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22-летнюю "капсулу времени" - Corvette C5 выставили на продажу

22-летнюю "капсулу времени" - Corvette C5 выставили на продажу

Автор:
23 мая 2024 15:25
Сообщество : Автомир
Метки: Corvette   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   спорткар   
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В сообществе Low Miles No Miles выставили на продажу "капсулу времени" - 22-летний Chevrolet Corvette пятого поколения. За всё время купе проехало только 1358 километров. За машину просят всего 40 тысяч долларов, что менее чем две трети стоимости нового Corvette Stingray 2024 модельного года.
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Метки: Corvette   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   спорткар   
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1  комментарий
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28k
Влад 2 часа назад
Нормальная цена за старый хлам, а это именно старый хлам. Чтобы стать раритетом он должен простоять еще лет 40-50.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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