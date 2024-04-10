Ржавую Bugatti Type 57 Ventoux 1936 года выставили на аукцион

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На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили купе Bugatti Type 57 Ventoux 1936 года выпуска. Машина разобрана, частично разукомплектована и требует большого объёма работ по реставрации. Тем не менее за три дня до конца торгов за неё уже дают больше 100 тысяч долларов.
Автомобиль с номером шасси 57364 был готов в феврале 1936 года. Его заказал директор цирка и дрессировщик Роджер Шписсер. Сохранившийся оригинальный маскот в виде сидящего слона — это отсылка к профессии первого владельца.
В течение первых двух лет жизни купе Bugatti дважды меняло владельцев. Его обнаружили брошенным в Париже уже в 1950-х годах. Затем машину перевезли в США, но процесс восстановления так и не начался. Заниматься этим предстоит новому владельцу.
С 1934 по 1940 год было собрано около 700 экземпляров Type 57. Выставленный на продажу оснащён четырёхместным кузовом купе, двигателем объёмом 3,3 литра и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Номера агрегатов соответствуют оригинальным.
Кузов с облезшей чёрной краской и многочисленными следами ржавчины стоит на 18-дюймовых спицованных колёсах, но самостоятельно передвигаться не может. Силовой агрегат и почти все элементы интерьера демонтированы, тормоза не подключены. Некоторые детали утрачены полностью.
В течение первых двух лет жизни купе Bugatti дважды меняло владельцев. Его обнаружили брошенным в Париже уже в 1950-х годах. Затем машину перевезли в США, но процесс восстановления так и не начался. Заниматься этим предстоит новому владельцу.
С 1934 по 1940 год было собрано около 700 экземпляров Type 57. Выставленный на продажу оснащён четырёхместным кузовом купе, двигателем объёмом 3,3 литра и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Номера агрегатов соответствуют оригинальным.
Кузов с облезшей чёрной краской и многочисленными следами ржавчины стоит на 18-дюймовых спицованных колёсах, но самостоятельно передвигаться не может. Силовой агрегат и почти все элементы интерьера демонтированы, тормоза не подключены. Некоторые детали утрачены полностью.
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