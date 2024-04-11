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Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49

Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49

Автор:
11 апреля 2024 16:26
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ИЖ   ИЖ-49   Калашников   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   дизайн   машина   мотоцикл   ретро   
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Одноимённая модель выпускалась еще в 1951 году, а теперь представлен окончательный вариант электрического мотоцикла ИЖ-49.

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Метки: Автовсячина   ИЖ   ИЖ-49   Калашников   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   дизайн   машина   мотоцикл   ретро   
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15  комментариев
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7k
Lexx Час назад
А в баке то, что?
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20k
Женя 11 минут назад
Говорят было выпущено две штуки.
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950
emporio_ss Полчаса назад
так это мотоцикл номинальная мощность, кВт – 10 необходимо категорию "А"
вес 130 кг это очень хорошо и удобно.
номинальная мощность, кВт – 10 возможно скорость можно увеличит до 140км\ч. легко)
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438
DuckTales 37 минут назад
выглядит красиво ...
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6
pilot52 Час назад
Хрень какая-то. Если это под ретро мотоцикл, то должен выглядеть и звучать соответственно.
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61k
turyst Час назад
Их будут массово выпускать и продавать? Тогда, сколько будут стоить?
Или это так, штучные экземпляры?

И где боевые мехи?

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Добрый Бабайка
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