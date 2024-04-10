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Ржавую Bugatti Type 57 Ventoux 1936 года выставили на аукцион

Ржавую Bugatti Type 57 Ventoux 1936 года выставили на аукцион

Автор:
10 апреля 2024 13:06
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили купе Bugatti Type 57 Ventoux 1936 года выпуска. Машина разобрана, частично разукомплектована и требует большого объёма работ по реставрации. Тем не менее за три дня до конца торгов за неё уже дают больше 100 тысяч долларов.
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Метки: Bugatti   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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1  комментарий
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котегRUS Полчаса назад
работы с ней очень много...

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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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