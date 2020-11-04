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Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ

Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 ноября 2020 09:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: gender   видео   многогендерность   протесты   сиэтл   соцсети   феминизм   
41178
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Тот самый случай, когда признание многогендерности может обернуться боком для тех, кто за нее ратует.

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Метки: gender   видео   многогендерность   протесты   сиэтл   соцсети   феминизм   
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124  комментария
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1k
Radugananebe День назад
Красавчик коп. Умыл девицу знатно.
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450
Константин 37 минут назад
Что за бред. Идентифицирую себя как человек? Они [мат] чтоль. Если ты человек, ты себя идентифицировать должен???
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1k
Vaskon 11 часов назад
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ
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2k
Zhora 12 часов назад
у них вообще есть какие-нибудь другие ругательства, кроме "фак" ? Неужели английский язык настолько беден ?
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34k
Бабай Zhora 11 часов назад
Ещё "о май гад" есть.
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511
Михаил Zhora 8 часов назад
Да там у них дофига ругательств, просто [мат] и его производные, столь же популярная штука как и наш х ... й
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1k
VoYaGeR Zhora 4 часа назад
холе шит...ну,в смысле ср@нь Господня!
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695
lashadko Zhora 45 минут назад
Вы просто не знаете, в каком количестве интонаций это слово можно произнести
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1k
Alexandr 13 часов назад
Про хитрую .опу и болт с левой резьбой вспомнил.
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1k
integral11 14 часов назад
они там все малохольные в этой США...
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813
Инквизитор РФ integral11 12 часов назад
везде есть люди
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5k
Pravednik84 integral11 11 часов назад
Этот нет!
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1k
Unknown 14 часов назад
Красавчик. Так и надо этих свиней в пол мордой. Плеваться у себя в стойле будут. А если не поможет - намордник одеть и заковать и по городу так всю эту дикую психованную свору провести перед всеми. Будут упираться - бить по коленкам, как делают с мужчинами. Они ж за равноправие.... Говорю это как женщина!
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2k
Александр Шиманович 14 часов назад
Задолбали эти придурошные! Выдать всем порядковый номер и успокоиться!!! .... Фюрер был бы в восторге...
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1k
Unknown Александр Шиманович 14 часов назад
Да просто стрелять дротиками с транквилизаторами в этих е*анутых с бешенством матки. Задрали уже, пардон за мат. Но они, минимальное психованное и вечно обиженное алчное меньшинство капитально портят остальным нормальным женщинам в мире репутацию. Они уже капитально всех задолбали.
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977
Vovan Petroff 15 часов назад
Он настоящий белый кот!!!
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70
vova old 15 часов назад
в NYC приняли закон что каждый может ходить в любой туалет, в зависимости о того как он в ЭТОТ момент себя чуствует(на туалеты в мерии это не распространяется)) тут же женские туалеты в библиотеке заполнилисп двухетровыми бородатыми чёрными на шпильках и в косметике)))) девочки с визгом вылетали))0 через пару дней в библиотек сделали специальный туалет для тех кто не определился, но он пуст)))
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3k
Vadim 15 часов назад
За что боролись на то и напоролись
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1k
petia 18 часов назад
Этих феми-ебонашак просто не еб-ут нормально вот они и бесятся.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−47
Князь Курбский 18 часов назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее обвцееьам Я насрал кусочек кала И назвал его Кааба, Мохаммед: незаконнорожденный и бывший раб, получил откровение, делая куннилингус своей хозяйке, назвал осла первым мусульманином, склонен к суициду, любит грабить корованы со своими архаровцами, пытается оттрахать всё, что имеет сиськи, разрешает своим воинам педофилию и гуро, вопреки пункту 6, חидартт
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Мих Князь Курбский 18 часов назад
Зачем? Какой смысл хамить в сети, если в жизни россия вылизывает им задницы.
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29k
russger Мих 14 часов назад
Россия вылизывает задницу феминисткам? И только Россия. Ты не в тот пост зашёл, дурашка -_-
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1k
Unknown Мих 14 часов назад
Россия дико шовинисткое государство. Это видно по законам и по тонне нераскрытого, а то и вовсе скрываемого криминала бытовых убийств и т.д. связанные с убийством и побоями женщин.
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21k
Bar0 19 часов назад
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответПосмотреть
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ
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6k
Артур 20 часов назад
Как же хорошо жить в Эстонии. У нас тут ни№уя не происходит вообще.
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19k
Евгений Артур 17 часов назад
Блин, завидую))
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Vadim Артур 15 часов назад
Это вы ещё в Австралии не были. Вот где вообще ничего не происходит.
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29k
russger Vadim 14 часов назад
Уже забыли как половина материка чуть не сгорела накуй? о_0
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3k
Vadim russger 11 часов назад
у них за последние несколько тысяч лет сгорел почти весь материк (бОльшая часть пустыня), и пожары постоянно, они привыкли, а так очень спокойная страна
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0
Zoran Артур 9 часов назад
Следуя стереотипам,до Эстонии дойдет позже и будет длиться дольше.
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2k
Варяг 22 часа назад
Боюсь закону по.хе.ру есть у тебя хрен, нету, может три сразу болтается, может п..зда у тебя, или хоботок пчелки, или гаечный ключ с резьбой зигзагом... перед законом все равны и одинаковы, соответственно полицейский существо бесполое...после работы он может быть мачо, гомик, девица, марсианин... это его дело.
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21k
Bar0 Алексей 18 часов назад
А если ему это понравится?
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21k
Bar0 17 часов назад
Кому то уже понравилось)
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70
vova old Алексей 15 часов назад
тут было чувака выгнали с занятий в КАТОЛИЧеСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, потому что препод непонятного пола настаивала что есть 72!!!! пола, а он спросил, мол нас учили что вбиблии всего мужчина и женщина/ всеми штатами его защищали, но пофиг училко парво
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3k
Майкл vova old 5 часов назад
Так у них, вроде, сам Папа разрешил однополые браки, так что и до мультигендерности недалеко.
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1k
Алексей vova old 4 часа назад
---вбиблии всего мужчина и женщина---

