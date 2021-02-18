Жители Техаса показали свои разрушенные из-за морозов дома

Смешно и страшно смотреть на людей, которые не привыкли к таким холодам и их последствиям...
В Техас пришли морозы, к которым были не готовы ни муниципальные службы, ни тем более обычные жители. Таких холодов (- 20 градусов по Цельсию) здесь не было более 30 лет (привет, глобальное потепление). Страдающие жители штата поделились роликами, в которых показали, как разрушились их дома из-за воды, которая хлынула из лопнувших от мороза труб.
Подборка оригинальных видео (без перевода) опубликована в Instagram.
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Власти Техаса приняли решение отключить электроэнергию, чтобы не перегружать местную энергосистему, так как половина ветряков замерзла. В итоге, без электричества остались около 4,5 миллиона домохозяйств. А из-за повышенного спроса на электроэнергию цены взлетели на 40000%, мегаватт-час теперь стоит около 9 тысяч долларов.
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Местным жителям пришлось обогреваться, кто чем может. У большинства нет отопления, и уже 14 человек, пытавшихся согреться газовыми генераторами и печам, госпитализировали с отравлением угарным газом.
Многим приходится согреваться в своих машинах:
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Коллапс коснулся не только отелей, которые не могут принять замерзающих людей, но и муниципальные службы.
Граница штатов Арканзас и Техас. Угадайте, какая из дорог находится на территории Техаса:
Также коллапс захлестнул и супермаркеты, большинство из которых позакрывались. Жителям приходится стоять в огромных очередях, чтобы просто попасть в магазин.
Но не все так плохо - некоторые знают, как согреться, а заодно и избавиться от снега на дорожке перед домом.
Вот информация из первых рук: россияне, переехавшие в Техас, рассказывают о ситуации в городе Остин. По их словам, уже через 3 дня все будет замечательно - температура поднимется до +20 градусов по Цельсию
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вот так просто
без митингов без криков без воплей
взяли и отключили
вы можете себе представить что бы у нас такое сделали и чем бы это закончилось?
да и вообще что бы кто то из власти додумался бы до такого действия
и эти люди еще учат весь мир как жить
А так Техас - единственный штат у которого своя электрическая суситема. Есть еще две: западная и восточная (горами разделены). Так что на помощь из других штатов Техас рассчитывать не может. А у остальных гигантских проблем нет.
Демократично...
Электричества в розетке нету
арабы тоже было дернулись выслать танкеры и сухогрузы с песком для дорог, но тоже не успеют:).
только наша стратегическая авиация успела бы скинуть c парашютами достаточно армейских бензогенераторов и ритэгов...
Вот вам и СССР.........
И никто не помог энергосистеме Техаса, с её вентиляторной энергетикой.....не продал мощности с соседнего региона, не притащил мобильную газотурбинную установку, не притащил плавучую АЭС.....
Якобы виновные вентиляторы - это попытка спихнуть ответственность, на самом деле ерунда. Я именно про это только что написал комментарий: https://fishki.net/post/3615941/comment-40264195/https://fishki.net/post/3615941/comment-40264195/