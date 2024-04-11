Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49

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Одноимённая модель выпускалась еще в 1951 году, а теперь представлен окончательный вариант электрического мотоцикла ИЖ-49.
«Одноместный электробайк, представленный в ретростиле, предназначен для поездок в городских условиях, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении», — описывает модель пресс-релиз.
Мотоцикл габаритами 2090х800х1200 миллиметров с колёсной базой 1430 миллиметров весит 130 килограммов. Заднее колесо приводится ремнём. Максимальная скорость достигает 95 км/ч.
Реинкарнация ИЖ-49 получила бесщёточный электродвигатель постоянного тока с воздушным охлаждением. Его максимальная мощность — 27,2 л.с., номинальная — 13,6 л.с. Ёмкость литий-ионной батареи не указана, зато раскрыт запас хода: до 100 километров.
Окраска и дизайн выполнены в стиле, соответствующем эпохе оригинала. ИЖ-49 с бензиновым мотором выпускался с 1950 по 1958 год. Обратите внимание на боковины шин. Вместо традиционного для ретротехники белого цвета они имеют тот же оттенок, что и сам байк.
В рамках нового проекта будут построены современные электрические реплики исторических мотоциклов ИЖ, выпускавшихся с 1950 по 1990 год. Причём завод вспомнит как массовые серийные модели, так и редкие с экспериментальными.
Мотоцикл габаритами 2090х800х1200 миллиметров с колёсной базой 1430 миллиметров весит 130 килограммов. Заднее колесо приводится ремнём. Максимальная скорость достигает 95 км/ч.
Реинкарнация ИЖ-49 получила бесщёточный электродвигатель постоянного тока с воздушным охлаждением. Его максимальная мощность — 27,2 л.с., номинальная — 13,6 л.с. Ёмкость литий-ионной батареи не указана, зато раскрыт запас хода: до 100 километров.
Окраска и дизайн выполнены в стиле, соответствующем эпохе оригинала. ИЖ-49 с бензиновым мотором выпускался с 1950 по 1958 год. Обратите внимание на боковины шин. Вместо традиционного для ретротехники белого цвета они имеют тот же оттенок, что и сам байк.
В рамках нового проекта будут построены современные электрические реплики исторических мотоциклов ИЖ, выпускавшихся с 1950 по 1990 год. Причём завод вспомнит как массовые серийные модели, так и редкие с экспериментальными.
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Метки: Автовсячина ИЖ ИЖ-49 Калашников Россия Сделано у нас авто автомир автомобили дизайн машина мотоцикл ретро
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вес 130 кг это очень хорошо и удобно.
номинальная мощность, кВт – 10 возможно скорость можно увеличит до 140км\ч. легко)
Или это так, штучные экземпляры?
И где боевые мехи?
Высокий, неустойчивый - идеальная мишень.
Такую хреновину хорошо на лесозаготовки или иные тяжелые работы пускать.