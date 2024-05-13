Редкий спидстер McLaren Elva без пробега выставили на аукцион

981
15
На аукционе SBX Cars идут торги за суперкар McLaren Elva, который считают одним из самых экстремальных McLaren в истории. На продажу выставлен 83-й по счёту экземпляр из партии, ограниченной 149 машинами. Привлекательности лоту добавляет его состояние: спидстер с момента сборки в 2022 году проехал всего 11 километров. До окончания торгов осталось 2 дня и максимальная ставка на текущий момент составляет 120 000 $ (11 миллионов рублей). В прошлом году аналогичную машину с большим пробегом продали более чем за 1,5 миллиона долларов.
Ещё одним достоинством McLaren Elva называют его отделку — кузов суперкара выкрашен в почти не использовавшийся на других машинах белый цвет, который сочетается с красными акцентами и некрашеным карбоном.
Тонкие красные полоски на кузове и тормозные суппорта того же цвета за белыми коваными колёсами перекликаются с красной кожей на сиденьях, которые доступны обзору практически всегда. Конструктивная особенность Elva — полное отсутствие крыши и лобового стекла.
McLaren Elva почти полностью построен из карбона и поэтому весит менее 1,2 тонны. Суперкар оснащён четырёхлитровым V8, который развивает 815 л.с. и 800 Нм. Всё это в совокупности позволяет набирать 100 км/ч за 2,8 секунды, до 200 км/ч Elva ускорится за 6,8 секунды при максимальной скорости 326 км/ч.
Тонкие красные полоски на кузове и тормозные суппорта того же цвета за белыми коваными колёсами перекликаются с красной кожей на сиденьях, которые доступны обзору практически всегда. Конструктивная особенность Elva — полное отсутствие крыши и лобового стекла.
McLaren Elva почти полностью построен из карбона и поэтому весит менее 1,2 тонны. Суперкар оснащён четырёхлитровым V8, который развивает 815 л.с. и 800 Нм. Всё это в совокупности позволяет набирать 100 км/ч за 2,8 секунды, до 200 км/ч Elva ускорится за 6,8 секунды при максимальной скорости 326 км/ч.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать
- В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота
- С молотка ушёл уникальный автомобиль Heuliez Intruder
- Американские автодилеры удивили покупателей наценками на новые автомобили
- Ferrari представила новый суперкар с атмосферным V12 мощностью 830 л.с.
Новости партнёров
реклама