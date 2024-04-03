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Водитель сбил детей на пешеходном переходе

Водитель сбил детей на пешеходном переходе

Автор:
03 апреля 2024 09:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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В Тулуне, Иркутской области, на улице Ватутина 29-летний водитель за рулем автомобиля Тойота Калдина сбил двоих мальчиков. До приезда скорой помощи скончался один из несовершеннолетних - 7-летний мальчик, второй ребёнок 11 лет госпитализирован с травмами в медицинское учреждение. В ГИБДД уточнили, что водитель в момент происшествия находился в трезвом состоянии.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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Дмитрий 5 минут назад
Ой дурак!!! Никогда не понимал водителей, которые, видя, что перед ПП стоит автомобиль, летят не снижая скорости. Просто до...б! Пять может и не дадут, но годика 3 нарежут как два пальца об асфальт!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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