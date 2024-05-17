Пациенты сами нашлись по пути

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В городе Тайчжун, Тайвань, частная машина скорой помощи проехала на красный свет и столкнулась с двумя мотоциклистами. Одна из женщин-мотоциклисток получила серьёзные травмы и была госпитализирована. В полиции сообщили, что скорая помощь ехала на вызов.
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