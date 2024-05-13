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Редкий спидстер McLaren Elva без пробега выставили на аукцион

Редкий спидстер McLaren Elva без пробега выставили на аукцион

Автор:
13 мая 2024 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спидстер   суперкар   
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На аукционе SBX Cars идут торги за суперкар McLaren Elva, который считают одним из самых экстремальных McLaren в истории. На продажу выставлен 83-й по счёту экземпляр из партии, ограниченной 149 машинами. Привлекательности лоту добавляет его состояние: спидстер с момента сборки в 2022 году проехал всего 11 километров. До окончания торгов осталось 2 дня и максимальная ставка на текущий момент составляет 120 000 $ (11 миллионов рублей). В прошлом году аналогичную машину с большим пробегом продали более чем за 1,5 миллиона долларов.
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Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спидстер   суперкар   
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6  комментариев
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26k
SolomonA 2 часа назад
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Pioner76 Полчаса назад
Как так без переднего стекла? Я однаждый при скорости где то 120 km/h через люк голову высунул. Спасибо, больше не надо.
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Rom Час назад
Без пробега, потому что совершенно никчемный. Кто то когда то купил, и охренел, когда понял, что никуда на нем не поедешь нормально. И еще не красивый.
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Добрый Бабайка
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