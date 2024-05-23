Mercedes представил новый суперкар из линейки Mythos

Взяв за основу серийный кабриолет Mercedes-AMG SL, дизайнеры бренда путём не слишком масштабных переработок полностью сменили ему имидж. Передней частью PureSpeed отсылает к Mercedes-AMG One, но воздуховоды бампера похожи на оформление большинства других серийных AMG, а светотехника осталась стандартной. На бортах появились массивные аэродинамические накладки, корма получила новый диффузор.



Кабриолет лишился лобового стекла и задних сидений. Вместо второго ряда установлены «горбы», характерные для спайдеров, которые по замыслу создателей должны отсылать не к современным моделям, а к классике, в частности к 300 SLR, на котором Стирлинг Мосс выиграл Mille Miglia в 1955 году с рекордным результатом. Ещё одна отсылка к старине спрятана в цветовом решении концепта. Впервые гоночный Mercedes выкрасили в красный ровно 100 лет назад для сицилийской гонки Targa Florio (до этого машины были белыми), и в компании считают, что окрас сыграл немалую роль в победе спорткара.



От набегающего ветра седоков PureSpeed защищают лишь скромные козырьки. Идею обеспечения безопасности при переворотах дизайнеры позаимствовали у Формулы-1, установив между креслами массивную перемычку. Помимо основной функции, она должна визуально ассоциировать новый суперкар с болидами «Королевских гонок». Заявлено, что к каждому товарному спайдеру будут прилагаться два шлема с оформлением в стиле конкретного экземпляра.



Интерьер эксклюзивного суперкара пока не рассекречен, не сказано ни слова и о технической части. Можно предположить, что Mercedes-AMG PureSpeed получит перенастроенную подвеску — уже заявлено, что первенец линейки Mythos должен подарить некие новые ощущения от управляемости. При этом силовой агрегат может оказаться нетронутым: штатный AMG SL 63 в самой экстремальной версии комплектуется 816-сильной связкой 4-литрового V8 и двух электромоторов, которые позволяют ускоряться до 100 км/ч за 2.9 секунды.



В Mercedes-Benz уже намекали, что основными достоинствами моделей из линейки Mythos станут строго ограниченный тираж и безграничные возможности персонализации, благодаря которым каждый автомобиль будет уникален. Тем самым компания, по сути, взяла пример с целого ряда других премиальных брендов, давно наладивших выпуск мелкосерийного колёсного эксклюзива для коллекционеров. Предполагается, что стоить условно конвейерная версия PureSpeed будет минимум полмиллиона евро (49 миллионов рублей).