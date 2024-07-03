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Сел и поехал! Неизвестный угнал авто прямо на глазах владельцев

Сел и поехал! Неизвестный угнал авто прямо на глазах владельцев

Автор:
03 июля 2024 11:45
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   в деревне Голубое   машина   на глазах владельцев   угнал авто   угон   умора   
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Пока хозяева машины разбирали вещи в багажнике, прохожий прыгнул за руль и нажал на газ.


Правда, далеко уехать ему не удалось — ключи остались у владельца и машина заглохла через 250 метров.

Найти угонщика пока не удалось, он оперативно скрылся.  

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Метки: Видео   авто   в деревне Голубое   машина   на глазах владельцев   угнал авто   угон   умора   
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2  комментария
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Teodor 2 часа назад
Все от беспечности - нехрен расслабляться и надеяться на всякие иммобилайзеры, не угнал, но ведь мог и покоцать...
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