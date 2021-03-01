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Сообщество Жизнь в США 614 постов • 209 подписчиков подписаться
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"Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката

"Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката (6 фото)

Автор:
01 марта 2021 13:13
Сообщество : Жизнь в США
Метки: gender   видео   плакат   пол   сша   трансгендеры   
3037
6
Борьба за продвижение идей существования небинарной системы полов набирает обороты. Кресло помощника в министерстве здравоохранения страны занял бывший мужчина, переделанный в женщину, а теперь в Конгрессе пытаются продвинуть закон о равенстве, который наделит трансамериканцев правами выбранного ими пола. Конгрессвумен попыталась объяснить свою точку зрения таким небанальным способом.
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Метки: gender   видео   плакат   пол   сша   трансгендеры   
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Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Только один вопрос:на@х@уя мне все это нужно знать?
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1k
Radugananebe Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А на@х@уя заходить в пост, чтобы об этом спрашивать? Умные люди сначала задаются этим вопросом, а потом уж действуют. Но, наверное, это не про вас.
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1k
Andrey 23 минуты назад
"неустойчивый пол": кому-то нужно мозги промыть, напалмом
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5k
Николай Полчаса назад
Ну норм чё, даже воевать не прийдется с американцами, сами вымрут с такой политикой...
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253
Юрий Полчаса назад
Этот бой льва с единорогом скучен до безобразия. Тема высосана из пальца. Трансгендеров в США ну от силы пара миллионов, это порядка 0,5% населения. И вокруг них столько плясок.

Потом, подростки, даже если в Техасе не нужно спрашивать родителей и даже если прием у врача в рамках страховки, то гормоны стоят денег и немалых, а когда начнутся изменения гормональные, родители это увидят, а это уже месяца через три. И если они против, то скубатня для подростка неизбежна и так психически неустойчивого.

Что до операции, в основном это и у мужчин и женщин операции на груди. Половые органы это единицы, крайне редко.

Даже после нескольких лет раскаявшись, и прекратив гормонотерапию можно вернуться к изначальному полу. Но это редко очень. Ну есть данные про 2%. Не знаю как эректильная функция, а детородная полностью восстанавливается.

Вообще не понимаю, у нас в России проблемы выживания у большинства населения, просто денег на нормальную жратву не хватает, а мы обсуждаем, какого там трансам в США... Дурь.

Это по поводу заблуждений. А с тем, что есть только два пола я согласен. И смену пола не приветствую. Есть масса возможностей для самореализации, кроме секса, если человек не может выполнять данную Богом роль социальную. НО если уж так чешется, то все в спальне.
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28
medved12 Полчаса назад
вот злые вы все...
эти чудеса надо только поддерживать и приветствовать..Дело в том, что лошадиные дозы чужеродных гормонов не всякий организм выдержит. Поэтому выживаемость 50/50....
Выжившие размножаться точно не смогут.....
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10k
кира 57 минут назад
То, что раньше называлось психическим расстройством, извращением, теперь гордо величают трансгендерами. Поистине мир превратился в психиатрическую клинику, где добро и зло поменялись местами. Есть два пути: либо одуматься, либо этот мир обречен на вымирание.
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946
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Сильная женщина с яйцами, так сказать. Как бы двусмысленно это не звучало!
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5k
Olga Raudis Час назад
Смелая женщина. Но, боюсь, заклюют... Агрессивное и наглое меньшинство, дорвавшееся до власти.
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673
GoInDown 2 часа назад
Рад за них, надеюсь у нас такого дерьма никогда не будет.
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4k
Александр Иванов GoInDown Час назад
Сейчас это дерьмо тебя заминусит! Их тут навалом!
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43k
zloykoyot 2 часа назад
Да собственно только идиот может утверждать что в штатах нет нормальных, здравомыслящих людей. Другое дело что их 3,14доры всех мастей пытаются задавить. Недавно где-то видел ролик, как куры толпой ястреба задолбили, что уж тут говорить про толпу тупых извращённых мартышек.
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Верните психушки! Слишком много больных людей расплодилось!
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252
Nane First NameLast 2 часа назад
Жмрный дочь-трансгендер тупо хотел по дивчачьим туалетам и раздевалках шариться.
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1k
Radugananebe Nane First NameLast 2 часа назад
Да у многих из них, думается, эта мотивация. Потому письку и не режут. Типа все еще колеблется, но душой - баба.
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3k
Andy 2 часа назад
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Я бы даже сказал - Don't trust fu.c.k.i.ng faggots
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