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Кроссоверы Xcite X-cross 7 начали поступать в автосалоны

Кроссоверы Xcite X-cross 7 начали поступать в автосалоны

Автор:
23 мая 2024 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Xcite   tiggo-7-pro   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   
1013
5
Первая модель нового российского бренда отличается от оригинального Chery Tiggo 7 Pro только шильдиками, но производят их в России, а основной смысл сего мероприятия в том, что это должно снизить стоимость.
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Метки: Chery   Xcite   tiggo-7-pro   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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1k
Ян Час назад
меню русифицировать некогда было?
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62k
dima423 8 минут назад
Ну и где дешевле стало? чери тиго 7 про и так можно взять за 2700
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366
Stes 15 минут назад
"...отличается от оригинального Chery Tiggo 7 Pro только шильдиками, но производят их в России..." То есть шильдики наши, отечественные? Есть чем гордиться!)))))
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1k
оберлейтенант Полчаса назад
была тут тоже тема про китай автопром.
мы спорили о цене и качеству.

ну я и сходил в салон, благо рядом, посмотрел и сравнил с другими конкурентами.

первое это ценник, я хоть и не в РФ живу, но цена практически та же.
2400000руб, или 24000 долл.
ну вот стоит оно так за пределами Китая, так шо ценник будем считать приемлемым.

дальше по качеству? просто по ощущениям в салоне, вроде все хорошо, но нет ощущения комфорта.
по отдельности, взять ту же экокожу и планшет, звучит приятно, а в комплексе фигня выходит.

не дотягивает в салоне ни до корейцев, ни до японцев.
вот за 18-19 долл еще можно смотреть в ту сторону.

почему так думаю?
ну у нас выбор авто на рынке еще есть.
и если взять митсубиси аутлендер ( с теми же наворотами) это будет 2700000 руб. или 27000 долл. да это третьего поколения, но знакомая и надежная машинка.
можно и рено дастер взять, там тоже все надежно, но салон конечно убог.
ну и тоета рав4, он же родоначальник на которого типа равняются, в похожем фарше стоит от 29000 долл, (из них просто 3-4 за имя платят)
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645
Михаил 45 минут назад
"Эксперты" же сказали, что на китайцев нет запчастей. Раз нет запчастей, нефига это покупать.
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3k
sers 56 минут назад
Импортные авто на 100% дороже становятся после пересечения границы. Эти будут на 5% дешевле. Здесь нет логики здесь только маразм.
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9k
Алексей 59 минут назад
Эх....как осла не наряжай, мустангом ни когда не станет.
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1k
Шершень 59 минут назад
Но снизить стоимость не получается, поэтому поднимают таможенные пошлины
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11k
SuperTroll Час назад
Должно снизить стоимость, по итогу будет еще на лям дороже
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