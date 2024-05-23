22-летнюю "капсулу времени" - Corvette C5 выставили на продажу

Продавец утверждает, что спорткар полноценно эксплуатировали лишь одну неделю — сразу после покупки. Затем его хранили в гараже с контролем микроклимата и только заводили время от времени. При этом машину ни разу не мыли, во что легко поверить, посмотрев на фотографии.



Утверждается, что это один из всего лишь трёх спорткаров 2002 года выпуска с кузовом синего оттенка Electron Blue. Салон выполнен в красном и чёрном тонах. Новым автомобиль стоил 47 425 долларов.



Corvette C5 выпускался с 1997 по 2004 год. Стандартная модель оснащалась 5,7-литровым 345-сильным V8.