Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать водителей

В частности, можно будет уведомлять не только местные власти, но и ГИБДД о случаях проезда на красный свет, по обочине или выделенке, пересечения сплошных линий и опасного вождения. Для этого приложение снабдят функцией записи видео. Кроме того, смартфон пользователя сможет автоматически фиксировать геопозицию пользователя и время съёмки. Когда именно начнётся полномасштабное развёртывание «Народного инспектора» в столице и регионах, не уточняется.



О планах по разработке мобильного приложения для фиксации нарушений ПДД обычными гражданами известно минимум с 2019 года. Тогда Верховный суд запретил использовать для этого «Помощник Москвы», уточнив, что для оформления постановлений ГИБДД может опираться только на данные со специальных автоматических устройств. В МВД пообещали разработать отдельный софт для гражданских смартфонов, а в 2021-м обещание было подкреплено соответствующим указом президента Путина. Однако для запуска проекта всё ещё необходимо внести изменения в КоАП, которые позволят использовать смартфон в качестве технического средства фиксации нарушений.