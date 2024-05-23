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Mercedes представил новый суперкар из линейки Mythos

Mercedes представил новый суперкар из линейки Mythos

Автор:
23 мая 2024 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спайдер   суперкар   
987
14
В преддверии Гран-при Монако автоконцерн Mercedes-Benz представил первую модель из ультрароскошной линейки Mythos, анонсированной ещё два года назад. Суперкар под названием Mercedes-AMG PureSpeed дебютировал как концепт и станет серийным только в 2025 году, но уже известно, что собрать планируется всего 250 машин.
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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спайдер   суперкар   
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4  комментария
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318
ГТА Форевер Час назад
Хоть заминисуйте меня, но я не понимаю зачем вот эти посты про такие авто?! 100% ни один читатель этого сайта даже стоять около такого авто не будет, а про купить я вообще молчу.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1303 поста (1297 в горячем)

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