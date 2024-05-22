Ставки за AMG SLS Black Series подошли к миллиону долларов, но владелец передумал продавать автомобиль

SLS AMG в версии Black Series на момент появления считался самым экстремальным «гражданским» суперкаром Mercedes-Benz. Двухдверка, ставшая идеологическим преемником знаменитого «крыла чайки», получила не только подвеску с трековыми настройками и максимально агрессивную внешность, но и серьёзно прокачанный двигатель. Мотор объёмом 6.2 литра для этого варианта форсировали со штатных 571 до 631 л. с. безо всякого наддува, назвав его самым мощным серийным атмосферником в мире. Работал он с 7-ступенчатым роботом. Само собой, тираж этого инженерного шедевра был строго ограничен. По некоторым данным, «чёрных» SLS AMG собрали только 350 единиц, 123 из которых отправили в США.



У выставленного на продажу экземпляра 2014 модельного года было три владельца, но никто из них суперкаром по назначению не пользовался. Первый хозяин заплатил за него 285 800 долларов, но за последние десять лет цены на автомобильный эксклюзив, особенно беспробежный, сильно выросли. Поэтому несколько сотен тысяч долларов за суперкар без пробега не выглядят странно, хотя предложенные за этот экземпляр 975 тысяч уже называют рекордной стоимостью.



Несмотря на это, владелец SLS AMG Black Series определённо рассчитывал на более впечатляющий исход торгов, так как сделка при участии онлайн-площадки всё же не состоялась. Судя по комментариям, продавец и щедрый покупатель нашли общий язык в частном порядке уже за пределами аукциона, и, вероятнее всего, суперкар сменит хозяина за семизначную сумму в диапазоне от 1.1 до 1.2 миллиона долларов.