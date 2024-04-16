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Повезло, что людей не посшибал

Повезло, что людей не посшибал

Автор:
16 апреля 2024 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   потерял управление   
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В Оренбурге на улице Комсомольской столкнулись ГАЗель и легковой автомобиль Лада Гранта, далее фургон вылетел на тротуар и врезался во входную группу завода «Радиатор». 50-летнего водителя ГАЗели пришлось извлекать с помощью специального оборудования. Мужчину доставили в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   потерял управление   
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3  комментария
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Андрей Ма-С 15 минут назад
а постройка наверное советской эпохи....
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АнтонПолднев Полчаса назад
Такое ощущение, что после контакта с Грантой мужик не на тормоз, а на газ нажал...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1367 постов (1383 в горячем)

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