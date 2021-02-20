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Про бабушку из Техаса с одной картошиной, тьфу - с одной зажигалкой!

Про бабушку из Техаса с одной картошиной, тьфу - с одной зажигалкой! (1 фото)

Автор:
20 февраля 2021 15:34
Метки: Техас   мороз   снег   
866
1
Проезжая заснеженные поля Техаса...

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33k
kalinser 4 часа назад
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Alex 17 секунд назад
главное что "автор" накупил бабушке жевательной резинки-теперь не умрет от голода !
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4k
Fishki_surfer 37 минут назад
А первоисточник про картошку напомните, пж.
Про старушку и покупку одного куриного яйца - помню, но это про Польшу и шоковую терапию.
А про картошку что-то пропустил...
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4k
КремлеКот Fishki_surfer 7 минут назад
Да ходила по просторам инета туфта про русскую бабушку, которая в магазине одну картофелину покупала и "автор" типа накупил ей всего.
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47
Дядя Витя 39 минут назад
А я и сейчас рыдаю!
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9k
Сережа 2 часа назад
При Трампе такой херни не было.
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2k
Outcast 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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30k
Alex 4 часа назад
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63k
Максим 4 часа назад
А ты точно Вадим из Москвы? Очень напоминаешь Димаса из Торонто)) Неужели надоело что я тебе постоянно обличаю, ну так хоть аватарку бы новую нашел))
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185
Вадим Автор поста Нанук Паналык 3 часа назад
Ещё раз, для особо смекалистых - посмотрите на мой профиль. Эта аватарка с 2014 года. По крайней мере я тогда зарегистрировался, а был завсегдатаем н афишках намного раньше.
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42k
zloykoyot Нанук Паналык 3 часа назад
Потому что все дебильные ники разобрали либерасты.
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27k
winergy2012 Нанук Паналык 3 часа назад
Почему то каждый навальнёныш называет себя наклык.И не только называет, но и берёт на него.
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63k
Максим Вадим 40 минут назад
НУ поживем .. увидим.. С ней очень долго сидел Димас.. примелькалась) И тут раз.. ты с таким кармодрочным пустым постом)
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63k
Максим Нанук Паналык 40 минут назад
хз спроси у Андерев, Сэменов и Максима из Польши))
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2k
insaider 4 часа назад
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37k
Нанук Паналык 4 часа назад
Всплакнул...
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winergy2012 Нанук Паналык 3 часа назад
Тебе больше подойдёт всоснул.
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