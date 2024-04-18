Обгон ценою в 2 жизни

В Усть-Лабинском районе дороге «Выселки — Кирпильская» водитель автомобиля Опель в момент обгона зацепил встречную обочину, допустил занос транспортного средства и на встречной полосе столкнулся с кроссовером Шевроле Тахо с прицепом, после чего оба автомобиля врезались в стоящий на обочине грузовик Ситрак. В аварии погибли водитель и 46-летняя пассажирка Опеля. Пострадали водитель и 2 пассажира Шевроле.

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В Усть-Лабинском районе дороге «Выселки — Кирпильская» водитель автомобиля Опель в момент обгона зацепил встречную обочину, допустил занос транспортного средства и на встречной полосе столкнулся с кроссовером Шевроле Тахо с прицепом, после чего оба автомобиля врезались в стоящий на обочине грузовик Ситрак. В аварии погибли водитель и 46-летняя пассажирка Опеля. Пострадали водитель и 2 пассажира Шевроле. 2024-04-18T12:52:57+03:00 Пропустить

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