Ржавую Bugatti Type 57 Ventoux 1936 года выставили на аукцион

Автомобиль с номером шасси 57364 был готов в феврале 1936 года. Его заказал директор цирка и дрессировщик Роджер Шписсер. Сохранившийся оригинальный маскот в виде сидящего слона — это отсылка к профессии первого владельца.



В течение первых двух лет жизни купе Bugatti дважды меняло владельцев. Его обнаружили брошенным в Париже уже в 1950-х годах. Затем машину перевезли в США, но процесс восстановления так и не начался. Заниматься этим предстоит новому владельцу.



С 1934 по 1940 год было собрано около 700 экземпляров Type 57. Выставленный на продажу оснащён четырёхместным кузовом купе, двигателем объёмом 3,3 литра и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Номера агрегатов соответствуют оригинальным.



Кузов с облезшей чёрной краской и многочисленными следами ржавчины стоит на 18-дюймовых спицованных колёсах, но самостоятельно передвигаться не может. Силовой агрегат и почти все элементы интерьера демонтированы, тормоза не подключены. Некоторые детали утрачены полностью.