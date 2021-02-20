Про бабушку из Техаса с одной картошиной, тьфу - с одной зажигалкой!

Был проездом через Техас. Захожу в магазин - вижу бабушка с мелочью в руке стоит перед витриной с зажигалками, пересчитывает центы. Попросила самую дешёвую. Продавец онемел и я тоже. Бабушка говорит заплатила за коммуналку - пособие кончилось, а кушать хочется. Воды нет-замерзла, на электричество за 1000 долларов киловатт не хватает, в доме холодно. Теперь может позволить себе только одну картофелину и зажигалку руки согреть. Меня пробило - купил ей сникерсов, чипсов и жевательной резинки - теперь не пропадёт с голода! Твою ж за ногу - что же за страна такая! Для других стран на шатание режима отстёгиваем миллиарды, содержим базы вокруг России за сотни триллионов, а бедные техасцы для сугрева покупают одну зажигалку.... Президент, где улучшения! Плакали всем магазином, потом запели шепотом про блэк ливес матер, стало веселее...