Volkswagen показал новый Golf GTI в двух модификациях

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Немецкий автопроизводитель представил новую версию своего мощного спортивного хэтчбека - Volkswagen GTI Clubsport. Долгожданная многими новинка может похвастать большим количеством инноваций и является самым мощным автомобилем в серии. Автомобиль пока в камуфляже, полностью рассекретят его 31 мая во время 24-часовой гонки на Нюрбургринге.
Будет представлено 2 версии - Golf GTI Clubsport 24h c развитым обвесом, созданной специально для участия в соревнованиях и гражданская версия Golf GTI Clubsport.
Golf GTI Clubsport имеет больше отличий от обычных Volkswagen Golf MK8.5, чем может показаться на первый взгляд. Так, у него новая передняя часть и даже фары иные. Сзади на крыше большой спойлер, а задний бампер схож с бампером Golf R, но выхлопные трубы одинарные. Golf GTI Clubsport оснащается 19-дюймовыми колесными дисками, а за доплату доступны кованые диски Warmenau массой 7,65 кг каждый.
Golf GTI Clubsport получит блокировку переднего дифференциала с электронным управлением и адаптивную подвеску (за доплату). Какова мощность мотора Golf GTI Clubsport — неизвестно, но машина явно нацелена на конкуренцию с 315-сильным Honda Civic Type R. А вот мотор Golf GTI Clubsport 24h развивает 348 л.с.
Golf GTI Clubsport имеет больше отличий от обычных Volkswagen Golf MK8.5, чем может показаться на первый взгляд. Так, у него новая передняя часть и даже фары иные. Сзади на крыше большой спойлер, а задний бампер схож с бампером Golf R, но выхлопные трубы одинарные. Golf GTI Clubsport оснащается 19-дюймовыми колесными дисками, а за доплату доступны кованые диски Warmenau массой 7,65 кг каждый.
Golf GTI Clubsport получит блокировку переднего дифференциала с электронным управлением и адаптивную подвеску (за доплату). Какова мощность мотора Golf GTI Clubsport — неизвестно, но машина явно нацелена на конкуренцию с 315-сильным Honda Civic Type R. А вот мотор Golf GTI Clubsport 24h развивает 348 л.с.
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