Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ

Тот самый случай, когда признание многогендерности может обернуться боком для тех, кто за нее ратует.
Видео, снятое в ходе протестов в Сиэтле, заставило феминисток злиться и в ярости сжимать кулачки.
Две девушки вызывающе общаются с нарядом полиции. Одна из них плюет в стража порядка - в ответ ее и ее подружку валят на землю. Последовавший за этим диалог сделал парня-полицейского героем в глазах многих, кого достали истеричные фемки.
Девушка: "Идите на...й, не трогайте её. Немедленно вызовите женщину-полицейского. Я требую, чтобы вы немедленно вызвали женщину-полицейского! Пожалуйста."
Полицейский: "Откуда вы знаете, что они не идентифицируют себя, как женщины?"
Девушка: "ЧТО??? Что ты меня спросил?? Откуда я знаю, что они не идентифицируют себя, как женщины?
Полицейский: Вы присваиваете себе право определять гендер офицеров полиции?"
Вторая девушка: "Бл...ь".
Полицейский: "Откуда вы знаете, что они не идентифицируют себя, как женщины?"
Девушка: "ЧТО??? Что ты меня спросил?? Откуда я знаю, что они не идентифицируют себя, как женщины?
Полицейский: Вы присваиваете себе право определять гендер офицеров полиции?"
Вторая девушка: "Бл...ь".
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Ну как бы со времен библии наука все-таки шагнула вперед. Когда библия писалась, еще ничего о генетике не знали. И не знали, что пол человека определяется сочетанием половых хромосом, которых бывает больше чем два. Насчет 72 вариантов сомневаюсь, если только училка не имела в виду какие-то совсем уж редкие случаи вроде трисомии по Y-хромосоме.
Впрочем, о том, что кроме двух основных полов бывают еще какие-то варианты, знали даже задолго до написания библии. О различных вариантах гермафродитизма было известно еще в древней Греции. Даже сам термин "Гермафродит" из греческой мифологии, так звали двуполого ребенка античных богов Гермеса и Афродиты.
Этим своим бесхитростным ответом он обнажил всю гнилую суть и бессмысленность всех современных "гендерных войн"