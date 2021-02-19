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Жители Техаса спасли более 4&nbsp;000 замерзших морских черепах

Жители Техаса спасли более 4 000 замерзших морских черепах (13 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 21:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Техас   дикая природа   морозы   морские черепахи   новости сша   сша   
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От арктических холодов на юге США страдают не только люди. Десятки жителей пляжного городка Саут-Падре-Айленд в Техасе вышли из своих домов в снежную бурю, чтобы спасти морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения. Волонтеры принесли более 4 000 замерзших черепах отогреваться в местный конференц-центр.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Техас   дикая природа   морозы   морские черепахи   новости сша   сша   
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8  комментариев
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4k
RomaXz 41 минуту назад
Молодцы. Хорошо, что в такой ситуации ещё и о животных могут думать
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Санчес 4 минуты назад
А разве черепахи не холоднокровные? Не оттаивают после погружения в анабиоз? Может, пиндосы зря старались?
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3k
yuriysand 13 минут назад
Свидетелям глобального потепления посвящается.
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917
Шурман 44 минуты назад
Они их что каждый день спасают ? . Вчера по моему был уже такой же пост .
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newegg Шурман Полчаса назад
Да, каждый день.
Пока не кончатся морозы на следующей неделе.
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45k
Albert GER 2 часа назад
Шутки про Кличко уносящего акулу домой в лес уже были?
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6k
Михаил 2 часа назад
А когда до людей дойдёт очередь? Или Маск не даст им генераторы?.
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Вепс Михаил 4 минуты назад
Почему нет. Даст, если заплатят.
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