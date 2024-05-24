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Volkswagen показал новый Golf GTI в двух модификациях

Volkswagen показал новый Golf GTI в двух модификациях

Автор:
24 мая 2024 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: GOLF   GTI   Volkswagen   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   
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Немецкий автопроизводитель представил новую версию своего мощного спортивного хэтчбека - Volkswagen GTI Clubsport. Долгожданная многими новинка может похвастать большим количеством инноваций и является самым мощным автомобилем в серии. Автомобиль пока в камуфляже, полностью рассекретят его 31 мая во время 24-часовой гонки на Нюрбургринге.
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Метки: GOLF   GTI   Volkswagen   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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АнтонПолднев 49 минут назад
Цену бы интересно узнать. Honda Civic Type R XI 23 года с правым рулём стоит порядка 5,5 млн. Golf видимо ближе к десятке будет. Нужна ли машинка С класса по цене Tuareg...?
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Добрый Бабайка
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