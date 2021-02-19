Одинокая Mazda в плену снежных барханов

Москвичи обратили внимание, на единственную в округе легковушку, лишённую столичными коммунальщиками какой-либо надежды до окончания зимы, вырваться из ледяной блокады на оперативный простор.
Чтобы наглядней представить жёсткий, но, должно быть, оправданный необходимостью поступок московских снегоуборщиков, пользователи соцсетей отсняли Мазду и окружающую панораму с дрона.
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Другие пользователи разместили скрин с геолокацией, а также фото, на котором та же улица снята летом. Причём разглядев, что пленённая снегами машина стоит на платных парковочных местах, открыли диспут на тему: всю сумму прижимистые парковщики потребуют от автовладельца или сделают скидку на абонемент?
Однако пытливые умы не остановились на достигнутом, а продолжили поиски, в результате которых не только нашли владельца Мазды, но и сумели с ним побеседовать, задать вопросы и получить на них ответы. Запись этого разговора встроена в нижеследующее видео:
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А в заключение поста скрин с самой объёмной панорамой, на нём читатели могут увидеть, что улица параллельная Рубцовской набережной, была полностью использована под складирование снега, вывезенного из центра столицы на самосвалах. Кстати, чёрная точка в самом центре снимка и есть та самая "пленная" Мазда, за которую шёл разговор.
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Там по тротуару можно вышкрестись на раздва. Если лопатой некому кидать, то трактористу литр поставить и всех делов.
Машина просто хозяйке не нужна пока.
Вот и стоит. Кстати очищенная кем-то.
Вот уж где у людей других проблем нет...
"В Москве более 3500 улиц. Одновременно убрать их все при сильном снегопаде просто невозможно. Приходится расставлять приоритеты. Поэтому столичные улицы поделили на категории. Для уборки каждой из них существуют свои нормы.
Борьбу со снегом начинают с самых оживлённых улиц в центре города, транспортных узлов и подъездов к жизненно важным объектам. Если отложить их на потом, столица будет парализована. Экстренные службы не смогут оказывать помощь москвичам"
Другое дело, что кто-то ох*евший решил складировать снег в совершенно не предназначенном для этого месте. То есть, где-то осел очередной ох*ллиард рублей, ведь по бумагам этот снег уже расплавлен, очищен, и слит.
Пару лет назад во дворе асфальт клали - эвакуатор аккуратно сложил все тачки с одной стороны дома, потом перетащил на новый асфальт и так далее. Народ даже не заметил, просто офигел, что машины не на тех местах стоят.
Все уехали, питорасы на мазде остались
Разметку не видно, снег не убран, то есть, можно не платить.