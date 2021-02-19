Одинокая Mazda в плену снежных барханов

А в заключение поста скрин с самой объёмной панорамой, на нём читатели могут увидеть, что улица параллельная Рубцовской набережной, была полностью использована под складирование снега, вывезенного из центра столицы на самосвалах. Кстати, чёрная точка в самом центре снимка и есть та самая "пленная" Мазда, за которую шёл разговор.