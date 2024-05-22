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Ставки за AMG SLS Black Series подошли к миллиону долларов, но владелец передумал продавать автомобиль

Ставки за AMG SLS Black Series подошли к миллиону долларов, но владелец передумал продавать автомобиль

Автор:
22 мая 2024 15:56
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
890
37
Необычным образом завершились торги на онлайн-аукционе Bring a Trailer — сделка не состоялась. Ставки по очень редкому Mercedes-Benz SLS AMG Black Series с пробегом всего 240 километров достигли 975 тысяч долларов, но продавец отказался продавать автомобиль. Зато автор самой высокой ставки и владелец суперкара продолжили общение в комментариях к листингу и, возможно, договорились.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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41k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Прощупывал рынок? Когда цена доехала до миллиона, решил сняться и в следующем году цена как раз будет 1,2. Инвестиции...
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Дмитрий 13 минут назад
Да надо было за....ярить одни картинки. Ради них же пост и делался?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1300 постов (1291 в горячем)

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