"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером

"Мы не можем изменить фундаментальную биологию из за субъективных ощущений кого-то", - твердо стоит на своем Шапиро, отвечая человеку непонятного пола и ориентации. "Неправильно, чтобы общество жертвовало точным определением пола из за кого-то с "хрупкой корочкой". Я имею в виду, что нельзя размыть понятие "пол", потому что кто-то очень чувствительно относится к критике. Нельзя жертвовать правдой, просто потому что кому-то от нее будет больно. "