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В порту Канады накрыли крупнейшую партию угнанных авто, которые готовились отправить в другие страны

В порту Канады накрыли крупнейшую партию угнанных авто, которые готовились отправить в другие страны

Автор:
11 апреля 2024 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Канада   авто   автомир   автомобили   машина   угон   
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Агентство пограничной службы Канады и полиция провинции Онтарио обнародовали плоды совместной операции под названием «Проект Вектор», в ходе которой в период с конца декабря 2023 года по конец марта 2024-го в порту Монреаля было обнаружено 598 угнанных автомобилей.

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Метки: Автовсячина   Канада   авто   автомир   автомобили   машина   угон   
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7  комментариев
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3k
веселый просто Час назад
Эх канадцы. Все вас учить надо
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6k
Отвратительный Мужик 10 минут назад
Интересно в какую страну направлялись угнанные машины .
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40k
АнтонПолднев Час назад
В Канаде самая большая украинская диаспора за пределами Украины. 4% населения на минуточку.
Я бы на месте правительства присмотрелся...
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6k
Hugo_RnD Час назад
напомнило:
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Трям Час назад
Судя по типу тачек, все заказчики - нищеброды с маленькими пиписьками.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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