==============
Ну как бы со времен библии наука все-таки шагнула вперед. Когда библия писалась, еще ничего о генетике не знали. И не знали, что пол человека определяется сочетанием половых хромосом, которых бывает больше чем два. Насчет 72 вариантов сомневаюсь, если только училка не имела в виду какие-то совсем уж редкие случаи вроде трисомии по Y-хромосоме.
Впрочем, о том, что кроме двух основных полов бывают еще какие-то варианты, знали даже задолго до написания библии. О различных вариантах гермафродитизма было известно еще в древней Греции. Даже сам термин "Гермафродит" из греческой мифологии, так звали двуполого ребенка античных богов Гермеса и Афродиты.
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4k
Crechet 23 часа назад
Т.е. офицер предположил, что его боевые товарищи - пи&@ @(ы? )))
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336
Человек в железной маске Crechet 22 часа назад
Здесь народ логически мыслить не умеет. Там ниже уже сорок человек зашкварилось на эту тему.
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Crechet Варяг 18 часов назад
Ну идентифицируя себя бабой и вперёд, в женскую баню
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15k
Злобный Члегр Варяг 17 часов назад
Вшивому - баня. Голому, скорее, одежда. Учите матчасть.
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2k
Варяг Crechet 16 часов назад
Пока что как баба ведете себя именно Вы.
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Варяг Злобный Члегр 16 часов назад
Да мне все равно что голому, речь не об этом...
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3k
Andrey Abramov 23 часа назад
Думаю, у копов в анкетах личных укащано, что они ассоциируют себя и с женщинами и с эльфами и т.д. что бы в случае судебных разборок было чем прикрыть задницу.
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5k
Pravednik84 Andrey Abramov 11 часов назад
А ещё размер трусов, цвет любимой чашки и сколько сахара кидать в чай.
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447k
Alexey Berestenko 23 часа назад
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответПосмотреть
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ
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4k
Vallek Alexey Berestenko 20 часов назад
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ
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19k
pypkyn Alexey Berestenko 19 часов назад
А нормально он так ее успокоил, раз пять посмотрел!
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18k
BiZ pypkyn 18 часов назад
слабак
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27k
winergy2012 Alexey Berestenko 17 часов назад
Тяжело взгляд оторвать.
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2k
leto2016 Alexey Berestenko 3 часа назад
Гооооооооол! Я сотый кто лайкнул
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2k
Fatima Habiba 23 часа назад
Этот полицейский - прекрасен! Ткнул маразматичек рожицами в их собственное дерьмо!

Этим своим бесхитростным ответом он обнажил всю гнилую суть и бессмысленность всех современных "гендерных войн"
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73
cana61s 23 часа назад
Особенно понравилась последняя фраза агрессивной бабы, тихонечко так.. "фааак"
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