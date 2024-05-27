Беспилотная Lada Vesta появилась на дорогах России

Необходимо отметить, что система испытывалась на автомобилях российских и зарубежных производителей, включая модель Lada Vesta. Иллюстрации, размещенные на сайте института, демонстрируют установленный модуль системы на крыше седана Lada Vesta.



Как отметил исполнительный директор института, тестирование системы на автомобиле Lada Vesta было успешным. Система автопилотирования проходила испытания как на полигоне, так и на общедоступных дорогах. Она использует высокоточные карты и различные методы навигации.



Использованные алгоритмы, а также нейронные сети и обучающие базы данных демонстрируют лучшую эффективность по сравнению с мировыми аналогами, заверяют в институте «НАМИ».