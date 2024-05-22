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Автомобиль и мотоцикл превратились в факел посреди Московского проспекта в Калининграде

Автомобиль и мотоцикл превратились в факел посреди Московского проспекта в Калининграде

Автор:
22 мая 2024 10:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Такси   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   огненное дтп   пожар   
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По предварительной версии мотоциклист врезался в такси, когда авто делало перестроение. Вытекшее топливо загорелось, перекинувшись на оба транспортных средства.«Мот сгорел, пацан молодой. Вроде жив ещё. Жесть просто. Столько спасателей приехало», — поделился увиденным очевидец.
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Метки: Автовсячина   Такси   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   огненное дтп   пожар   
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14  комментариев
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31k
Serg2001 44 минуты назад
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26k
Павел Плеханов 15 минут назад
А мотоцикл маненврировать совсем не умеет?
Там метров за 50-100 было видно ситуацию. И дорога пустая. Чуть влево и разъехались.
Так ведь "чукча хороший охотник".

И мне нравится фраза "по предварительной версии". А что, имея видео, можно выдвинуть ещё версии?
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23k
alexis 40 минут назад
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36k
Fat Lynx 44 минуты назад
Накуй так летать, если рулить не умеешь... тем более на ДОПе.
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7k
Отвратительный Мужик 58 минут назад
Необходимо законодательно в ночное время запретить ездить на ревущих мотоциклах, спать невозможно. Когда наведут порядок с отбитыми мотоциклистами носящимися со скоростью 150 по городским улицам в ночное время. Или пока Бастрыкин не пнет, менты свои обязанности выполнять не собираются.
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8k
tamin Час назад
Вот это страйк. 2 вещи, которые я терпеть не могу, сошлись в одном месте. Летящий на крыльях идиотизма, с превышением скорости как обычно раза в 2, мотик и таксюга без прав и мозгов и знания русского языка. Тот случай, когда не жаль никого из участников.А день хорошо начался) спасибо автору!
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1298 постов (1291 в горячем)

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