В США нашли новое месторождение меди, правда добыча осложняется тем, что она находится под напряжением

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2000-е "годы" пришли в США. Американец показал зарядные станции Tesla с которых предположительно бомжи посрезали все медные кабели, чтобы сдать их на металл. До чего страну довели...
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Первые три года, если не ошибаюсь, Теслу можно было заряжать бесплатно на таких вот "заправках". Потом халява кончилась, эти зарядки отключили.
Ну, а о кабелях БЛМ позаботилась...
Она такая