22-летнюю "капсулу времени" - Corvette C5 выставили на продажу

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В сообществе Low Miles No Miles выставили на продажу "капсулу времени" - 22-летний Chevrolet Corvette пятого поколения. За всё время купе проехало только 1358 километров. За машину просят всего 40 тысяч долларов, что менее чем две трети стоимости нового Corvette Stingray 2024 модельного года.
Продавец утверждает, что спорткар полноценно эксплуатировали лишь одну неделю — сразу после покупки. Затем его хранили в гараже с контролем микроклимата и только заводили время от времени. При этом машину ни разу не мыли, во что легко поверить, посмотрев на фотографии.
Утверждается, что это один из всего лишь трёх спорткаров 2002 года выпуска с кузовом синего оттенка Electron Blue. Салон выполнен в красном и чёрном тонах. Новым автомобиль стоил 47 425 долларов.
Corvette C5 выпускался с 1997 по 2004 год. Стандартная модель оснащалась 5,7-литровым 345-сильным V8.
Утверждается, что это один из всего лишь трёх спорткаров 2002 года выпуска с кузовом синего оттенка Electron Blue. Салон выполнен в красном и чёрном тонах. Новым автомобиль стоил 47 425 долларов.
Corvette C5 выпускался с 1997 по 2004 год. Стандартная модель оснащалась 5,7-литровым 345-сильным V8.
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