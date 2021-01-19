Накануне руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) посоветовал россиянам сконцентрироваться на вере и забыть о суевериях.

«Купание — это, в общем, обычай маргинальный. Купайся — не купайся, если ты веришь в Бога, значит, будь христианином — молись ему, ходи в храм, насколько возможно в условиях эпидемии, <…>, читай Евангелие, будь христианином в главных направлениях», — сказал Макарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению священнослужителям, верующему христианину незачем лезть в ледяную прорубь.