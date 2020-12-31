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Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж»

Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж» (16 фото)

Автор:
31 декабря 2020 10:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: дубак-челлендж   зима   красота   мороз   природа   снег   фото   челлендж   
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16
Температура минус 40 градусов стала поводом для креатива и шуток.
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Метки: дубак-челлендж   зима   красота   мороз   природа   снег   фото   челлендж   
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7  комментариев
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
Это, да. На неделе давило под 50. Выходишь на улицу с тепла, как лопатой по хлебалу получаешь. Вчера-сегодня лафа - ниже 30.
Это, да. На неделе давило под 50. Выходишь на улицу с тепла, как лопатой по хлебалу получаешь. Вчера-сегодня лафа - ниже 30.
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14k
Жупел - Кипучая сера 39 минут назад
Старинная шутка Аркадия Райкина: Зачем сибирякам холодильники, ведь у них и так холодно? А они в них греются!
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16
John Doe Час назад
-10 в мск или спб, гораздо жестче чем -40 в Сибири
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3k
magic32 Час назад
Это Сибирь-Матушка нам иммунную систему активирует, Мороз - лучшее средство от короны.
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Да почему аномальная-то? Для этих широт вполне обычная температура для зимы. Вот, если бы Сочи и сентябрь. Сколько жил в Сургуте, там даже и не заморачивались при -35. Вот, когда за -50 уходило, то это да.
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12k
Ligov 2 часа назад
Пипец, -40. Я уже забыл что такое минус 20, хотя не так давно морозы и ниже -30 диковинкой в Ленинграде не были...)
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Горяча вода так испаряется и при -5.
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