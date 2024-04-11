В порту Канады накрыли крупнейшую партию угнанных авто, которые готовились отправить в другие страны

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Агентство пограничной службы Канады и полиция провинции Онтарио обнародовали плоды совместной операции под названием «Проект Вектор», в ходе которой в период с конца декабря 2023 года по конец марта 2024-го в порту Монреаля было обнаружено 598 угнанных автомобилей.
Всего в ходе акции было вскрыто и осмотрено 390 транспортных контейнеров, в которых находилось 483 машины, похищенные в Онтарио, и 115 — из Квебека, на сумму свыше 35 млн канадских долларов. Тем не менее, учитывая, что в Канаде угоняют машину каждые пять минут, это буквально капля в море.
Как правило, воры получают доступ к избранному для угона автомобилю тремя способами: за счёт перехвата радиосигнала с брелока автовладельца, путём программирования нового ключа или за счёт подключения специальных устройств к борткомпьютеру машины. Отмечается, что практически всё необходимое оборудование легально продаётся в Сети.
Не в силах справиться с натиском организованной преступности, канадские власти рекомендуют гражданам самостоятельно озаботиться сохранностью собственных машин. Рецепты всё те же: парковаться в гараже или же хорошо освещённом месте и не забывать ставить блокиратор руля. С железом возни всё же чуть больше, чем с электроникой.
Как правило, воры получают доступ к избранному для угона автомобилю тремя способами: за счёт перехвата радиосигнала с брелока автовладельца, путём программирования нового ключа или за счёт подключения специальных устройств к борткомпьютеру машины. Отмечается, что практически всё необходимое оборудование легально продаётся в Сети.
Не в силах справиться с натиском организованной преступности, канадские власти рекомендуют гражданам самостоятельно озаботиться сохранностью собственных машин. Рецепты всё те же: парковаться в гараже или же хорошо освещённом месте и не забывать ставить блокиратор руля. С железом возни всё же чуть больше, чем с электроникой.
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Метки: Автовсячина Канада авто автомир автомобили машина угон
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