Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49

«Одноместный электробайк, представленный в ретростиле, предназначен для поездок в городских условиях, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении», — описывает модель пресс-релиз.



Мотоцикл габаритами 2090х800х1200 миллиметров с колёсной базой 1430 миллиметров весит 130 килограммов. Заднее колесо приводится ремнём. Максимальная скорость достигает 95 км/ч.



Реинкарнация ИЖ-49 получила бесщёточный электродвигатель постоянного тока с воздушным охлаждением. Его максимальная мощность — 27,2 л.с., номинальная — 13,6 л.с. Ёмкость литий-ионной батареи не указана, зато раскрыт запас хода: до 100 километров.



Окраска и дизайн выполнены в стиле, соответствующем эпохе оригинала. ИЖ-49 с бензиновым мотором выпускался с 1950 по 1958 год. Обратите внимание на боковины шин. Вместо традиционного для ретротехники белого цвета они имеют тот же оттенок, что и сам байк.



В рамках нового проекта будут построены современные электрические реплики исторических мотоциклов ИЖ, выпускавшихся с 1950 по 1990 год. Причём завод вспомнит как массовые серийные модели, так и редкие с экспериментальными.