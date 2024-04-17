Удивительно, но водитель выжил

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В Магнитогорске 15 апреля 66-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ21214, как пишут правоохранители - "не справился с управлением" и на полном ходу въехал в крыльцо магазина. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, понадобилась госпитализация.
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Метки: Видео ДТП НИВА аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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