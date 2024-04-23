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На дорогу смотреть было не интересно

На дорогу смотреть было не интересно

Автор:
23 апреля 2024 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло на внутренней стороне 18 километра МКАД. Газель съехала с дороги и столкнулась с несколькими припаркованными автомобилями. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Заснул видимо, Аутлендеру крепко досталось, надеюсь, что в нём не было людей
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31k
Григорий 40 минут назад
Дептранс Москвы так переживает за то, что его видео кто-то разместит без сотни логотипов?
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10k
vasilykopkov 57 минут назад
Вот так, бл*дь, стоишь, никого не трогаешь и вруг - РАЗ!!!
Какой-то п*дор в тебя влетает, обидно...
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13k
Гомерчик Час назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1392 поста (1411 в горячем)

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