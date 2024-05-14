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В США нашли новое месторождение меди, правда добыча осложняется тем, что она находится под напряжением

В США нашли новое месторождение меди, правда добыча осложняется тем, что она находится под напряжением

Автор:
14 мая 2024 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   США   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   бандит   машина   медь   цветмет   
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2000-е "годы" пришли в США. Американец показал зарядные станции Tesla с которых предположительно бомжи посрезали все медные кабели, чтобы сдать их на металл. До чего страну довели...
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Метки: Автовсячина   США   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   бандит   машина   медь   цветмет   
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10  комментариев
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21k
Александр 2 часа назад
Это не много, но честный заработок
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
Судая по отсутствию терминалов, думаю, это брошенная "бесплатная зарядка".
Первые три года, если не ошибаюсь, Теслу можно было заряжать бесплатно на таких вот "заправках". Потом халява кончилась, эти зарядки отключили.
Ну, а о кабелях БЛМ позаботилась...
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308
Александр Кузнецов Полчаса назад
Много оставили..
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6k
Кузнец душ. Полчаса назад
Нее, в сшп не воруют, это Россия )))
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
А что они думали - пустить в страну хох...лов и будет всё на месте?
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17k
Kostick Час назад
нет там никакого напряжения, пока не включена зарядка. и вряд-ли на лом, вполне себе можно продавать как именно зарядный кабель.
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1k
surgy Час назад
Какой шикарный асфальт…
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33k
Владимир Час назад
Могут себе позволить видимо.
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Байденомика!
Она такая
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1275 постов (1266 в горячем)

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