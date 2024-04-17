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Удивительно, но водитель выжил

Удивительно, но водитель выжил

Автор:
17 апреля 2024 10:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   НИВА   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Магнитогорске 15 апреля 66-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ21214, как пишут правоохранители - "не справился с управлением" и на полном ходу въехал в крыльцо магазина. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, понадобилась госпитализация.
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Метки: Видео   ДТП   НИВА   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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28k
Влад 49 минут назад
Рули высоты отказали?
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9k
Андрей 44 минуты назад
поплохело что ли? Он по клумбам летел даже не пытаясь рулить или тормозить
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1370 постов (1389 в горячем)

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