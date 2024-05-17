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Пациенты сами нашлись по пути

Пациенты сами нашлись по пути

Автор:
17 мая 2024 10:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   скорая помощь   
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В городе Тайчжун, Тайвань, частная машина скорой помощи проехала на красный свет и столкнулась с двумя мотоциклистами. Одна из женщин-мотоциклисток получила серьёзные травмы и была госпитализирована. В полиции сообщили, что скорая помощь ехала на вызов.

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Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   скорая помощь   
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2  комментария
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13k
Гомерчик 55 минут назад
Вспомнились Маски в больнице ))
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kuchipachi Час назад
Надо было дверь то открытой держать. Залетели б сразу на койку.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1488 постов (1509 в горячем)

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