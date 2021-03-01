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Борьба за продвижение идей существования небинарной системы полов набирает обороты. Кресло помощника в министерстве здравоохранения страны занял бывший мужчина, переделанный в женщину, а теперь в Конгрессе пытаются продвинуть закон о равенстве, который наделит трансамериканцев правами выбранного ими пола. Конгрессвумен попыталась объяснить свою точку зрения таким небанальным способом.
В США новоизбранный президент Байден на пост помощника министра здравоохранения выдвинул доктора Рейчел Левин, которая раньше была мужчиной. Этот товарищ горячо поддерживает идею дать возможность всем несовершеннолетним самостоятельно определяться с половой принадлежностью, получать блокаторы гормонов и изменять гениталии хирургическим путём. На фоне подобного маразма наличие ясномыслящих людей воспринимается как чудо. Тем не менее, такие в Америке есть.
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Не так давно коллега Марджери Мари Ньюман, имеющая дочь-транса, вывесила у своего офиса флаг трансгендеров, на что конгрессвумен отреагировала незамедлительно, повесив рядом со своим кабинетом плакат с надписью "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке."
Мари Ньюман
Эти две представительницы конгресса давно воюют. Грин возмущает тот факт, что интересы транссексуалов с каждым годом пытаются продвинуть в обществе все дальше, дав людям с неустойчивым полом возможность принимать решения о его смене в очень раннем возрасте. Она блокирует все предложенные инициативы лоббистов трансамериканцев, что чрезвычайно им не нравится.
В ответ на плакат представитель Ньюмен сообщил, что "думал, мы поднимем наш флаг трансгендеров, чтобы она могла смотреть на него каждый раз, когда открывает дверь", а получилось совсем иначе.
Мари Ньюман с дочерью-трансгендером и мужем
Тейлор Грин выступает против закона о равенстве, который наделяет трансгендеров правами выбранного ими пола. На недавних дебатах две конгрессвумен обменивались любезностями и пытались донести свою точку зрения до оппонента. "Без Закона о равенстве миллионам американцев, таких как моя дочь, может быть отказано в жилье, образовании и многом другом просто потому, что они идентифицируют себя как трансгендеры. Я голосую за принятие Закона о равенстве для моей дочери - самого сильного и храброго человека, которого я знаю", - пыталась взывать к совести Ньюман. Представительница Джорджии Грин отвечала ей так: «Как матери, мы все любим и поддерживаем своих детей. Но вашему сыну НЕ место в ванных комнатах, раздевалках и спортивных командах моих дочерей». Интересно, чем все-таки закончится эта битва?
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Потом, подростки, даже если в Техасе не нужно спрашивать родителей и даже если прием у врача в рамках страховки, то гормоны стоят денег и немалых, а когда начнутся изменения гормональные, родители это увидят, а это уже месяца через три. И если они против, то скубатня для подростка неизбежна и так психически неустойчивого.
Что до операции, в основном это и у мужчин и женщин операции на груди. Половые органы это единицы, крайне редко.
Даже после нескольких лет раскаявшись, и прекратив гормонотерапию можно вернуться к изначальному полу. Но это редко очень. Ну есть данные про 2%. Не знаю как эректильная функция, а детородная полностью восстанавливается.
Вообще не понимаю, у нас в России проблемы выживания у большинства населения, просто денег на нормальную жратву не хватает, а мы обсуждаем, какого там трансам в США... Дурь.
Это по поводу заблуждений. А с тем, что есть только два пола я согласен. И смену пола не приветствую. Есть масса возможностей для самореализации, кроме секса, если человек не может выполнять данную Богом роль социальную. НО если уж так чешется, то все в спальне.
эти чудеса надо только поддерживать и приветствовать..Дело в том, что лошадиные дозы чужеродных гормонов не всякий организм выдержит. Поэтому выживаемость 50/50....
Выжившие размножаться точно не смогут.....