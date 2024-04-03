Водитель сбил детей на пешеходном переходе

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В Тулуне, Иркутской области, на улице Ватутина 29-летний водитель за рулем автомобиля Тойота Калдина сбил двоих мальчиков. До приезда скорой помощи скончался один из несовершеннолетних - 7-летний мальчик, второй ребёнок 11 лет госпитализирован с травмами в медицинское учреждение. В ГИБДД уточнили, что водитель в момент происшествия находился в трезвом состоянии.
Следователи СК задержали 29-летнего жителя Усть-Илимска в порядке статьи 91 УПК РФ, сбившего двоих детей на пешеходном переходе в Тулуне. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
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