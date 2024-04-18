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Обгон ценою в 2 жизни

Обгон ценою в 2 жизни

Автор:
18 апреля 2024 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   обгон   смертельное ДТП   
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В Усть-Лабинском районе дороге «Выселки — Кирпильская» водитель автомобиля Опель в момент обгона зацепил встречную обочину, допустил занос транспортного средства и на встречной полосе столкнулся с кроссовером Шевроле Тахо с прицепом, после чего оба автомобиля врезались в стоящий на обочине грузовик Ситрак. В аварии погибли водитель и 46-летняя пассажирка Опеля. Пострадали водитель и 2 пассажира Шевроле.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   обгон   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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25k
MrGod Час назад
Куда эти дебилы вечно летят...
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119k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Оно зацепил аж встречную обочину при пустой встречке. Идиот. Был...
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17k
GROMOZEKA 55 минут назад
Ну а что?
Зато успел.
Вон как торопился
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7k
Трям 57 минут назад
Зато как джигит пролетел!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1379 постов (1395 в горячем)

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