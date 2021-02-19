От арктических холодов на юге США страдают не только люди. Десятки жителей пляжного городка Саут-Падре-Айленд в Техасе вышли из своих домов в снежную бурю, чтобы спасти морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения. Волонтеры принесли более 4 000 замерзших черепах отогреваться в местный конференц-центр.
Венди Найт, исполнительный директор спасательной организации Sea Turtle, Inc., назвала ситуацию «беспрецедентной». Существует опасение, что сотни черепах уже впали в «холодное оцепенение» — состояние, вызванное чрезвычайно низкими температурами, при котором морские черепахи оказываются парализованы, не могут есть и держать голову над водой.
Часть добровольцев на лодках вытаскивали оцепеневших черепах из воды, пока другие искали животных на пляже и погружали их в машины. Когда место в здании Sea Turtle, Inc. закончилось, парализованных черепах принесли в местный конференц-центр и разместили на брезенте и в тазах с теплой водой. Волонтеры надеются, что им удастся постепенно отогреть животных.
Найт рассказала CBS News, что компания SpaceX Илона Маска, которая владеет объектом на острове, предоставила организации генератор для главного что позволило защитникам природы нагреть воду для черепах.
Представители организации сообщили Washington Post, что потребуется несколько дней на то, чтобы понять, скольким черепахам удалось пережить жуткий холод.
Лютый мороз на юге США уже унес жизни более десяти человек, поскольку миллионы домов остались без электроэнергии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пока не кончатся морозы на следующей неделе.