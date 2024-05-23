Кроссоверы Xcite X-cross 7 начали поступать в автосалоны

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Первая модель нового российского бренда отличается от оригинального Chery Tiggo 7 Pro только шильдиками, но производят их в России, а основной смысл сего мероприятия в том, что это должно снизить стоимость.
Предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» начало отправлять в автосалоны первые автомобили нового российского бренда Xcite, производство которых было запущено ещё в марте. Изображения кроссоверов на стоянке товарных машин опубликовала одна из дилерских сетей Санкт-Петербурга. Предполагается, что продавать X-cross 7 будут чуть дешевле, чем Chery Tiggo 7 Pro Max.
Название «Автозавод Санкт-Петербург» сейчас носит предприятие, созданное в северной столице концерном Nissan. Когда японская марка покинула российский рынок, площадку сначала передали АВТОВАЗу и назвали «Лада Санкт-Петербург», но позже она вернулась под государственный контроль, а слово «Лада» из названия убрали. Сейчас завод никак не афиширует свою связь с тольяттинским автогигантом, опасаясь вторичных санкций, хотя, к примеру, недавно запущенный сайт Xcite выглядит точной копией официального портала марки Lada.
После неудачного проекта с китайским концерном FAW удалось договориться с компанией Chery, и на конвейер питерского предприятия встал кроссовер Tiggo 7 Pro, переименованный в X-cross 7. От донора российская новинка отличается разве что новым оформлением решётки радиатора и соответствующими шильдиками на кузове и в салоне. Как и оригинал, X-cross 7 получит 1.5-литровую четвёрку на 147 л. с. и 210 Нм в сочетании с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Обещаны ускорение до 100 км/ч за 9.8 секунды, максимальная скорость186 км/ч и расход топлива на уровне 8 литров на 100 км.
Дилер уверяет, что продавать Xcite X-cross 7 будут в двух вариантах комплектации и шести цветах кузова, при этом официальный старт продаж назначен на 27 мая. Тогда же, вероятнее всего, будут объявлены и цены, но, по предварительным данным, просить за «икс-кросс» будут порядка 2.5 млн рублей. Такая стартовая цена должна исключить конкуренцию с оригинальными кроссоверами Chery. Донорскую модель заблаговременно убрали из продажи, но в России сейчас доступна её более современная версия Tiggo 7 Pro Max, которая стоит от 2 720 000 рублей и располагает модификациями с полным приводом.
Название «Автозавод Санкт-Петербург» сейчас носит предприятие, созданное в северной столице концерном Nissan. Когда японская марка покинула российский рынок, площадку сначала передали АВТОВАЗу и назвали «Лада Санкт-Петербург», но позже она вернулась под государственный контроль, а слово «Лада» из названия убрали. Сейчас завод никак не афиширует свою связь с тольяттинским автогигантом, опасаясь вторичных санкций, хотя, к примеру, недавно запущенный сайт Xcite выглядит точной копией официального портала марки Lada.
После неудачного проекта с китайским концерном FAW удалось договориться с компанией Chery, и на конвейер питерского предприятия встал кроссовер Tiggo 7 Pro, переименованный в X-cross 7. От донора российская новинка отличается разве что новым оформлением решётки радиатора и соответствующими шильдиками на кузове и в салоне. Как и оригинал, X-cross 7 получит 1.5-литровую четвёрку на 147 л. с. и 210 Нм в сочетании с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Обещаны ускорение до 100 км/ч за 9.8 секунды, максимальная скорость186 км/ч и расход топлива на уровне 8 литров на 100 км.
Дилер уверяет, что продавать Xcite X-cross 7 будут в двух вариантах комплектации и шести цветах кузова, при этом официальный старт продаж назначен на 27 мая. Тогда же, вероятнее всего, будут объявлены и цены, но, по предварительным данным, просить за «икс-кросс» будут порядка 2.5 млн рублей. Такая стартовая цена должна исключить конкуренцию с оригинальными кроссоверами Chery. Донорскую модель заблаговременно убрали из продажи, но в России сейчас доступна её более современная версия Tiggo 7 Pro Max, которая стоит от 2 720 000 рублей и располагает модификациями с полным приводом.
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мы спорили о цене и качеству.
ну я и сходил в салон, благо рядом, посмотрел и сравнил с другими конкурентами.
первое это ценник, я хоть и не в РФ живу, но цена практически та же.
2400000руб, или 24000 долл.
ну вот стоит оно так за пределами Китая, так шо ценник будем считать приемлемым.
дальше по качеству? просто по ощущениям в салоне, вроде все хорошо, но нет ощущения комфорта.
по отдельности, взять ту же экокожу и планшет, звучит приятно, а в комплексе фигня выходит.
не дотягивает в салоне ни до корейцев, ни до японцев.
вот за 18-19 долл еще можно смотреть в ту сторону.
почему так думаю?
ну у нас выбор авто на рынке еще есть.
и если взять митсубиси аутлендер ( с теми же наворотами) это будет 2700000 руб. или 27000 долл. да это третьего поколения, но знакомая и надежная машинка.
можно и рено дастер взять, там тоже все надежно, но салон конечно убог.
ну и тоета рав4, он же родоначальник на которого типа равняются, в похожем фарше стоит от 29000 долл, (из них просто 3-4 за имя платят)