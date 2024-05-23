Mercedes представил новый суперкар из линейки Mythos

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В преддверии Гран-при Монако автоконцерн Mercedes-Benz представил первую модель из ультрароскошной линейки Mythos, анонсированной ещё два года назад. Суперкар под названием Mercedes-AMG PureSpeed дебютировал как концепт и станет серийным только в 2025 году, но уже известно, что собрать планируется всего 250 машин.
Взяв за основу серийный кабриолет Mercedes-AMG SL, дизайнеры бренда путём не слишком масштабных переработок полностью сменили ему имидж. Передней частью PureSpeed отсылает к Mercedes-AMG One, но воздуховоды бампера похожи на оформление большинства других серийных AMG, а светотехника осталась стандартной. На бортах появились массивные аэродинамические накладки, корма получила новый диффузор.
Кабриолет лишился лобового стекла и задних сидений. Вместо второго ряда установлены «горбы», характерные для спайдеров, которые по замыслу создателей должны отсылать не к современным моделям, а к классике, в частности к 300 SLR, на котором Стирлинг Мосс выиграл Mille Miglia в 1955 году с рекордным результатом. Ещё одна отсылка к старине спрятана в цветовом решении концепта. Впервые гоночный Mercedes выкрасили в красный ровно 100 лет назад для сицилийской гонки Targa Florio (до этого машины были белыми), и в компании считают, что окрас сыграл немалую роль в победе спорткара.
От набегающего ветра седоков PureSpeed защищают лишь скромные козырьки. Идею обеспечения безопасности при переворотах дизайнеры позаимствовали у Формулы-1, установив между креслами массивную перемычку. Помимо основной функции, она должна визуально ассоциировать новый суперкар с болидами «Королевских гонок». Заявлено, что к каждому товарному спайдеру будут прилагаться два шлема с оформлением в стиле конкретного экземпляра.
Интерьер эксклюзивного суперкара пока не рассекречен, не сказано ни слова и о технической части. Можно предположить, что Mercedes-AMG PureSpeed получит перенастроенную подвеску — уже заявлено, что первенец линейки Mythos должен подарить некие новые ощущения от управляемости. При этом силовой агрегат может оказаться нетронутым: штатный AMG SL 63 в самой экстремальной версии комплектуется 816-сильной связкой 4-литрового V8 и двух электромоторов, которые позволяют ускоряться до 100 км/ч за 2.9 секунды.
В Mercedes-Benz уже намекали, что основными достоинствами моделей из линейки Mythos станут строго ограниченный тираж и безграничные возможности персонализации, благодаря которым каждый автомобиль будет уникален. Тем самым компания, по сути, взяла пример с целого ряда других премиальных брендов, давно наладивших выпуск мелкосерийного колёсного эксклюзива для коллекционеров. Предполагается, что стоить условно конвейерная версия PureSpeed будет минимум полмиллиона евро (49 миллионов рублей).
Кабриолет лишился лобового стекла и задних сидений. Вместо второго ряда установлены «горбы», характерные для спайдеров, которые по замыслу создателей должны отсылать не к современным моделям, а к классике, в частности к 300 SLR, на котором Стирлинг Мосс выиграл Mille Miglia в 1955 году с рекордным результатом. Ещё одна отсылка к старине спрятана в цветовом решении концепта. Впервые гоночный Mercedes выкрасили в красный ровно 100 лет назад для сицилийской гонки Targa Florio (до этого машины были белыми), и в компании считают, что окрас сыграл немалую роль в победе спорткара.
От набегающего ветра седоков PureSpeed защищают лишь скромные козырьки. Идею обеспечения безопасности при переворотах дизайнеры позаимствовали у Формулы-1, установив между креслами массивную перемычку. Помимо основной функции, она должна визуально ассоциировать новый суперкар с болидами «Королевских гонок». Заявлено, что к каждому товарному спайдеру будут прилагаться два шлема с оформлением в стиле конкретного экземпляра.
Интерьер эксклюзивного суперкара пока не рассекречен, не сказано ни слова и о технической части. Можно предположить, что Mercedes-AMG PureSpeed получит перенастроенную подвеску — уже заявлено, что первенец линейки Mythos должен подарить некие новые ощущения от управляемости. При этом силовой агрегат может оказаться нетронутым: штатный AMG SL 63 в самой экстремальной версии комплектуется 816-сильной связкой 4-литрового V8 и двух электромоторов, которые позволяют ускоряться до 100 км/ч за 2.9 секунды.
В Mercedes-Benz уже намекали, что основными достоинствами моделей из линейки Mythos станут строго ограниченный тираж и безграничные возможности персонализации, благодаря которым каждый автомобиль будет уникален. Тем самым компания, по сути, взяла пример с целого ряда других премиальных брендов, давно наладивших выпуск мелкосерийного колёсного эксклюзива для коллекционеров. Предполагается, что стоить условно конвейерная версия PureSpeed будет минимум полмиллиона евро (49 миллионов рублей).
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