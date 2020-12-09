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"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером

"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 декабря 2020 12:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: gender   Бен Шапиро   видео   интервью   политика   толерантность   трансгендерность   
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Бен Шапиро - известный колумнист и политический комментатор. Он, один из немногих, кто категорически отрицает наличие каких-либо еще гендеров, кроме тех, что дала природа. На встрече с молодыми активистами консерватор рассказал о своей точке зрения и был очень убедителен. На реакцию накрашенного транса стоит посмотреть!

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Метки: gender   Бен Шапиро   видео   интервью   политика   толерантность   трансгендерность   
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13  комментариев
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318
Владимир 20 минут назад
Что толку тупым объяснять... они ощущают что 2+2=5 значит так и блин и есть...
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2k
Voland 2 минуты назад
Мы все так привыкли, что пол формируется на ранней стадии развития эмбриона и остается неизменным в течении всей жизни (искусственное изменение не в счет, как и всякие травмы)... А Природа такая: "ЛОЛ, чуваки, ловите синдром Гуэведосе!" И оказывается, что не все так однозначно и что мы просто многого можем просто не знать...
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23k
Григорий 5 минут назад
Если есть голый король, парочка лизоблюдов и остальной народ, то надо ставить памятник ребенку из народа, что не увидел платье короля?
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62
wr2x2 7 минут назад
сколько я новых слов узнал! но только вопрос зачем???
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4k
Александр Иванов 7 минут назад
Сейчас налетят гомосеки и заминусуют нас всех!
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8k
Taxi007 12 минут назад
"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером
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4k
Hemul_D 15 минут назад
Я понял, зачем все это. Как мужику попасть в женскую баню.... да просто, я ощущаю себя женщиной, типа гендер.. и вуаля, мечта сбылась.
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7k
ГородДомов Hemul_D 2 минуты назад
заходит такой , ощущающий себя женщиной , .. а там ощущающие себя мужчинами , . и вуаля
.. мечта сбылась
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2k
Варяг оглы Чиуауа Hemul_D Минуту назад
а что там в бане смотреть? отвисшие жиры? Лучше сходи на пип-шоу...
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7k
Агент Безопасной Национальности 17 минут назад
Остались еще адекватные люди
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53k
Racer777 19 минут назад
В Библии ведь есть про Содом и Гоморру. Там, в библии, все кончилось не очень хорошо. Вот и здесь, с этими гендерами и сменой полов+лгбт безумие, европа с америкой катятся в пропасть ящетаю.
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318
Владимир Racer777 16 минут назад
Странно что про Содом и Гоморру еще не вырезали текст на типографии...
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Варяг оглы Чиуауа Racer777 2 минуты назад
тыможышщетать что угодно!
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