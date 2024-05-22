Все три модели укомплектованы бензиновым мотором на 188 л.с. и 300 Нм в сочетании с семиступенчатым роботом. Прочие технические характеристики не разглашаются.



Сборкой Volga, по всей видимости, займётся нижегородское предприятие Группы ГАЗ, где ранее выпускали для российского рынка автомобили марки Volkswagen. На производство по полному циклу планируется перейти в следующем году.