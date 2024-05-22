Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать водителей

1885
2
Разработка федерального приложения, известного сейчас под рабочим названием «Народный инспектор», завершена. Оно предназначено для фиксации нарушений ПДД с помощью мобильных телефонов и отправки данных в ГИБДД.
Согласно имеющимся данным, в рамках проекта доработки и настройки программного комплекса «Помощник Москвы» приёмочная комиссия приняла работу, а исполнитель получил вознаграждение. На основании этого издание делает вывод, что приложение «Народный инспектор» готово к запуску.
«Помощник Москвы», в котором уже заложена функция фиксации нарушений, стал основой для федеральной версии приложения. Сейчас с его помощью можно сообщать о нарушениях правил остановки и стоянки (к примеру, под знаками, на тротуарах или газонах), но с запуском «Народного инспектора» функционал будет заметно расширен.
«Помощник Москвы», в котором уже заложена функция фиксации нарушений, стал основой для федеральной версии приложения. Сейчас с его помощью можно сообщать о нарушениях правил остановки и стоянки (к примеру, под знаками, на тротуарах или газонах), но с запуском «Народного инспектора» функционал будет заметно расширен.
В частности, можно будет уведомлять не только местные власти, но и ГИБДД о случаях проезда на красный свет, по обочине или выделенке, пересечения сплошных линий и опасного вождения. Для этого приложение снабдят функцией записи видео. Кроме того, смартфон пользователя сможет автоматически фиксировать геопозицию пользователя и время съёмки. Когда именно начнётся полномасштабное развёртывание «Народного инспектора» в столице и регионах, не уточняется.
О планах по разработке мобильного приложения для фиксации нарушений ПДД обычными гражданами известно минимум с 2019 года. Тогда Верховный суд запретил использовать для этого «Помощник Москвы», уточнив, что для оформления постановлений ГИБДД может опираться только на данные со специальных автоматических устройств. В МВД пообещали разработать отдельный софт для гражданских смартфонов, а в 2021-м обещание было подкреплено соответствующим указом президента Путина. Однако для запуска проекта всё ещё необходимо внести изменения в КоАП, которые позволят использовать смартфон в качестве технического средства фиксации нарушений.
О планах по разработке мобильного приложения для фиксации нарушений ПДД обычными гражданами известно минимум с 2019 года. Тогда Верховный суд запретил использовать для этого «Помощник Москвы», уточнив, что для оформления постановлений ГИБДД может опираться только на данные со специальных автоматических устройств. В МВД пообещали разработать отдельный софт для гражданских смартфонов, а в 2021-м обещание было подкреплено соответствующим указом президента Путина. Однако для запуска проекта всё ещё необходимо внести изменения в КоАП, которые позволят использовать смартфон в качестве технического средства фиксации нарушений.
Источник:
Ссылки по теме:
- Во Владивостоке прошел слёт любителей классических праворульных автомобилей выпущенных до 1989 года
- 100-летний электрокар выставили на продажу
- ГАЗ Садко Next превратили в автодом за 13 миллионов рублей
- Представлен родстер Morgan Midsummer, который выйдет ограниченным тиражом
- McLaren представил очень мощный электровелосипед
Новости партнёров
реклама
Почему именно 4 миллиона и откуда у довлатова была эта информация?
В Краснодаре этих петухов выше крыши
Но!!!!!!
Учитывая современные методы обработки изображений - приложение должно быть сертифицировано.
Иначе все это туфли.