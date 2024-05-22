Автомобиль и мотоцикл превратились в факел посреди Московского проспекта в Калининграде

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По предварительной версии мотоциклист врезался в такси, когда авто делало перестроение. Вытекшее топливо загорелось, перекинувшись на оба транспортных средства.«Мот сгорел, пацан молодой. Вроде жив ещё. Жесть просто. Столько спасателей приехало», — поделился увиденным очевидец.
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Там метров за 50-100 было видно ситуацию. И дорога пустая. Чуть влево и разъехались.
Так ведь "чукча хороший охотник".
И мне нравится фраза "по предварительной версии". А что, имея видео, можно выдвинуть ещё версии?
Детско-юношеский максимализм.