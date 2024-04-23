На дорогу смотреть было не интересно

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ДТП произошло на внутренней стороне 18 километра МКАД. Газель съехала с дороги и столкнулась с несколькими припаркованными автомобилями. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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Метки: Видео ДТП МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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