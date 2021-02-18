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Жители Техаса показали свои разрушенные из-за морозов дома

Жители Техаса показали свои разрушенные из-за морозов дома (3 фото + 8 видео)

Автор:
18 февраля 2021 18:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Техас   видео   коллапс   морозы   разрушенные дома   сша   
2567
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Смешно и страшно смотреть на людей, которые не привыкли к таким холодам и их последствиям...

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Метки: Техас   видео   коллапс   морозы   разрушенные дома   сша   
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148
Сеня Быгэмотиг 2 часа назад
"Власти Техаса приняли решение отключить электроэнергию, чтобы не перегружать местную энергосистему. В итоге, без электричества остались около 4,5 миллиона домохозяйств."

вот так просто
без митингов без криков без воплей
взяли и отключили
вы можете себе представить что бы у нас такое сделали и чем бы это закончилось?
да и вообще что бы кто то из власти додумался бы до такого действия
и эти люди еще учат весь мир как жить
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63k
Максим 16 минут назад
НУ ок вы живете в частном доме.. Но когда вы делали всю эту проводку воды.. неужели нигде нет входного вентиля чтоб перекрыть воду? Или почему это не сделали коммунальщики централизовано чтоб спасти трубы? они там все конченные? было бы такое в РФ счас бы либерахи на всех площадках визжали как все в рашке плохо, а тут языки в жопе и молчат)
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714
thor2006 17 минут назад
а в это время русские развлекаются как могут (сорри, ютьюб прям одновременно порекомендовал):

Ссылка www.youtube.com
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9k
gnyS i Полчаса назад
Вот и пришел к Ниф-Нифу "серый волк"
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466
Alexei Fil 38 минут назад
Чёрненький просто шикарен. У него настолько холодно в доме, что он пришел погреться паром от горячего душа. Он не в курсе, что если есть горячая вода, то есть и отопление.
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63k
Максим Alexei Fil 15 минут назад
у них это не одно и тоже.. Центрального отопления у них .. нет
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2k
ДК 42 минуты назад
Разговаривал с техасцем. У них веерное отключение, типа на пару часов дают, а потом отключают, и так по циклу. За это время нагревают как могут дом, заряжают все...
А так Техас - единственный штат у которого своя электрическая суситема. Есть еще две: западная и восточная (горами разделены). Так что на помощь из других штатов Техас рассчитывать не может. А у остальных гигантских проблем нет.
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15k
sgb66 45 минут назад
А чё их так топит то?
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63k
Максим sgb66 15 минут назад
трубы рвет
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15k
Иван Человеков 46 минут назад
людей жалко, страну нет
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10k
кира 48 минут назад
У них домики картонные, как в них вообще в мороз выжить можно, непонятно. Есть ли там хоть какое-то отопление в обычную зиму? Или климат позволяет не отапливать? Тогда совсем труба-дело.
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458
да пох 59 минут назад
В данном случаи это считается стихийное бедствие .И все действия производятся из этого положения . Людям не позавидуешь .
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163
Андрей Час назад
Чак Норрис закаляется
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20k
Юрьевич Час назад
"Власти Техаса приняли решение отключить электроэнергию, чтобы не перегружать местную энергосистему, так как половина ветряков замерзла."

Демократично...
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8k
arhshed Юрьевич 49 минут назад
Это уже не демократия. Это беспощадный рационализм. Если генерации не хватает, то либо ты принудительно вырубаешь часть потребителей либо падает вся энергосистема и электричества не будет ни у кого.
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4k
RomaXz Час назад
А смешное тут что ? Трагедия - не повод для смеха. Если ты не упорот, конечно.
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63k
Максим RomaXz 14 минут назад
СТранно.. твои собратья в такой же ситуации в РФ всегда визжат что путин все.. рашка все.. Ох уж ваши двойные стандарты..
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6k
Сергей Ко Час назад
У нас так всегда, нападайте. Наполеон с Алоизовичем уже пытались.
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7k
kaboza Час назад
епт...-25 с утречка, снега по яйца, от мск 130 верст, в поместье на удаенкокарантине на велике в сельпо 3км за хлебом и все такое)...че они ноют...
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10k
net Час назад
В Хьюстоне температура опустилась до - 8. Любая ветродуйка с теном за 10 баксов решила бы беду с теплом. Как у нас обычно говорят. Комунальщики не ожидали в феврале снега и похолоданий.
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74k
Броненосец Потелкам net Час назад
Во что ты её включишь ?
Электричества в розетке нету
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13k
aalexey3 Броненосец Потелкам 44 минуты назад
А бензогенераторы тоже закончились?
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7k
Михаил aalexey3 37 минут назад
Вполне может и закончились.
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714
thor2006 aalexey3 19 минут назад
4.5 миллиона генераторов:)? китай было дернулся производить, но уже не успеет до потепления:).
арабы тоже было дернулись выслать танкеры и сухогрузы с песком для дорог, но тоже не успеют:).

только наша стратегическая авиация успела бы скинуть c парашютами достаточно армейских бензогенераторов и ритэгов...
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Странно, почему нет криков от либералов "До чего страну довели" или "разворовали все"
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1k
rezus_44 KOSTELLO Час назад
Хозяин не велит вякать ))
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8k
arhshed KOSTELLO 53 минуты назад
На западе трагедия и удар стихии. У нас закономерный результат. Не вздумай перепутать! Это вообще другое, тут понимать надо.
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78
Юрий 2 часа назад
Главное, что-бы без жертв, а дома починят, не страшно.
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628
alex Юрий Час назад
Жертвы уже тоже есть
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6k
Влад 2 часа назад
даёшь -40!!!! глобальное потепление оно такое)))
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74k
Броненосец Потелкам Влад Час назад
И тут как- то вспоминается рожденная ещё СССР Единая энергосистема, перетоки мощности, старые добрые " теплухи" на угле и газе......
Вот вам и СССР.........
И никто не помог энергосистеме Техаса, с её вентиляторной энергетикой.....не продал мощности с соседнего региона, не притащил мобильную газотурбинную установку, не притащил плавучую АЭС.....
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19k
pssst Броненосец Потелкам 41 минуту назад
В США это тоже есть местами. Но Техас - особенный, они ж отделяться время от времени планируют. Поэтому у них своя энергосистема.
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2k
ДК Броненосец Потелкам 38 минут назад
В США Техас - единственный штат, у которого своя собственная энергосистема. Все другие включены либо в Западную, либо в Восточную.
Якобы виновные вентиляторы - это попытка спихнуть ответственность, на самом деле ерунда. Я именно про это только что написал комментарий: https://fishki.net/post/3615941/comment-40264195/https://fishki.net/post/3615941/comment-40264195/
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6k
Влад Броненосец Потелкам 23 минуты назад
там демократия-если люди замерзают-это их право!!!
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