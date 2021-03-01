Эти две представительницы конгресса давно воюют. Грин возмущает тот факт, что интересы транссексуалов с каждым годом пытаются продвинуть в обществе все дальше, дав людям с неустойчивым полом возможность принимать решения о его смене в очень раннем возрасте. Она блокирует все предложенные инициативы лоббистов трансамериканцев, что чрезвычайно им не нравится.