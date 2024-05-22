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Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать водителей

Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать водителей

Автор:
22 мая 2024 16:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   Народный инспектор   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   приложение   штраф   
1885
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Разработка федерального приложения, известного сейчас под рабочим названием «Народный инспектор», завершена. Оно предназначено для фиксации нарушений ПДД с помощью мобильных телефонов и отправки данных в ГИБДД.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   Народный инспектор   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   приложение   штраф   
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23  комментария
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Обязательно нужно расширить на самокаты
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1k
Koshak Полчаса назад
Эх, тротуар бы... а то идёшь с коляской по тротуару, а это чучело пробку объезжает, так ещё и ручонками машет чтобы я уступил... а ведь если всечь ему хорошенько, так он, как обиженка, ещё и в полицию побежит сразу. А так фото или видео и пусть сам бегает и доказывает гибдд что он был типа прав!
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16k
Ёшкин кот 36 минут назад
Да. Мне это надо. Прикручу регистратор к голове. На голову поставлю "Народный инспектор". И завалю контентом.
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6k
Мотыль ВС 37 минут назад
В Москве на одной "обочине" можно озолотиться!
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5k
РАТНИК 43 минуты назад
Нужно приложение - сфоткай чурку и проверь по базе - законно он находится в России или нет.
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2k
Rulzen 52 минуты назад
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17k
Kostick Час назад
пусть делают. ей-ей, паркующих свои вёдра со 100% перекрытием тротуара, и на пешеходных переходах - буду отправлять.
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3k
Equilibrium Час назад
Ссылка www.youtube.com
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41k
albedo Час назад
Я не против такого приложения.
Но!!!!!!
Учитывая современные методы обработки изображений - приложение должно быть сертифицировано.
Иначе все это туфли.
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1k
DuckTales 2 часа назад
Ну по некоторым индивидам оно прям плачет
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1300 постов (1291 в горячем)

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