Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж»

Однако самих местных жителей суровая погода не испугала. Наоборот, морозы вдохновили многих на креатив и шутки, а потому в соцсетях начался уже традиционный «дубак-челлендж», в котором пользователи разбрызгивают на морозе кипяток. Впервые этот флешмоб появился во время сильных холодов в феврале 2019 года.



Помимо разливания кипятка, россияне публикуют в соцсетях и другие, не менее впечатляющие особенности жизни в холодном