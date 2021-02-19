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Одинокая Mazda в плену снежных барханов

Одинокая Mazda в плену снежных барханов (3 фото + 2 видео)

Автор:
19 февраля 2021 23:43
Сообщество : Автомир
Метки: mazda   Москва   Россия   набережная   плен   снег   
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Москвичи обратили внимание, на единственную в округе легковушку, лишённую столичными коммунальщиками какой-либо надежды до окончания зимы, вырваться из ледяной блокады на оперативный простор.

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Метки: mazda   Москва   Россия   набережная   плен   снег   
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45k
Albert GER 9 часов назад
Пффф.
Там по тротуару можно вышкрестись на раздва. Если лопатой некому кидать, то трактористу литр поставить и всех делов.
Машина просто хозяйке не нужна пока.
Вот и стоит. Кстати очищенная кем-то.
Вот уж где у людей других проблем нет...
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1k
Bhaal 5 часов назад
Очередной успех собянинской команды. Я вот дорожной техники вообще не вижу практически. Где она?
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9k
Antique computer Bhaal 2 часа назад
Она в Москве, а ты на своем рагульском хуторе.
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2k
V2.Smirnov Bhaal 2 часа назад
Вам аж пачку фото в статье показали, что эта техника снег с центральных улиц в этот отстойник перевезла.
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3k
Денис Колосов Bhaal Полчаса назад
Москва не вывозит снег, а растапливает его, естественно снегоплавильные установки не справляются, вот и сваливают в такие отстойники, я думаю через какое то время его вывезут..
"В Москве более 3500 улиц. Одновременно убрать их все при сильном снегопаде просто невозможно. Приходится расставлять приоритеты. Поэтому столичные улицы поделили на категории. Для уборки каждой из них существуют свои нормы.

Борьбу со снегом начинают с самых оживлённых улиц в центре города, транспортных узлов и подъездов к жизненно важным объектам. Если отложить их на потом, столица будет парализована. Экстренные службы не смогут оказывать помощь москвичам"
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8k
Кыся 6 часов назад
Ну, уехать там можно. Не так просто, но можно. По пешеходке.
Другое дело, что кто-то ох*евший решил складировать снег в совершенно не предназначенном для этого месте. То есть, где-то осел очередной ох*ллиард рублей, ведь по бумагам этот снег уже расплавлен, очищен, и слит.
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2k
V2.Smirnov Кыся 2 часа назад
Это обычное дело. Сначала снег быстро вывозится в такие отстойники. А потом медленно убирается за город или в канализацию. Ключевое слово - быстро. В снежное время разница может доходить до нескольких часов.
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305
Алексей 6 часов назад
О лабораторный корпус Бауманки.
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12k
Алан 8 часов назад
Ну как бы нельзя снег так складировать. Это киздёшь
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182
BHU1004 Алан 6 часов назад
Эне киздёшь, это киздец!
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3k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
Коммунальщики - питоры! А если б эта мазда была полноприводной, то спокойно забралась бы на тротуар и уехала.
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17k
Андрей Иванов 9 часов назад
Если место под складирование снега, значит был знак (раз другие выехали). Хозяева машины положили болт, но болт коммунальщиков оказался длиннее
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3k
Свирепый Бамбр Андрей Иванов 8 часов назад
Включись, родимый! Тачка не брошена, на ней снега... за 10мин нападало... Отсальное - вредительство питорасов на тракторах.
Пару лет назад во дворе асфальт клали - эвакуатор аккуратно сложил все тачки с одной стороны дома, потом перетащил на новый асфальт и так далее. Народ даже не заметил, просто офигел, что машины не на тех местах стоят.
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17k
Андрей Иванов Свирепый Бамбр 6 часов назад
Ну да, ну да, На стоянке в Москве стояла одна тачка.
Все уехали, питорасы на мазде остались
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9k
Александр 9 часов назад
По правилам парковку владелец должен чистить и наносить разметку.
Разметку не видно, снег не убран, то есть, можно не платить.
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1k
Bhaal Александр 5 часов назад
Но что-то мне подсказывает, что МАДИ и ГКУ "АМПП" счётчик включили таки.
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