что большинство из окунувшихся, плевать хотели, а может и не слышали даже о божьих заповедях. Быть верующим, это прежде всего, жить, помогая тем, кто рядом, не обижая, не оскорбляя других. Нести позитив в этот мир, не требуя для себя ничего взамен.
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13k
vikklu Час назад
Всё правильно он сказал.
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9k
Антон Семёныч Час назад
Ссылка youtu.be
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326
SerGoGo Час назад
По мнению верующих христиан, священнослужителям незачем грешить и лезть после этого со своими советами. Пример бы достойный показывали, а не бабло зарабатывали на вере людей.
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
Показывали в новостях по России 1 сегодня репортаж из Израиля, там сегодня проводился патриархом Иерусалима обряд у реки Иордан, температура воды 20 с лишним градусов, так никто (никто Карл!) из проводивших обряд не полез в этот Иордан, внешне напоминающий сточную канаву фекальных вод( потому что мутный и желтая вода), просто покидали венки на веревочке в воду, побулькали ими и вытащили. Все.
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19k
BillyBonzz Час назад
смотреть с 5:00
Ссылка youtu.be
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49k
DonNerka BillyBonzz 17 минут назад
Только ты забыл упомянуть, что в том же репортаже говорилось о запрете паломникам участвовать в обряде из-за эпидемии. А священники и так не погружаются в воду.
Обычно там в этот день было столпотворение, сродни этому:
Ссылка youtu.be
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19k
BillyBonzz DonNerka 2 минуты назад
дык столпотворение кого? таких же полоумных как и у нас в проруби?
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
Да так и есть, только с обугленными религией мозгами и лезут в прорубь. Вы попа или служителя церкви хоть одного видели в проруби? Потому что они далеко не идиоты.
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13k
vikklu BillyBonzz Час назад
Ну эт кагбэ повод после проруби стакан-другой пропустить. Для сугреву, значить.
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19k
BillyBonzz vikklu Час назад
нельзя! организм сильнейший стресс получает от переохлаждения, сосуды на холоде сначала сужаются до минимума, а потом в тепле резко расширяются и удар происходит по сердцу и мозгу, а с алкоголем это все еще сильнее. Инфаркт или инсульт легко можно заработать.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Опять РПЦ лезет на развлекательный сайт. Так и лезет, так и лезет. Прямо беда! Какое ей дело до нас, немракобесов, равно и какое дело немракобесам до суеверий и догматов Церкви. Охота моржевать - вперёд! Неохота - назад! В чём проблема-то? А! Не нашлось более убойного компромата в церковный праздник?
Или не Церковь лезет? :)
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15
Племянник Путина 2 часа назад
веришь в бога, в церковь не ногой.
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6k
SSD 2 часа назад
Перекрестился и трижды окунулся. Появилось видео с купанием Путина в проруби на Крещение. Российский лидер вышел к крещенской купели в тулупе и валенках. Сняв верхнюю одежду и перекрестившись, Путин три раза окунулся в ледяную воду. (с)
...посмотрим, как быстро попы опровергнут свои же слова и скажут, что их "вырвали из контекста")))
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2k
Outcast SSD Час назад
После этого вода освятилась настолько. Что стала смывать не только грехи но и уголовные дела о коррупцию, злоупотреблении должностным положением и хищениях в особо крупном размере.
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13k
vikklu Outcast Час назад
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6k
Алексей SSD Час назад
А валенки так и не снял?:)
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5k
Ivan 2 часа назад
Служитель православной церкви назвал купание в&nbsp;Крещение маргинальным обычаем
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1k
Kariya 2 часа назад
Чем отличается купание в проруби от похода в храм с его точки зрения?
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8k
Агент Безопасной Национальности Kariya 2 часа назад
В проруби не нужно покупать свечки и оплачивать обряды.
Одни убытки с этими прорубями...
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4k
prostoVetal22 Kariya 2 часа назад
Действительно.Можно пару раз в году сходить с кучей дол.боебов в храм(освятить куличь),окунутся в прорубь и все!Остальное время можно вести себя как урод(хотя почему как?),а тут ты прям в бога веришь.
С вашей точки зрения так?
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1k
Kariya prostoVetal22 Час назад
В вопросе различий я солидарен с Агентом Безопасной Национальности, если вы про это.
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