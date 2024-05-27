FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13012 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Беспилотная Lada Vesta появилась на дорогах России

Беспилотная Lada Vesta появилась на дорогах России

Автор:
27 мая 2024 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   НАМИ   Россия   авто   автомир   автомобили   автопилот   машина   
600
1
«НАМИ» представил новую систему автопилотирования для автомобилей на базе Lada Vesta. Универсальная система автопилота оснащена программным обеспечением отечественной разработки. Она может быть установлена на любые легковые и грузовые автомобили, а также роботизированные транспортные средства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lada Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   НАМИ   Россия   авто   автомир   автомобили   автопилот   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
MPEG-8 47 минут назад
Автопилот наверное 250-ти килограммовый робот Фёдор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
gavrosh 9 минут назад
Будьте очень внимательны переходя дорогу, даже по зебре и на зелёный свет. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев Полчаса назад
а знак на заднем стекле обозначает АТАС!!!! ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1313 постов (1306 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32047



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь "Газели", не пропустившей его вперед
"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь...
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
Набирающие популярность в сообществах
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#Россия#автомир#машина#Прикол#девушки#позитив#фильм
#в мире#люди#факты#аварии#забавно#автомобили#школа#дети#Китай#улыбнуло
#животные#Юмор#СССР#авто аварии#ДТП#кот#кино#новости#драка#полиция
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью 22-летнюю "капсулу времени" - Corvette C5 выставили на продажу 22-летнюю "капсулу времени" - Corvette C5 выставили на продажу В России представили новые автомобили «Волга» В России представили новые автомобили «Волга» Кроссоверы Xcite X-cross 7 начали поступать в автосалоны Кроссоверы Xcite X-cross 7 начали поступать в автосалоны Роскошный рестомод на базе Ford Mustang 1968 года Роскошный рестомод на базе Ford Mustang 1968 года Mercedes представил новый суперкар из линейки Mythos Mercedes представил новый суперкар из линейки Mythos

На что жалуетесь?

Вернуться