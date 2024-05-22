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Вчера в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» состоялась презентация автомобилей Volga. На стенде показали сразу три модели — седан и два кроссовера. Сборку новинок на нижегородских мощностях запустят уже в этом году.
Новые российские автомобили Volga являются перелицованными моделями китайского бренда Changan. Седан Volga основан на модели Changan Raeton Plus, средний кроссовер — на Changan Uni-Z, а кроссовер побольше — на Changan Oshan X5 Plus.
У всех автомобилей есть фирменная решетка радиатора с логотипом ГАЗ и индивидуально разработанные передние бампера под бренд Volga.
У всех автомобилей есть фирменная решетка радиатора с логотипом ГАЗ и индивидуально разработанные передние бампера под бренд Volga.
Все три модели укомплектованы бензиновым мотором на 188 л.с. и 300 Нм в сочетании с семиступенчатым роботом. Прочие технические характеристики не разглашаются.
Сборкой Volga, по всей видимости, займётся нижегородское предприятие Группы ГАЗ, где ранее выпускали для российского рынка автомобили марки Volkswagen. На производство по полному циклу планируется перейти в следующем году.
Сборкой Volga, по всей видимости, займётся нижегородское предприятие Группы ГАЗ, где ранее выпускали для российского рынка автомобили марки Volkswagen. На производство по полному циклу планируется перейти в следующем году.
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чтобы она конкурировала с мировыми лидерами...
я вот не вижу ни одной такой страны сейчас.
все поделено между мировыми производителями.
Я знаю только одну страну. которая выпускает современную модель - Россия.
И пока все страны мира утыкаются в тупиковую ветвь развития - электромобили, у нас есть шанс догнать мировых производителей, по разработкам. эти еще шесть лет будут по указанию своих правительств вкладывать в мертворожденную тему "электромобилей"...
Надо эти 6 лет совершенствовать подвески, коробки,выпускать новые движки,автоматы делать, писать программы под управление всеми компонентами - и все будет.
Мировые производители ждут нас, чтобы мы наверстали отставание!
1. Что мешало начать это делать 6 лет назад и что изменилось в стране сейчас, что Вы уверены в том, что это "выстрелит"
2. Как в этом вопросе поможет сборка китайских машин из китайских комплектующих и почему раньше, когда мы производили, например, BMW, это не помогло нам развить свой автопром, а теперь поможет?
ну это все меняет
Сайбер - крайслер.
Эти - китаезы...
Где свое, самобытное?
На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" впервые представили новую линейку автомобилей Volga, стенд бренда посетил премьер-министр Михаил Мишустин.
ну зато у людей работа будет