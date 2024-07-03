Сел и поехал! Неизвестный угнал авто прямо на глазах владельцев

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Пока хозяева машины разбирали вещи в багажнике, прохожий прыгнул за руль и нажал на газ.
Правда, далеко уехать ему не удалось — ключи остались у владельца и машина заглохла через 250 метров.
Найти угонщика пока не удалось, он оперативно скрылся.
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Единственное от чего в шок бросает, это если дети маленькие в машине. Выйдешь так с пассажирского сиденья ребёнка отвязать и угонят авто с ребёнком. Не дай бог такое случится.