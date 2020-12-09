"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером

Бен Шапиро - известный колумнист и политический комментатор. Он, один из немногих, кто категорически отрицает наличие каких-либо еще гендеров, кроме тех, что дала природа. На встрече с молодыми активистами консерватор рассказал о своей точке зрения и был очень убедителен. На реакцию накрашенного транса стоит посмотреть!
Теория мультигендерности вовсю завоевывает мир. Однако адекватные люди, считающие, что кроме женского и мужского пола, никаких иных вариантов гендера не существует, все еще есть. Бен Шапиро - один из них. Он активно участвует во встречах с молодежью и не стесняется высказывать свою, пусть и не популярную в Штатах точку зрения.
"Мы не можем изменить фундаментальную биологию из за субъективных ощущений кого-то", - твердо стоит на своем Шапиро, отвечая человеку непонятного пола и ориентации. "Неправильно, чтобы общество жертвовало точным определением пола из за кого-то с "хрупкой корочкой". Я имею в виду, что нельзя размыть понятие "пол", потому что кто-то очень чувствительно относится к критике. Нельзя жертвовать правдой, просто потому что кому-то от нее будет больно. "
В связи с этим сразу хочется вспомнить тонкий троллинг от немецкого политика Штеффена Кенигера, который в Бундестаге поздоровался с людьми более чем 40 полов. Толерантное приветствие заняло около трех минут и под конец улыбались даже противники Кенигера. Таким образом политик выступил против законопроекта об "Увеличении гендерного разнообразия и против гомофобии в земле Бранденбург" и "За предоставление равных прав всем меньшинствам земли Бранденбург".
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