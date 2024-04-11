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Представлен Morgan Plus Four 2025 с дизайном в ретро-стиле

Представлен Morgan Plus Four 2025 с дизайном в ретро-стиле

Автор:
11 апреля 2024 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: Morgan   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дизайн   машина   ретро   
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Компания Morgan представила обновленную версию своей культовой модели Plus Four, что продемонстрировала улучшенный дизайн и технические характеристики. Так, обновленный родстер выделяется более элегантным экстерьером, интегрированными поворотниками в фары и задние фонари.

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Метки: Morgan   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дизайн   машина   ретро   
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2  комментария
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39k
Dobry vojak Svejk 45 минут назад
Кому как а мне нравится эта классическая форма. особенно когда капот так ярко выражен и крылья )
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40k
АнтонПолднев 42 секунды назад
Ну такое... Игрушка для прогулок по калифорнийскому побережью.
Фото очень показательное

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Добрый Бабайка
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