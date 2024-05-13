Редкий спидстер McLaren Elva без пробега выставили на аукцион

Ещё одним достоинством McLaren Elva называют его отделку — кузов суперкара выкрашен в почти не использовавшийся на других машинах белый цвет, который сочетается с красными акцентами и некрашеным карбоном.



Тонкие красные полоски на кузове и тормозные суппорта того же цвета за белыми коваными колёсами перекликаются с красной кожей на сиденьях, которые доступны обзору практически всегда. Конструктивная особенность Elva — полное отсутствие крыши и лобового стекла.



McLaren Elva почти полностью построен из карбона и поэтому весит менее 1,2 тонны. Суперкар оснащён четырёхлитровым V8, который развивает 815 л.с. и 800 Нм. Всё это в совокупности позволяет набирать 100 км/ч за 2,8 секунды, до 200 км/ч Elva ускорится за 6,8 секунды при максимальной скорости 326 км/ч.