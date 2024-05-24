Volkswagen показал новый Golf GTI в двух модификациях

Будет представлено 2 версии - Golf GTI Clubsport 24h c развитым обвесом, созданной специально для участия в соревнованиях и гражданская версия Golf GTI Clubsport.



Golf GTI Clubsport имеет больше отличий от обычных Volkswagen Golf MK8.5, чем может показаться на первый взгляд. Так, у него новая передняя часть и даже фары иные. Сзади на крыше большой спойлер, а задний бампер схож с бампером Golf R, но выхлопные трубы одинарные. Golf GTI Clubsport оснащается 19-дюймовыми колесными дисками, а за доплату доступны кованые диски Warmenau массой 7,65 кг каждый.



Golf GTI Clubsport получит блокировку переднего дифференциала с электронным управлением и адаптивную подвеску (за доплату). Какова мощность мотора Golf GTI Clubsport — неизвестно, но машина явно нацелена на конкуренцию с 315-сильным Honda Civic Type R. А вот мотор Golf GTI Clubsport 24h развивает 348 л.с.