Представлен Morgan Plus Four 2025 с дизайном в ретро-стиле

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Компания Morgan представила обновленную версию своей культовой модели Plus Four, что продемонстрировала улучшенный дизайн и технические характеристики. Так, обновленный родстер выделяется более элегантным экстерьером, интегрированными поворотниками в фары и задние фонари.
Среди заметных обновлений - увеличенные фары, обновленные задние фонари, а также измененные передний сплиттер и диффузор с характерным "плавающим цоколем номерного знака". Помимо этого, автомобиль получил обновленный шильдик и гладкие алюминиевые зеркала заднего вида. В интерьере заметен обновленный жидкокристаллический дисплей, улучшенная аудиосистема Sennheiser, обновленная подсветка, а также брелок с измененным дизайном.
Для покупателей доступны два варианта двигателей: 2,0-литровый четырехцилиндровый TwinPower Turbo в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатая автоматическая коробка передач в тандеме с более мощным силовым агрегатом, оба мощностью 255 лошадиных сил. Разгон 0-100 км/ч занимает 5,2 секунды с механической коробкой передач и всего 4,8 секунды с автоматической.
Новинка оснащается обновленными компонентами подвески, включая новые пружины и амортизаторы для обеспечения наилучшей динамики движения. Для энтузиастов, желающих получить дополнительные улучшения, предлагается опциональный пакет Dynamic Handling Pack, включающий заднюю антипробуксовочную балку и регулируемые в одном направлении амортизаторы.
Гендиректор Morgan Массимо Фумарола подчеркивает тщательный подход к обновлению Plus Four, в результате чего получился изысканный, удобный и высококачественный спортивный автомобиль.
Стартовая стоимость составляет 62 500 фунтов стерлингов или примерно 7,38 млн рублей по текущему курсу. Производство начнется в мае.
Для покупателей доступны два варианта двигателей: 2,0-литровый четырехцилиндровый TwinPower Turbo в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатая автоматическая коробка передач в тандеме с более мощным силовым агрегатом, оба мощностью 255 лошадиных сил. Разгон 0-100 км/ч занимает 5,2 секунды с механической коробкой передач и всего 4,8 секунды с автоматической.
Новинка оснащается обновленными компонентами подвески, включая новые пружины и амортизаторы для обеспечения наилучшей динамики движения. Для энтузиастов, желающих получить дополнительные улучшения, предлагается опциональный пакет Dynamic Handling Pack, включающий заднюю антипробуксовочную балку и регулируемые в одном направлении амортизаторы.
Гендиректор Morgan Массимо Фумарола подчеркивает тщательный подход к обновлению Plus Four, в результате чего получился изысканный, удобный и высококачественный спортивный автомобиль.
Стартовая стоимость составляет 62 500 фунтов стерлингов или примерно 7,38 млн рублей по текущему курсу. Производство начнется в мае.
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Метки: Morgan Автовсячина авто автомир автомобили дизайн машина ретро
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