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Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары

Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары

Автор:
15 апреля 2024 12:21
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   страховка   электромобильутиль   
997
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Нехватка специалистов, способных выполнять сложный ремонт электромобилей, и высокая цена запчастей, делают ремонт нерентабельным.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   страховка   электромобильутиль   
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6  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
И вот он бич "зеленой волны"! Аккумуляторы как утилизировать будут? Просто выбросят? Если да, то очень экологично!
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10k
Zhora 6 минут назад
И чё? Их потом отправляют в Грузию, Армению, а оттуда к нам. Затем в гараже дядюшки Ашота немного подрихтуют - и в путь! Даже у нас в Воронеже на дорогах я часто встречаю Теслы. А из Америки процентов 90 машин приходят в битом виде, т.к. целые тащить тупо не выгодно.
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3k
Rom 59 минут назад
"Зеленые" автомобили.... Кто думать умеет, и кто хоть немножко понимает, как его производят, сколько в нем всякого дерьма, и куда это потом девать.... до "зеленого" там как до луны пешком. ВЕЛОСИПЕД зеленый, вот вам! ) Это более менее.
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Добрый Бабайка
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