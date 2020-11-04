Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ

Девушка: "Идите на...й, не трогайте её. Немедленно вызовите женщину-полицейского. Я требую, чтобы вы немедленно вызвали женщину-полицейского! Пожалуйста."

Полицейский: "Откуда вы знаете, что они не идентифицируют себя, как женщины?"

Девушка: "ЧТО??? Что ты меня спросил?? Откуда я знаю, что они не идентифицируют себя, как женщины?

Полицейский: Вы присваиваете себе право определять гендер офицеров полиции?"

Вторая девушка: "Бл...ь".