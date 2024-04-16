Повезло, что людей не посшибал

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В Оренбурге на улице Комсомольской столкнулись ГАЗель и легковой автомобиль Лада Гранта, далее фургон вылетел на тротуар и врезался во входную группу завода «Радиатор». 50-летнего водителя ГАЗели пришлось извлекать с помощью специального оборудования. Мужчину доставили в больницу.
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